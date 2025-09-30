Pınar Bulunmaz’ın ailesinden çağrı: Korumayın, yargılayın

Urfa’nınSiverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te eşiyle araç içinde çıktığı tartışmanın ardından silahla vurularak yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz’ın ailesi, 4. duruşma öncesi kamuoyuna çağrıda bulundu. Aile, 8 Ekim’de saat 09:00’da Siverek’te görülecek duruşmada adaletin sağlanması için destek ve dayanışma talep ediyor.

Aile açıklamasında, “Pınar Sevim (Bulunmaz) adalet bekliyor — korumayın, yargılayın” sloganıyla yürütülen mücadeleye ses verilmesi istendi. Ailenin paylaştığına göre, olayın üzerinden bugün itibarıyla 584 gün geçti ve adalet henüz sağlanmadı.

Olay ve soruşturma süreciyle ilgili aile tarafından öne sürülen başlıca noktalar şunlar:

*Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araçta yaşanan tartışmanın ardından silahla vurularak hayatını kaybetti. Aile ve görüntü/hastane kayıtlarıyla hazırlanan iddialara göre olay cinayet şüphesi taşıyor.

*Hacettepe Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından 3. duruşma öncesinde hazırlanan raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği bilimsel olarak yer aldığı belirtilmesine rağmen, savcının tutuklu yargılama talebi ve bir hakimin tutukluluğun uygun olduğu görüşü dikkate alınmayarak oy çokluğuyla tutuksuz yargılama kararı verildi. Mahkemenin gerekçesinde, “atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli şüpheler bulunmakla birlikte adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu kanaati” gösterildiği aktarıldı.

*Aile, tutuksuz yargılama kararını eleştiriyor; “sanığı koruyan bölgesel yapıların, aşiretlerin adaletten ve devletten büyük olmadığını görmek istiyoruz” diyerek eşit ve bağımsız bir yargılama çağrısı yapıyor.

Aile ayrıca şunları belirtiyor:

*4 Eylül’de yapılan ikinci keşif ve diğer soruşturma adımlarıyla birlikte dosyadaki çelişkilerin daha da netleştiğini, sanığın iddialarının kurgudan ibaret olduğu ve bazı tanık beyanlarının sanığı korumaya dönük olduğunun görüldüğünü savunuyor.

*Gazetecilere yönelik tehdit iddialarına dikkat çekilerek, “Adaleti isteyen gazetecileri tehdit ederek cinayetin üstünü kapatamayacaksınız. Sizler de yargılanacaksınız” ifadeleri kullanıldı. Aile, medyanın ve kamuoyunun olaya sahip çıkmasını talep ediyor.

*Her akşam saat 21:30’da Pınar için adalet talebiyle yapılan çağrılar sürecek; aile, halkı duyarlılığa çağırıyor ve “Sen olmazsan bir eksiğiz” diyerek dayanışma çağrısını yineledi.

Aile, ayrıca olayla ilgili dosya ve delillerin yer aldığı bir video içerik paylaştıklarını belirterek kamuoyunu izlemeye ve belgeleri yaymaya davet etti.

Ne talep ediliyor?

Aile, sanığın tutuklanması, mevcut delillerin titizlikle değerlendirilmesi, tarafsız ve hızlı bir yargılama ile Pınar Bulunmaz’ın hak ettiği adaletin sağlanmasını istiyor. Ayrıca, soruşturmanın herhangi bir güç odası veya bölgesel baskı nedeniyle etkilenmemesi, gazetecilere ve hak savunucularına yönelik tehditlerin son bulması talep ediliyor.

Pınar Bulunmaz’ın 4. duruşması, 8 Ekim, saat 09:00 — Urfa / Siverek'te. Ailesi duruşmaya katılım çağrısı yapıyor.

Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak

Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti

Urfa Siverek’te Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te, kocası Rıdvan B. ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ocak 2025’te kabul edilmişti. R.B. tutuksuz yargılanıyor.

(EMK)