HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 16:33 20 Nisan 2026 16:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 16:41 20 Nisan 2026 16:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Doruk Madencilik işçileri Ankara’da açlık grevine başladı

Yürüyüş sırasında polis, işçilere müdahale etti. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’yu gözaltına aldı. Daha sonra Çakır ve Aksu serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

Görsel: BirGün

Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir-Ankara sınırından başlattıkları yürüyüşün dokuzuncu gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı. Polis müdahalesine rağmen yürüyüşlerini tamamlayan işçiler, bakanlık önünde açlık grevi başlattı.

Umut-Sen'in paylaştığı bilgilere göre, Bakanlık binası önünde üstlerini çıkarıp yere oturan madenciler, “Açız, yoksuluz, çıplağız” sloganı attı. İşçiler tepkilerini baretlerini yere vurarak da gösterdi.

Talepler: Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı işyerinde yıllardır alamadıkları hakları için Ankara’ya yürüdü. İşçiler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ve sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarını istiyor. Madenciler ayrıca ücretsiz izin dayatmasının sona ermesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasını talep ediyor. Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe dönmesini ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin güvence altına alınmasını da istiyorlar.

Yürüyüş sırasında polis, işçilere müdahale etti. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’yu gözaltına aldı. Daha sonra Çakır ve Aksu, serbest bırakıldı.

Sendika, şu açıklamayı yaptı:

“Madencilerin değil, hak yiyen Sabahattin’in önünü kessinler. Sabahattin duy, madenci geldi! Madenci yeraltına kefeniyle iniyor. Ankara’ya kefenimizle geldik, haklarımızı almadan dönmek yok buradan. Ya hak alacağız ya cenazemizi burada bırakacağız.”

Gözaltından çıktıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde konuşan Gökay Çakır, işçilerin açlık grevine başladığını duyurdu. Çakır, işçilerin yaşadığı yoksulluğa ve güvencesizliğe dikkat çekti, mücadeleyi haklarını alana kadar sürdüreceklerini söyledi.

Çakır, “Biz hakkımızı alacağız, sadaka istemiyoruz. Biz buna layık değiliz. Hepimiz eşitiz. Biz 29 gün patronun yüzünü güldürdüysek, 30’uncu günde patron maaşı yatıracak ki işçinin de yüzü gülsün” dedi. Çakır, yıllardır süren hak gasplarına karşı bakanlığın sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Açlık grevini başlattıklarını açıklayan Çakır, “Ne olacaksa bana olacak ama sizin hakkınızı almadan da bu Ankara’dan gitmeyeceğim” diye konuştu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
emek Başaran Aksu Umut-Sen Doruk Madencilik
ilgili haberler
Doruk Madencilik yürüyüşüne müdahale; Başaran Aksu ve işçiler gözaltında
Bugün 11:50
/haber/doruk-madencilik-yuruyusune-mudahale-basaran-aksu-ve-isciler-gozaltinda-318899
Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyüşlerinin altıncı gününde
18 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-ankara-yuruyuslerinin-altinci-gununde-318865
Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor
16 Nisan 2026
/haber/doruk-madencilik-iscileri-haklari-icin-besinci-kez-ankaraya-yuruyor-318801
