Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı’nda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gözaltına alındıktan 14 saat sonra serbest bırakılan Doruk Madencilik işçileri ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) yöneticileri, açlık grevlerine üçüncü günde devam ediyor.

Bağımsız Maden İş, X sosyal medya hesabında saat 12.45’te yaptığı paylaşımda, “Açlık grevimizin 3. gününde, dün 14 saat gözaltında kaldıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yıldızlar SSS Holding'e ve Bakanlıklara sesleniyoruz: Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Sendikanın paylaştığı videoda, işçilerin baretlerini yere vurarak “Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz” ve “Vur vur inlesin, Ankara dinlesin” sloganları attığı görüldü.

KURTULUŞ PARKINDAYIZ!



Açlık grevimizin 3. gününde, dün 14 saat gözaltında kaldıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yıldızlar SSS Holding'e ve Bakanlıklara sesleniyoruz:



Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz! — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 22, 2026

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, 12 Nisan’da madenin bulunduğu Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden yola çıkarak Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı. Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü olan ve yürüyüşlerinin dokuzuncu gününde (20 Nisan) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşan işçiler, ödenmeyen ücretlerini ve tazminatlarını talep ediyor.

“Bakanlık önüne vardığımızdan beri gözaltındaydık”

Bakanlık önünde gözaltına alınan 110 madenci ve sendika yöneticisi, dün gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Bağımsız Maden İş, X sosyal medya hesabında saat 21.50’de yaptığı paylaşımda, 14 saatin ardından gözaltından çıktıklarını belirtti ve sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır’ın açıklamasını paylaştı.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır’ın konuşması şöyle:

“Enerji Bakanlığı binasına vardığımızda biz zaten gözaltındaydık. Bakanlığın yanında bizi üç metrelik bir alanda sıkıştırdılar; bir tarafımızda duvar, bir tarafımızda 20 araba vardı. Sabaha kadar ölümün kıyısındaydık. Çünkü ne bir battaniye, ne altımıza bir karton. Hiçbir şey sağlatmadılar. Burası yaşam alanı olur diye. O zaman ölüm alanı oldu bizim için. Çünkü niye? 20 tane araba sabaha kadar gaz üfürdü bu insanların üstüne. -1 derecede gün bu insanların yaşadığını ben gördüm. Hiç kimse görmedi. Hiç kimse sesine ses olmadı.

“Reva mıdır bu?”

“Bugün de sabah altıda şafak operasyonuyla bizi aldılar. Sabahtan beri hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey sormadan ve şimdi de gözaltından çıktınız dediler. Biz niçin gözaltına alındık? Kime yanlış yapmış bu işçiler? Kimin hakkını almış bu işçiler? Bu işçiler alın terini istedi diye bu reva mıdır? Buradaki 600 milletvekiline sesleniyorum: Reva mıdır bu? Yedi kat yerin altında çalışan bir işçi hakkını arıyor diye iki günden beri gözaltında tutulur mu? Ne yapmış bu? İşçiler kolluk kuvvetine zarar mı vermiş? Hiçbir şey yapmadılar. Sadece haklarını aramak için Enerji Bakanlığı’na yürümek istediler.

14 saatin ardından gözaltından çıktık. Genel Başkanımız Gökay Çakır’ın açıklamasını paylaşıyoruz.



Yerin yedi kat altında iğne deliğinden girip nasıl yukarı çıkıyorsak Ankara’nın altından girer üstünden çıkar o patronun evine dikiliriz çünkü biz madenciyiz!… pic.twitter.com/o6BDUuG1er — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 21, 2026

“Bu iş çözülmeden madenciler buradan gitmeyecek”

“Bizim bakanların gözleri kapandı, kulakları duymuyor. Yanlış bu. Biz yarın da geleceğiz. Bıkmayacağız, usanmayacağız. Ne kadar gözaltına alırsanız alın, bu işçinin hakkını almadan biz bir yere gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Bütün kamuoyu, bütün siyasi partiler bu iş çözülmeden madenciler buradan gitmeyecek. Yerin yedi kat altında nasıl duruyorsak, iğne deliğinden nasıl geçiyorsak, yer altından nasıl çıkıyorsak, depremde nasıl çıktıysak bu Ankara’nın altına da tünel kazarız, O Meclis’e, o bakanlıklara, o patronun evinin önüne dikeliriz. Biz bunu yaparız. Çünkü biz madenciyiz. Bizim gözümüz kapandığı zaman iş bitmiştir. Biz hepsini yaparız. Bugüne kadar böcek gibi ezdiniz bu madencileri. Sesleri çıkmadı. Beş aydan beri bir işçi maaş alamazsa, çoluğuna çocuğuna rızk götüremezse bu madencinin önünde kimse duramaz.”

(VC)