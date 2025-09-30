ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 11:15
3 dk Okuma

Pınar Bulunmaz’ın ailesinden çağrı: Korumayın, yargılayın

Pınar Bulunmaz’ın 4. duruşması, 8 Ekim, saat 09:00 — Urfa / Siverek'te. Ailesi duruşmaya katılım çağrısı yapıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pınar Bulunmaz’ın ailesinden çağrı: Korumayın, yargılayın
Görsel: csgorselarsiv.org

Urfa’nınSiverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te eşiyle araç içinde çıktığı tartışmanın ardından silahla vurularak yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz’ın ailesi, 4. duruşma öncesi kamuoyuna çağrıda bulundu. Aile, 8 Ekim’de saat 09:00’da Siverek’te görülecek duruşmada adaletin sağlanması için destek ve dayanışma talep ediyor.

Aile açıklamasında, “Pınar Sevim (Bulunmaz) adalet bekliyor — korumayın, yargılayın” sloganıyla yürütülen mücadeleye ses verilmesi istendi. Ailenin paylaştığına göre, olayın üzerinden bugün itibarıyla 584 gün geçti ve adalet henüz sağlanmadı.

Olay ve soruşturma süreciyle ilgili aile tarafından öne sürülen başlıca noktalar şunlar:

*Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araçta yaşanan tartışmanın ardından silahla vurularak hayatını kaybetti. Aile ve görüntü/hastane kayıtlarıyla hazırlanan iddialara göre olay cinayet şüphesi taşıyor.

*Hacettepe Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından 3. duruşma öncesinde hazırlanan raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği bilimsel olarak yer aldığı belirtilmesine rağmen, savcının tutuklu yargılama talebi ve bir hakimin tutukluluğun uygun olduğu görüşü dikkate alınmayarak oy çokluğuyla tutuksuz yargılama kararı verildi. Mahkemenin gerekçesinde, “atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli şüpheler bulunmakla birlikte adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu kanaati” gösterildiği aktarıldı.

*Aile, tutuksuz yargılama kararını eleştiriyor; “sanığı koruyan bölgesel yapıların, aşiretlerin adaletten ve devletten büyük olmadığını görmek istiyoruz” diyerek eşit ve bağımsız bir yargılama çağrısı yapıyor.

Aile ayrıca şunları belirtiyor:

*4 Eylül’de yapılan ikinci keşif ve diğer soruşturma adımlarıyla birlikte dosyadaki çelişkilerin daha da netleştiğini, sanığın iddialarının kurgudan ibaret olduğu ve bazı tanık beyanlarının sanığı korumaya dönük olduğunun görüldüğünü savunuyor.

*Gazetecilere yönelik tehdit iddialarına dikkat çekilerek, “Adaleti isteyen gazetecileri tehdit ederek cinayetin üstünü kapatamayacaksınız. Sizler de yargılanacaksınız” ifadeleri kullanıldı. Aile, medyanın ve kamuoyunun olaya sahip çıkmasını talep ediyor.

*Her akşam saat 21:30’da Pınar için adalet talebiyle yapılan çağrılar sürecek; aile, halkı duyarlılığa çağırıyor ve “Sen olmazsan bir eksiğiz” diyerek dayanışma çağrısını yineledi.

Aile, ayrıca olayla ilgili dosya ve delillerin yer aldığı bir video içerik paylaştıklarını belirterek kamuoyunu izlemeye ve belgeleri yaymaya davet etti.

Ne talep ediliyor?

Aile, sanığın tutuklanması, mevcut delillerin titizlikle değerlendirilmesi, tarafsız ve hızlı bir yargılama ile Pınar Bulunmaz’ın hak ettiği adaletin sağlanmasını istiyor. Ayrıca, soruşturmanın herhangi bir güç odası veya bölgesel baskı nedeniyle etkilenmemesi, gazetecilere ve hak savunucularına yönelik tehditlerin son bulması talep ediliyor.

Pınar Bulunmaz’ın 4. duruşması, 8 Ekim, saat 09:00 — Urfa / Siverek'te. Ailesi duruşmaya katılım çağrısı yapıyor.

Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
29 Ağustos 2025
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
Urfa Siverek’te Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te, kocası Rıdvan B. ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ocak 2025’te kabul edilmişti. R.B. tutuksuz yargılanıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Pınar Bulunmaz şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın ölümleri
ilgili haberler
Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
29 Ağustos 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-mahkeme-ikinci-kez-kesif-yapacak-310950
İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
1 Temmuz 2025
/haber/iskender-bayhan-dan-adalet-bakanina-pinar-bulunmaz-sorulari-309005
Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheli yine tutuklanmadı
12 Nisan 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-bas-supheli-yine-tutuklanmadi-306381
Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
6 Mart 2025
/haber/pinar-bulunmazin-olumunde-delil-karartma-goruntuleri-dosyada-305154
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
/haber/goruntuler-dosyada-pinar-bulunmaz-kosarak-kacti-sanik-takip-etti-304942
Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar
19 Şubat 2025
/haber/delillere-ragmen-tutuklanmadi-pinar-bulunmaz-davasinda-supheli-karar-304675
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
29 Ağustos 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-mahkeme-ikinci-kez-kesif-yapacak-310950
İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
1 Temmuz 2025
/haber/iskender-bayhan-dan-adalet-bakanina-pinar-bulunmaz-sorulari-309005
Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheli yine tutuklanmadı
12 Nisan 2025
/haber/pinar-bulunmaz-davasinda-bas-supheli-yine-tutuklanmadi-306381
Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
6 Mart 2025
/haber/pinar-bulunmazin-olumunde-delil-karartma-goruntuleri-dosyada-305154
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
/haber/goruntuler-dosyada-pinar-bulunmaz-kosarak-kacti-sanik-takip-etti-304942
Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar
19 Şubat 2025
/haber/delillere-ragmen-tutuklanmadi-pinar-bulunmaz-davasinda-supheli-karar-304675
Sayfa Başına Git