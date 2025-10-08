ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2025 14:53
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2025 16:28
2 dk Okuma

MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Mahkeme, Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheliyi tutukladı

Avukat Altekin, "Çelişkili beyanlarla serbest bırakılması zaten hukuka aykırıydı" dedi.

Fotoğrafta, bir protesto veya yürüyüş sırasında çekilmiş bir sahne yer alıyor. Görselde bir kişi elinde turuncu bir karton pankart tutuyor. Pankartın üzerinde siyah kalemle büyük harflerle şu cümle yazılı: “ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ YOKTUR. GİZLENEN ERK*K ŞİDDETİ VARDIR.” Bu görseli yapay zeka betimledi.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Urfa’nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te eşiyle araç içinde yaşadığı tartışmanın ardından silahla vurularak hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz davasında mahkeme baş şüpheli R.B.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025

Baş şüpheli R.B.’nin yargılandığı dava bugün Siverek Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilen sanığın “kaçma şüphesi” bulunduğunu belirterek tutuklanmasına hükmetti. R.B., duruşma salonunda tutuklandı.

“Serbest bırakılması hukuka aykırıydı”

Pınar'ın ailesinin avukatı Okan Altekin, bianet’e yaptığı açıklamada kararı şöyle değerlendirdi:

“Mahkeme en başından itibaren yönlendirilmiş tanık beyanlarına dayanarak hareket etti. Çelişkili beyanlarla serbest bırakılması zaten hukuka aykırıydı. Delil durumu ve uzman mütalaası, suçun fail tarafından işlendiğini açıkça ortaya koyuyor.”

Ailenin iddiaları ve dava süreci

Pınar'ın ailesi, olayın başlangıcından bu yana cinayet şüphesi üzerinde duruyor. Olay gününe ilişkin aile tarafından öne sürülen başlıca iddialar şöyle:

  • 22 Şubat 2024’te, Pınar Bulunmaz eşi R.B. ile araçta yaşadığı tartışmanın ardından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Aile, olayın intihar değil cinayet olduğunu öne sürüyor.
  • Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından 3. duruşma öncesinde hazırlanan raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği bilimsel olarak belirtildi. Ancak savcının tutuklu yargılama talebi ve bir hakimin bu yöndeki görüşüne rağmen mahkeme, oy çokluğuyla sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
  • Kararın gerekçesinde, “suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphelerin bulunduğu, ancak adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu” ifadesi yer aldı.

“Adalet istiyoruz”

Aile, tutuksuz yargılama kararına tepki göstererek şu çağrıyı yapmıştı:

“Sanığı koruyan bölgesel yapıların, aşiretlerin adaletten ve devletten büyük olmadığını görmek istiyoruz. Eşit ve bağımsız bir yargılama talep ediyoruz.”

Aile ayrıca, 4 Eylül’de yapılan ikinci keşif ve yeni delillerle birlikte dosyadaki çelişkilerin daha da netleştiğini, bazı tanık beyanlarının sanığı koruma amacı taşıdığının ortaya çıktığını savunuyor.

Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
6 Mart 2025
Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü
Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü
23 Eylül 2025

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın ölümleri Pınar Bulunmaz
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Pınar Bulunmaz’ın ailesinden çağrı: Korumayın, yargılayın
30 Eylül 2025
Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü
23 Eylül 2025
Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
29 Ağustos 2025
Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi
29 Temmuz 2025
İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
1 Temmuz 2025
Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheli yine tutuklanmadı
12 Nisan 2025
Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
6 Mart 2025
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar
19 Şubat 2025
