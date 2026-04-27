HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.04.2026 13:42 27 Nisan 2026 13:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.04.2026 16:26 27 Nisan 2026 16:26
Okuma Okuma:  3 dakika

AÇLIK GREVİNDE 8. GÜN

Ankara'da madencilerin yürüyüşüne polis engeli

Açlık grevindeki Doruk Madencilik işçilerinin Enerji Bakanlığı’na yürüyüşünü engelleyen polis, işçilere biber gazıyla müdahale etti. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ankara'da madencilerin yürüyüşüne polis engeli

Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek burada açlık grevi başlatan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sürüyor.

İşçiler, eylemlerinin 16’ncı, açlık grevlerinin ise 8’inci gününde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istedi.

Polis, madencileri park içinde abluka altına aldı. “Gerekirse gözaltına alınırız” diyen işçiler, polis barikatını aşarak yürüyüşe geçti. Ancak polisin biber gazı kullanması üzerine işçiler Kurtuluş Parkı’na geri çekildi ve burada oturma eylemine başladı.

Yürüyüş öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Oturma eylemi sırasında işçilerin gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

“Haklarımızı almadan gitmek yok. Gelsinler buraya.”

“Bu bakan benim bakanım, milletin bakanı. Milletin bakanı bize ne yaşattırıyor. Çare istiyoruz çare.”

“100 TL ile geldim buraya. Kızımın istediklerini alamadım.”

“Hakkımız neden vermiyor. Biz bunun çözülmesini istiyoruz. “

“Bakanlığın önüne gittik sabaha kadar soğukta bekledik. Biz hırsız mıyız? Biz hakkımızı arıyoruz. Enflasyon değerini demedik bile. Sadece kazanmış olduğumuz alnımızın terini istiyoruz. Çocuğumuzun rızkını istiyoruz. Bizler elimizle yetki verdiğimiz insanlardan çare bekleyen insanlarız. Konuşmayı bıraktık artık.”

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise yaptığı açıklamada, "Yarın öbür günü bekleyemeyiz. Bir çözüm, bir çare oluncaya kadar oturup bekleyemeyiz. Polis barikatlarına doğru gidicez. Gözaltına alınırsak Ankara'da olan herkes saat 17.00’da Yıldızlar SSS Holding'in önüne gitsin. Bizim yerimize protesto etsinler. Derdimiz sınıf kavgası. Kimseyle şahsi bir kavgamız yok. Bu tabloyu değiştirmek üzere mücadele veriyoruz. Eğer bir suç varsa da bizimdir" ifadelerini kullandı.

“Ödenen miktar toplam alacağımızın 50'de 1'i bile değil”
26 Nisan 2026

İşçilere ikinci müdahale: Aksu ve Çakır gözaltına alındı

Aksu'nun konuşmasının ardından madenciler tekrar yürüyüşe geçti. Bunun üzerine polis bir kez daha madencilere engel oldu ve biber gazıyla müdahale etti.

Müdahale sırasında Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik Yıldızlar SSS Holding Bağımsız Maden İş
