HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.04.2026 09:45 21 Nisan 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.04.2026 10:04 21 Nisan 2026 10:04
Okuma Okuma:  2 dakika

DORUK MADENCİLİK DİRENİŞİ

Ankara’da 110 madenci ve sendikacı gözaltına alındı

Bağımsız Maden İş: “Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Bağımsız Maden İş/X

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde direnişini sürdüren Doruk Madencilik işçileri ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) yöneticileri, bugün gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, 12 Nisan’da madenin bulunduğu Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden yola çıkarak Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı. Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü olan ve yürüyüşlerinin dokuzuncu gününde (20 Nisan) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşan işçiler, ödenmeyen ücretlerini ve tazminatlarını talep ediyor.

Bağımsız Maden İş, X sosyal medya hesabında saat 06.55’te yaptığı paylaşımda, bakanlık önündeki 110 madenci ve sendika yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, burdayız!” ifadelerini kullandı.

Doruk Madencilik işçileri Ankara'da açlık grevine başladı
20 Nisan 2026

Bir işçi hastaneye kaldırıldı

Bağımsız Maden İş, saat 08.09’da yaptığı paylaşımda ise “Sabaha karşı 110 madenci ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yoğun titremeye başlayan Yaşar arkadaşımız şu an hastanede” ifadelerini kullandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Bağımsız Maden İş enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı Doruk Madencilik maden işçileri Açlık Grevi
ilgili haberler
Doruk Madencilik işçileri Ankara’da açlık grevine başladı
20 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-ankarada-aclik-grevine-basladi-318923
Doruk Madencilik yürüyüşüne müdahale; Başaran Aksu ve işçiler gözaltında
20 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-yuruyusune-mudahale-basaran-aksu-ve-isciler-gozaltinda-318899
Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyüşlerinin altıncı gününde
18 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-ankara-yuruyuslerinin-altinci-gununde-318865
Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor
16 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-haklari-icin-besinci-kez-ankaraya-yuruyor-318801
