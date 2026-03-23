ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 23.03.2026 10:28 23 Mart 2026 10:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.03.2026 10:43 23 Mart 2026 10:43
Okuma Okuma:  3 dakika

Pınar Bulunmaz davasında gerekçeli karar: “İntihar” savunmasına rağmen iyi hal

Duruşmalarda Pınar Bulunmaz’ın intihar ettiğini öne süren ve bu yönde savunma yapan sanık Rıdvan Bulunmaz hakkında mahkeme, ceza indirimi gerekçeleri arasında “duruşmalardaki tutumunu” da gösterdi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Pınar Bulunmaz davasında gerekçeli karar: “İntihar” savunmasına rağmen iyi hal
Görsel:csgorselarsivorg

Urfa’nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile yaşadığı tartışmanın ardından araç içinde silahla vurularak hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme gerekçeli kararını bugün açıkladı.

Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi
Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi
6 Mart 2026
Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın “kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmederek Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Gerekçeli kararda, mahkeme sanığın “intihar” savunmasını inandırıcı bulmadı. Dosyadaki delillerin bu iddiayla örtüşmediği belirtilirken, tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde Pınar Bulunmaz’ın sanık tarafından öldürüldüğü sonucuna varıldığı ifade edildi.

Duruşmalar boyunca Pınar Bulunmaz’ın intihar ettiğini öne süren ve bu yönde savunma yapan sanık Rıdvan Bulunmaz hakkında mahkeme, ceza indirimi gerekçeleri arasında “duruşmalardaki tutumunu” da gösterdi.

Gerekçeli kararda, olayın intihar olduğu yönündeki savunmanın dosya kapsamındaki delillerle örtüşmediği, tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde eylemin sanık tarafından gerçekleştirilen bir öldürme fiili olduğu vurgulandı.

“Sanığın beyanları çelişkili”

Gerekçeli kararda olayın oluşuna ilişkin detaylı değerlendirmelere yer verildi. Buna göre, olay günü taraflar arasında yoğun tartışmalar yaşandığı, Pınar Bulunmaz’ın evden terlik ve pijama ile, ani şekilde ve koşarak çıktığı, sanığın ise araçla takip ederek maktulü zorla araca bindirdiği belirtildi.

Mahkeme, “intihar etmek isteyen bir kişinin evden bu şekilde panik halinde kaçmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı” değerlendirmesinde bulundu. Kamera kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri inceleme bulgularına atıf yapılan kararda, araç içerisinde taraflar arasında arbede yaşandığı, sanığın silahı kullanarak maktulü göğüs bölgesinden vurduğu ve ölümün ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiğinin sabit olduğu ifade edildi.

Kararda ayrıca sanığın savunmalarının aşamalar arasında çelişkili olduğu, olayın gerçekleşme şekline ilişkin anlatımlarının değiştiği ve bu durumun “suçtan kurtulmaya yönelik” değerlendirildiği belirtildi.

“İntihara meyilli değildi”

Tanık beyanlarının önemli bir kısmının maktulün intihara meyilli olmadığı yönünde olduğu, bazı tanık ifadelerinin ise sonradan kurulduğu şüphesiyle hükme esas alınmadığı kaydedildi. Kriminal raporlar, atış artıkları ve balistik incelemelerin de sanığın eylemini destekler nitelikte olduğu vurgulanan kararda, “sanığın kendisine ait silahla ateş ederek maktulü öldürdüğü” kanaatine ulaşıldığı ifade edildi.

İyi hal nedeni: Geleceği etkilenmesin

Mahkeme, hüküm kısmında sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak ardından takdiri indirim uyguladı.

Gerekçede, sanığın sabıkasız oluşu, olay sonrası kaçma ya da delil karartmaya yönelik davranışlarının bulunmaması ve yargılama sürecindeki tutumları dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca indirim yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda ceza müebbet hapis cezasına düşürüldü. Kararda ayrıca ceza üzerinde başkaca bir artırma veya indirim uygulanmasına yer olmadığı ifade edildi.

Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025

Ne olmuştu?

Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eşi R.B., ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla yaralanarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından R.B., tutuklandı; ancak yaklaşık üç ay sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı ve daha sonra adli kontrol şartıyla tamamen serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci 11 ay sürdü ve bu süre zarfında iddianame hazırlandı. İddianamede, R.B.’nin"eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Pınar Bulunmaz erkek şiddeti şüpheli kadın ölümleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
MÜCADELE SONUÇ VERDİ
Mahkeme, Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheliyi tutukladı
8 Ekim 2025
/haber/mahkeme-pinar-bulunmaz-davasinda-bas-supheliyi-tutukladi-312367
Pınar Bulunmaz’ın ailesinden çağrı: Korumayın, yargılayın
30 Eylül 2025
/haber/pinar-bulunmazin-ailesinden-cagri-korumayin-yargilayin-312063
Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü
23 Eylül 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-kesifte-yeni-bulgu-sanigin-beyani-curudu-311797
Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
29 Ağustos 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-mahkeme-ikinci-kez-kesif-yapacak-310950
Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi
29 Temmuz 2025
/haber/adli-tip-mutalaasi-pinar-bulunmaz-intihar-etmedi-309900
İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
1 Temmuz 2025
/haber/iskender-bayhan-dan-adalet-bakanina-pinar-bulunmaz-sorulari-309005
Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheli yine tutuklanmadı
12 Nisan 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-bas-supheli-yine-tutuklanmadi-306381
Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
6 Mart 2025
/haber/pinar-bulunmazin-olumunde-delil-karartma-goruntuleri-dosyada-305154
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
/haber/goruntuler-dosyada-pinar-bulunmaz-kosarak-kacti-sanik-takip-etti-304942
ilgili haberler
MÜCADELE SONUÇ VERDİ
Mahkeme, Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheliyi tutukladı
8 Ekim 2025
/haber/mahkeme-pinar-bulunmaz-davasinda-bas-supheliyi-tutukladi-312367
Pınar Bulunmaz’ın ailesinden çağrı: Korumayın, yargılayın
30 Eylül 2025
/haber/pinar-bulunmazin-ailesinden-cagri-korumayin-yargilayin-312063
Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü
23 Eylül 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-kesifte-yeni-bulgu-sanigin-beyani-curudu-311797
Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
29 Ağustos 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-mahkeme-ikinci-kez-kesif-yapacak-310950
Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi
29 Temmuz 2025
/haber/adli-tip-mutalaasi-pinar-bulunmaz-intihar-etmedi-309900
İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
1 Temmuz 2025
/haber/iskender-bayhan-dan-adalet-bakanina-pinar-bulunmaz-sorulari-309005
Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheli yine tutuklanmadı
12 Nisan 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-bas-supheli-yine-tutuklanmadi-306381
Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
6 Mart 2025
/haber/pinar-bulunmazin-olumunde-delil-karartma-goruntuleri-dosyada-305154
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
/haber/goruntuler-dosyada-pinar-bulunmaz-kosarak-kacti-sanik-takip-etti-304942
diğer yazıları
Ayşe Tokyaz davası yarın: Yargılama genişletilmeli
Bugün 09:55
Ayşe Tokyaz davası yarın: Yargılama genişletilmeli
İstanbul'da Newroz: "Çözüm halkların eşitliği ve kardeşliğinde"
22 Mart 2026
İstanbul'da Newroz: "Çözüm halkların eşitliği ve kardeşliğinde"
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ayşe Tokyaz cinayeti: Erkek-devlet aklı nasıl çalışır?
22 Mart 2026
Ayşe Tokyaz cinayeti: Erkek-devlet aklı nasıl çalışır?
Bir yıl sonra Saraçhane’de: Yurttaşlar kararlı, gençler istikrarlı
21 Mart 2026
Bir yıl sonra Saraçhane’de: Yurttaşlar kararlı, gençler istikrarlı
İstanbul’da öğrenciler 19 Mart için yürüdü: Umut olduğumuz yerdeyiz
19 Mart 2026
İstanbul’da öğrenciler 19 Mart için yürüdü: Umut olduğumuz yerdeyiz
Sayfa Başına Git