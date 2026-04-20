Doruk Madencilik yürüyüşüne müdahale; Başaran Aksu ve işçiler gözaltında

Doruk Madencilik’te çalışan yaklaşık 130 işçi, ödenmeyen ücret ve tazminatları için Ankara'ya başlattıkları yürüyüş 8'inci günde de devam etti.

Ankara'ya ulaşan işçilere polis yürüyüşe müdahale etti. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve maden işçileri gözaltına alındı.

İşçilere tekme

Bağımsız Maden-İş sosyal medya hesabından işçileirn tekmelendiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda "Biz madenciye atılan bu tekmeyi tanıyoruz! Holding sahibi Sabahattinler değil madenciler kazanacak, and olsun!" sözleriyle müdahaleye tepki gösterildi.

Biz madenciye atılan bu tekmeyi tanıyoruz!



Holding sahibi Sabahattinler değil madenciler kazanacak, and olsun!#MadencininEliniTut pic.twitter.com/S79nSB6kt0 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 20, 2026

"Hakkımızı almadan ayrılmayacağız"

Başaran Aksu "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 9 Nisan'da tutuklanmış, 5 günün ardından tahliye edilmişti. Aksu, polis müdahalesi sırasında "Gözaltına alsanız ne olacak? Bir Holdingi korumak için bu kadar güce gerek yok" dedi. Aksu, yürüyüş sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aynı talana uğramış insanların mağduriyetlerini de dillendirmeyi görev edinerek bu yolları yürüdük. 180 kilometre yol yürüdük, hiçbir araç kullanmadan. Bugün iki bakanlıkla görüşeceğiz, yarın Parlamento ile görüşeceğiz, ertesi gün Yıldızlar Holding, TMSF… Hakkımızı almadan buradan ayrılmayacağız."

İşçilerin talepleri Doruk Maden işçilerinin talepleri: Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi, TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi, Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması, İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi, Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması.

