Ankara’da 110 madenci ve sendikacı gözaltına alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde direnişini sürdüren Doruk Madencilik işçileri ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) yöneticileri, bugün gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, 12 Nisan’da madenin bulunduğu Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden yola çıkarak Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı. Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü olan ve yürüyüşlerinin dokuzuncu gününde (20 Nisan) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşan işçiler, ödenmeyen ücretlerini ve tazminatlarını talep ediyor.

Bağımsız Maden İş, X sosyal medya hesabında saat 06.55’te yaptığı paylaşımda, bakanlık önündeki 110 madenci ve sendika yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, burdayız!” ifadelerini kullandı.

Doruk Madencilik işçileri Ankara’da açlık grevine başladı

Bir işçi hastaneye kaldırıldı

Bağımsız Maden İş, saat 08.09’da yaptığı paylaşımda ise “Sabaha karşı 110 madenci ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yoğun titremeye başlayan Yaşar arkadaşımız şu an hastanede” ifadelerini kullandı.

MADENCİYE ZARAR GELİRSE SORUMLUSU ANKARA VALİLİĞİ VE ANKARA EMNİYETİDİR!



Ankara soğuğunda kronik hastalar ve yaşlılar için battaniye taleplerimiz Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gece boyu reddedildi. İlaçlarımızın olduğu çanta alana sokulmadı. Hekim… pic.twitter.com/zQUsDxmt2O — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 21, 2026

