Madenciler bakanlık önünde toplanacak: “Sözler tutulmadı, tekrar geliyoruz”

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan’da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yarın (1 Haziran) saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak.

Maden işçileri kazandı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın (Bağımsız Maden İş), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sözler tutulmadı, tekrar geliyoruz! 3 Bakanlık garantörlüğünde verilen sözler doğrultusunda Doruk Madencilik direnişimizin fiili eylemliliğini sonlandırmıştık. 15 Mayıs’a kadar ödeneceği sözü verilen özlük haklarımız hala ödenmedi. 1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı önündeyiz.”

Anka Haber Ajansı’na göre işçiler, garantörlük veren bakanlıklar ve Yıldızlar SSS Holding temsilcileriyle görüşme yapılmadan ve yaşanan mağduriyet giderilmeden Ankara’dan ayrılmayacak.

Öte yandan Bağımsız Maden İş, Beypazarı Belediyesi tarafından işçilere tahsis edilen otobüslerin de hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar sonucu iptal ettirildiğini belirtti.

Sendika, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının garantörlüğünde, ödemelerin 15 Mayıs’a kadar yapılacağı yönündeki taahhüdün yerine getirilmediğini belirterek, “Bu süreçte; ödenmeyen üç ila yedi aylık ücretler ödenmiş, TİS farkları yatırılmış ve yalnızca bir kısım işçinin kesinleşmiş tazminat alacakları karşılanmıştır” demişti.

Beypazarı Belediyesi tarafından 1 Haziran Pazartesi günü Doruk Maden işçilerine tahsis edilen otobüsler hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar sonucu iptal ettirildi.



Madencileri yıldıramayacak, verdiğiniz sözleri tutacaksınız!

1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı'ndayız!

(VC)