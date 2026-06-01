Doruk Madencilik işçileri Ankara yolunda engellendi

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, üç bakanlığın garantörlüğünde 15 Mayıs’a kadar ödeneceği söylenen kıdem tazminatı ve ücret alacakları yatırılmayınca yeniden Ankara’ya gitmek istedi.

Bağımsız Maden-İş, işçiler için tutulan otobüslerin iptal ettirildiğini, Beypazarı ve Ayaş’ta polis kontrolleriyle işçilerin Ankara’ya ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını duyurdu.

Ankara’da günlerce eylem yapan işçiler, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın garantörlüğünde verilen sözler üzerine fiili eylemliliği sonlandırmıştı.

Otobüsler iptal edildi

Beypazarı Belediyesi işçilerine otobüs tahsis etti. Ancak otobüsler, hükümet ve emniyetin baskıları sonucu iptal ettirildi.

Bağımsız Maden-İş baskının bununla da sınırlı kalınmadığını, işçilerin kendi imkanlarıyla tuttuğu otobüslerin de ceza tehdidiyle iptal ettirildiğini bildirdi:

“Bugün üçüncü kez, madencilerin Ankara’ya ulaşabilmesi için sağladığımız otobüsler emniyet ve hükümetin ceza tehditleriyle iptal ettirildi.”

Bunun üzerine sendika ve işçiler Ankara’ya kendi imkan ve araçlarıyla gitmeye çalışacağını duyurdu:

“Yurttaşlar olarak seyahat etme özgürlüğümüzü kullanacağız, Ankara’ya kendi araçlarımızla gideceğiz. Haklarımızı almadan bu yoldan dönüş yok.”

Beypazarı ve Ayaş’ta kontroller

Sabah saatlerinde madenciler ve sendika yöneticileri Beypazarı’nda toplandı. Sendika, yollarda çevirmeler ve yoğun polis varlığı olduğunu duyurdu.

Beypazarı ve Ayaş’ta kolluk güçleri iki ayrı noktada geniş çaplı çevirme ve kimlik kontrolü yaptı. Geçen araçlar tek tek durduruldu.

Sendika, uygulamayı “madencilerin Ankara’ya ulaşmasını engellemek için fiili abluka” olarak niteledi:

“Bunlarla uğraşmayın. Ya bizi köle ilan edin ya da hakkımızı verin. Ankara’ya varacağız.”

“Üç bakanın verdiği sözler tutulmadı”

Beypazarı Atatürk Parkı’nda konuşan Doruk Madencilik işçisi Kamil Tanrısever, otobüslerin üç kez engellendiğini söyledi:

“Üç sefer otobüs tutuldu. İlk otobüs Beypazarı Belediyesi’nden tutulmasına rağmen engellendi. İki sefer de kendimiz otobüs tuttuk, onlar da iptal edildi. Üç bakanın verdiği sözler tutulmadı. Bayram öncesi bize ödeme yapılacaktı. Ödemeler yapılmadığı için 1 Haziran itibarıyla bu işçiler kararlı.”

“IBAN’larda görmeden geri dönmeyeceğiz”

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da sürecin başından beri açık davrandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Biz bugüne kadar hep açık dövüştük. Ne yapacaksak öncesinde söyledik. Gizli saklı bir iş yapmadık. Her şey Türkiye halkının ve kamuoyunun gözleri önünde oldu.

150 madenciye Enerji Bakanlığı’nın önünde sabaha kadar işkence yapıldı. Madenciler hâlâ devletten özür bekliyor.

Üç bakanlığın nezaretinde, patronun ve holding CEO’sunun da bulunduğu toplantıda, tüm taleplerin kabul edileceği ve ödemelerin yapılacağı sözü verildi.

Buradan üç kez otobüsler iptal edildi. Şoförler emniyet tarafından ‘ceza vereceğiz’ diye tehdit edildi. Yolumuzu kesmeye çalışıyorlar.

Ama biz bugün Ankara yoluna çıkacağız. İşçinin hakkını IBAN’larda görmeden kimse bu yoldan geri dönmeyecek.

Eğer IBAN’a parayı yatırma kudretleri yoksa, bize ‘yasak’ diye karşımıza çıkmasınlar.

Yurttaşlar olarak seyahat etme özgürlüğümüzü kullanacağız. Kendi araçlarımızla Ankara’ya doğru gideceğiz.”

Heyet bakanlıklarla görüşüyor

Sendikanın aktardığına göre, Ankara’ya gitme duyurusunun ardından bakanlıklar, işçiler yola çıkmadan önce görüşme talep etti. Doruk Madencilik işçileri ve sendika yöneticilerinden oluşan heyet, bakanlıklarla görüşme gerçekleştiriyor.

İşçilerin İçişleri Bakanlığı’na gitme kararı sürerken, Ankara’ya varış saatinin emniyetin tutumuna bağlı olarak netleşeceği bildirildi.

Madenciler, kıdem tazminatları ve ücret alacakları ödenmeden eylemlerini sonlandırmayacaklarını söylüyor.

(HA)