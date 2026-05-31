HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.05.2026 12:45 31 Mayıs 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.05.2026 13:29 31 Mayıs 2026 13:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Madenciler bakanlık önünde toplanacak: “Sözler tutulmadı, tekrar geliyoruz”

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası: “Madencileri yıldıramayacak, verdiğiniz sözleri tutacaksınız! 1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’ndayız!”

BİA Haber Merkezi

Görsel: Bağımsız Maden İş/X

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan’da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yarın (1 Haziran) saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak.

Maden işçileri kazandı
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın (Bağımsız Maden İş), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sözler tutulmadı, tekrar geliyoruz! 3 Bakanlık garantörlüğünde verilen sözler doğrultusunda Doruk Madencilik direnişimizin fiili eylemliliğini sonlandırmıştık. 15 Mayıs’a kadar ödeneceği sözü verilen özlük haklarımız hala ödenmedi. 1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı önündeyiz.”

Anka Haber Ajansı’na göre işçiler, garantörlük veren bakanlıklar ve Yıldızlar SSS Holding temsilcileriyle görüşme yapılmadan ve yaşanan mağduriyet giderilmeden Ankara’dan ayrılmayacak.

Öte yandan Bağımsız Maden İş, Beypazarı Belediyesi tarafından işçilere tahsis edilen otobüslerin de hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar sonucu iptal ettirildiğini belirtti.

Yıldızlar SSS Holding gücünü nereden alıyor?
Sendika, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının garantörlüğünde, ödemelerin 15 Mayıs’a kadar yapılacağı yönündeki taahhüdün yerine getirilmediğini belirterek, “Bu süreçte; ödenmeyen üç ila yedi aylık ücretler ödenmiş, TİS farkları yatırılmış ve yalnızca bir kısım işçinin kesinleşmiş tazminat alacakları karşılanmıştır” demişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Bağımsız Maden İş Doruk Madencilik maden işçileri Yıldızlar SSS Holding
