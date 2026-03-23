Pınar Bulunmaz davasında gerekçeli karar: “İntihar” savunmasına rağmen iyi hal

Urfa’nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile yaşadığı tartışmanın ardından araç içinde silahla vurularak hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme gerekçeli kararını bugün açıkladı.

Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın “kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmederek Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Gerekçeli kararda, mahkeme sanığın “intihar” savunmasını inandırıcı bulmadı. Dosyadaki delillerin bu iddiayla örtüşmediği belirtilirken, tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde Pınar Bulunmaz’ın sanık tarafından öldürüldüğü sonucuna varıldığı ifade edildi.

Duruşmalar boyunca Pınar Bulunmaz’ın intihar ettiğini öne süren ve bu yönde savunma yapan sanık Rıdvan Bulunmaz hakkında mahkeme, ceza indirimi gerekçeleri arasında “duruşmalardaki tutumunu” da gösterdi.

Gerekçeli kararda, olayın intihar olduğu yönündeki savunmanın dosya kapsamındaki delillerle örtüşmediği, tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde eylemin sanık tarafından gerçekleştirilen bir öldürme fiili olduğu vurgulandı.

“Sanığın beyanları çelişkili”

Gerekçeli kararda olayın oluşuna ilişkin detaylı değerlendirmelere yer verildi. Buna göre, olay günü taraflar arasında yoğun tartışmalar yaşandığı, Pınar Bulunmaz’ın evden terlik ve pijama ile, ani şekilde ve koşarak çıktığı, sanığın ise araçla takip ederek maktulü zorla araca bindirdiği belirtildi.

Mahkeme, “intihar etmek isteyen bir kişinin evden bu şekilde panik halinde kaçmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı” değerlendirmesinde bulundu. Kamera kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri inceleme bulgularına atıf yapılan kararda, araç içerisinde taraflar arasında arbede yaşandığı, sanığın silahı kullanarak maktulü göğüs bölgesinden vurduğu ve ölümün ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiğinin sabit olduğu ifade edildi.

Kararda ayrıca sanığın savunmalarının aşamalar arasında çelişkili olduğu, olayın gerçekleşme şekline ilişkin anlatımlarının değiştiği ve bu durumun “suçtan kurtulmaya yönelik” değerlendirildiği belirtildi.

“İntihara meyilli değildi”

Tanık beyanlarının önemli bir kısmının maktulün intihara meyilli olmadığı yönünde olduğu, bazı tanık ifadelerinin ise sonradan kurulduğu şüphesiyle hükme esas alınmadığı kaydedildi. Kriminal raporlar, atış artıkları ve balistik incelemelerin de sanığın eylemini destekler nitelikte olduğu vurgulanan kararda, “sanığın kendisine ait silahla ateş ederek maktulü öldürdüğü” kanaatine ulaşıldığı ifade edildi.

İyi hal nedeni: Geleceği etkilenmesin

Mahkeme, hüküm kısmında sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak ardından takdiri indirim uyguladı.

Gerekçede, sanığın sabıkasız oluşu, olay sonrası kaçma ya da delil karartmaya yönelik davranışlarının bulunmaması ve yargılama sürecindeki tutumları dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca indirim yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda ceza müebbet hapis cezasına düşürüldü. Kararda ayrıca ceza üzerinde başkaca bir artırma veya indirim uygulanmasına yer olmadığı ifade edildi.

Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti

Ne olmuştu? Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eşi R.B., ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından R.B., tutuklandı; ancak yaklaşık üç ay sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı ve daha sonra adli kontrol şartıyla tamamen serbest bırakıldı. Soruşturma süreci 11 ay sürdü ve bu süre zarfında iddianame hazırlandı. İddianamede, R.B.’nin"eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

