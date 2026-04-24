ÇSGB: "Doruk Madencilik’te 36 milyon TL ödendi, kalanı haftaya;" Sendika: "Bunlara karnımız tok"

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, Koyunağılı Köyü / Yunus Emre Termik Santrali çevresindeki linyit sahasında çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin Ankara, Kurtuluş Parkı’ndaki direniş ve açlık grevi devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, direniş ve işçi talepleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada işçi alacaklarının 36 milyon TL’lik kısmının bugün yatırıldığını, kalan tutarın ise haftaya ödeneceğini ileri sürdü.

Bağımsız Maden-İş, bakanlık açıklamasıyla ilgili olarak "Kıdem tazminatlarımız, tüm özlük haklarımız ödenene kadar direnişe devam edeceğiz." dedi.

"Madencilerin böyle sözlere karnı tok"

Sendikadan yapılan açıklamada, bakanlık açıklamasının "daha önce şirketin onlarca kez söylediği ama tutmadığı sözünün" tekrarı olduğu belirtildi.

Direnişin tansiyonunu düşürme amacıyla peş peşe açıklamalar yayımladılar, bu açıklamalarda 'Maaşları ödedik, kıdem tazminatlarını haftaya ödeyeceğiz' diyerek daha önce şirketin onlarca kez söylediği ama tutmadığı sözünü tekrarladılar. Madenci arkadaşların böylesi sözlere karnı tok ama bedenleri aç. Biz tavrımızı sürdüreceğiz, açlık grevini sürdüreceğiz. Ta ki somut olarak işçilerin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları, özlük hakları hesaplarına yatıncaya kadar."

Bakanlığın açıklaması

Ankara Kurtuluş Parkı’nda direnişlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesine bakanlıktan yanıt geldi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik linyit işletmesinde çalışan ve aylardır ödenmeyen emeklerinin karşılığı için eylem sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi madenci temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki görüşmelerin ardından bakanlık tarafından ödeme takvimi açıklandı. Bakanlık, işçilerin alacaklarının bir kısmının şirket tarafından bugün yatırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre şirket devamlı usulsüzlük halinde

ÇSGB açıklamasında sistematik hale gelen ödeme usulsüzlükleri dolayısıyla geçmiş yıllarda şirkete uygulanan yaptırımların ayrıntılı dökümü yapıldı. Buna göre Doruk Madencilik'e;

▶ 2023'te Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan alacakların ödenmemesi nedeniyle

3 milyon 284 bin 946 TL,

▶ 2025'te Ücretlerin düzenli ödenmemesi ve sözleşme ihlalleri gerekçesiyle

20 milyon 292 bin 142 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

36 milyon bankada

ÇSGB, 24 Nisan itibarıyla alacakların 36 milyon TL’lik kısmının işçi hesaplarına yatırıldığının şirket yetkililerinince bildirildiğini duyurdu. İşverenin, kalan tüm alacakları da gelecek hafta ödeyeceğine dair taahhütte bulunduğu belirtildi.

Bakanlık sürecin yakından takip edildiğini, taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde idari yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Bağımsız Maden-İş: "Direniş sürecek"

Bağımsız Maden-İş adına açıklamada bulunan sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "özlük hakları, kıdem tazminatları ve işçilerin ödenmemiş 3 aylık maaşları"nın söz konusu olduğunu vurguladı.

Aksu açıklamaların gerçeği yansıtmayabileceği kuşkusunu dile getirdi: "Direnişin tansiyonunu düşürme amacıyla peş peşe açıklamalar yayımladılar" dedi. Açıklamalarda "daha önce şirketin onlarca kez söylediği ama tutmadığı sözün" tekrarlandığını vurguladı. "Ta ki somut olarak işçilerin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları, özlük hakları hesaplarına yatıncaya kadar." direnişi sürdüreceklerini belirtti.

Aksu, "Hiçbir arkadaşımızın başına [bir şey] gelmeden bu sorunun çözülmesi gerekir" dedi. "Bakanlık görüşmesinden gelen heyetle maden işçileri arasında bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıdaki değerlendirmelerimize göre bir eylem planı hazırlayacağız. Toplantı çıkışında da bu eylem takvimini paylaşaca[klarını]" dile getirdi.

(AEK)