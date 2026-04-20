HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 11:50 20 Nisan 2026 11:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 12:07 20 Nisan 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Doruk Madencilik yürüyüşüne müdahale; Başaran Aksu ve işçiler gözaltında

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, madencilerin Enerji Bakanlığı'na yaptığı yürüyüş sırasında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Sosyal medya / X

Doruk Madencilik’te çalışan yaklaşık 130 işçi, ödenmeyen ücret ve tazminatları için Ankara'ya başlattıkları yürüyüş 8'inci günde de devam etti.

Ankara'ya ulaşan işçilere polis yürüyüşe müdahale etti. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve maden işçileri gözaltına alındı.

İşçilere tekme

Bağımsız Maden-İş sosyal medya hesabından işçileirn tekmelendiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda "Biz madenciye atılan bu tekmeyi tanıyoruz! Holding sahibi Sabahattinler değil madenciler kazanacak, and olsun!" sözleriyle müdahaleye tepki gösterildi.

"Hakkımızı almadan ayrılmayacağız"

Başaran Aksu "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 9 Nisan'da tutuklanmış, 5 günün ardından tahliye edilmişti. Aksu, polis müdahalesi sırasında "Gözaltına alsanız ne olacak? Bir Holdingi korumak için bu kadar güce gerek yok" dedi. Aksu, yürüyüş sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aynı talana uğramış insanların mağduriyetlerini de dillendirmeyi görev edinerek bu yolları yürüdük. 180 kilometre yol yürüdük, hiçbir araç kullanmadan. Bugün iki bakanlıkla görüşeceğiz, yarın Parlamento ile görüşeceğiz, ertesi gün Yıldızlar Holding, TMSF… Hakkımızı almadan buradan ayrılmayacağız."

İşçilerin talepleri

Doruk Maden işçilerinin talepleri:

  1. Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,
  2. TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,
  3. Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
  4. İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,
  5. Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
  6. Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Gökay Çakır Başaran Aksu bağımsız maden-iş Doruk Madencilik
