Yıldızlar SSS Holding gücünü nereden alıyor?

Doruk Madencilik’ten haklarını almaya çalışan Bağımsız Maden İş üyesi işçiler, eylemlerini Ankara’da sürdürüyor. Amaçları seslerini yetkililere duyurabilmek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise yaptığı açıklamada “ödemelerin bir kısmının yapıldığını” söyledi. Oysa madenciler, yapılan ödemenin alacaklarının onda biri bile olmadığını belirtti.

Doruk Madencilik ise kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta, “Son dönemde elektrik fiyatlarında yaşanan gelişmeler işletmemizde de bazı sıkıntıları beraberinde getirmiştir” dedi ve bu gelişmelerin maliyetler üzerinde baskı oluşturduğunu savunarak, çalışanların bir kısmının “zorunlu” olarak işten çıkarıldığını duyurdu.

Yani Doruk Madencilik, “İşlerimiz iyi gitmiyordu, para kazanamadık, kayba uğramamak için bunlar yaşandı” demeye getiriyor.

Şirket sermaye artırdı

Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı bir şirket. Her ne kadar holdinge bağlı olsa da şirkete ait internet sitesinde Doruk Madencilik yer almıyor. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirket hâlâ faal. Hatta faal olmasının ötesinde, zarar ettiğini söyleyen şirket 26 Şubat 2026 tarihinde sermaye artırımı yapmış ve sermayesini 80 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarmış. En büyük hissedar ise Sebahattin Yıldız olarak görünüyor. Zaten holdingi de o yönetiyor.

Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız’ın ismi basında sıkça eski AKP’li milletvekili Sebattin Yıldız ile karıştırılıyor. Holding Yönetim Kurulu Başkanı, yani işçilerin parasını ödemeyen Sebahattin Yıldız, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı; eski milletvekili Sebahattin Yıldız ise Muş Varto nüfusuna kayıtlı. Milletvekili Yıldız da bu isim benzerliğinden şikâyetçi: “Bütün herkesten rica ediyorum, o maden şirketi bana ait değil. Sosyal medya ve muhalefet de duysun. İsim benzerliği nedeniyle yıllardır sıkıntı yaşıyorum. Kimi ‘çekini öde’ diye arıyor, kimi iş ve torpil istiyor. Kömür satmak isteyen de var. Yıllardır aynı şekilde arıyorlar beni. Bu seneye kadar çek olayı yoktu. Bakıyorum çek yazılmış, ‘çekini öde’ diye arıyorlar.”

Sebahattin Yıldız’ı kamuoyu, bir müzayedede II. Abdülhamit’e ait Edward Prior marka saati yüksek bir ücretle satın almasıyla da tanıyor. “Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri” müzayedesinde 180 bin lira açılış fiyatıyla satışa çıkan altın cep saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız tarafından 1 milyon 100 bin liraya satın alındı.

Yıldızlar SSS Holding kısa bir süre önce yine Türkiye’nin gündemindeydi. Holdinge bağlı Nesko Madencilik’e ait kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzu 18 Kasım 2021 tarihinde patladı. 15 yıldır faaliyet yürüten ocağa ait atık havuzundaki atıklar çevredeki tarım alanlarına, akarsulara ve Kılıçkaya Barajı’na aktı. Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman’ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, atıkların önüne “biriktirme barajı yaptıklarını”, atıkların ne baraja ne de akarsulara gittiğini söyledi. Ancak toprağa karışan atıkların, özellikle de kurşunun ne oranda karıştığına dair bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Bakanlık, şirkete 12 milyon TL idari para cezası verdi.

Holding bünyesindeki şirketlerden biri de 2004 yılında özelleştirilen Eti Gümüş. Holding, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 41 bin 200 ABD doları ödeyerek şirketi bünyesine kattı. Bu konuda TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın açıklaması ise şöyle: “Eti Gümüş İşletmesinin tesis yatırım maliyeti en az 70 milyon dolardır. İşletmede yaklaşık 3.500 ton metal-gümüş rezervi bulunmaktadır. Bu gümüş miktarı ile, yaklaşık %60 tesis kurtarma verimi ile çalıştırıldığında 2.100 ton satılabilir gümüş elde edilebilecektir. Bu üretimin bugün geçerli gümüş satış fiyatları ile değeri 450 milyon ABD Dolarıdır. Özelleştirme şekli blok satış olduğundan cevher yatağı da satılmış olmaktadır. Bu da, yıllık 30 trilyon Türk Lirası satış değeri yaratacak bir cevher yatağının satılması anlamına gelmektedir.”

Konu ile ilgili detaylara odanın sitesinden halen ulaşmak mümkün

Ruhsat zengini

Gazeteci Bahadır Özgür'ün derlediği bilgilere göre, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı şirketler ve Sebahattin Yıldız’a ait toplam 2364 maden arama ruhsatı bulunuyor. Bunun 1433’ü arama, 577’si işletme ruhsatı talebi, 354’ü ise işletme ruhsatı. Ruhsatların 497’si endüstriyel hammadde, 1662’si metalik madenler, 205’i de enerji madenleri.

Holding, aldığı ruhsatlar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında altın, gümüş, bakır, kurşun gibi madenler arıyor. Ayrıca seramik fabrikaları için kalker sahaları çalıştırıyor.

CEO Atıcı da AKP ile yakın

Doruk Madencilik ile ilgili söylenenlere internet sitesi üzerinden yanıt veren holdingin CEO’su Ali Vahit Atıcı da siyasi yaşamına TÜGVA Bayburt İl Başkanlığı ile başladı. 2014 yılında yürüttüğü başkanlık görevinin ardından Maliye Bakanlığı’nda danışman kadrosuyla çalışmaya başladı. 2018 yılından sonra ise beş yılı aşkın bir süre adresi TBMM oldu. 2016-2024 yıllarında ise bir kez daha Maliye Bakanlığı kadrosuna danışman sıfatıyla dâhil oldu.

Kariyerindeki en önemli adımı ise 2023 yılında attı. LinkedIn hesabında yer alan bilgiye göre, bir yandan Maliye Bakanlığı’nda danışman kadrosunda görev yaparken bir yandan da Yıldızlar SSS Holding’de grup başkanı olarak görev yapmaya başladı. Ardından hızla yükseldi ve holdingin CEO’su oldu.

İşçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde kendilerini gözaltına alan polislere “Açız, açız” diyordu. Haklarını isteyen işçilerin ve sendikacıların payına bir kez daha biber gazı ve gözaltı düştü. Madenciler, önlerine barikat kuranlara “Sizi depremde biz çıkarmadık mı?” diyordu. Her geçen gün işçilerin mağduriyeti artıyor, ancak maden işçileriyle dayanışma gösterenlerin sayısı da artıyor.

(Mİ)