Mahkeme, Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheliyi tutukladı

Urfa’nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te eşiyle araç içinde yaşadığı tartışmanın ardından silahla vurularak hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz davasında mahkeme baş şüpheli R.B.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti

Baş şüpheli R.B.’nin yargılandığı dava bugün Siverek Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilen sanığın “kaçma şüphesi” bulunduğunu belirterek tutuklanmasına hükmetti. R.B., duruşma salonunda tutuklandı.

“Serbest bırakılması hukuka aykırıydı”

Pınar'ın ailesinin avukatı Okan Altekin, bianet’e yaptığı açıklamada kararı şöyle değerlendirdi:

“Mahkeme en başından itibaren yönlendirilmiş tanık beyanlarına dayanarak hareket etti. Çelişkili beyanlarla serbest bırakılması zaten hukuka aykırıydı. Delil durumu ve uzman mütalaası, suçun fail tarafından işlendiğini açıkça ortaya koyuyor.”

Ailenin iddiaları ve dava süreci

Pınar'ın ailesi, olayın başlangıcından bu yana cinayet şüphesi üzerinde duruyor. Olay gününe ilişkin aile tarafından öne sürülen başlıca iddialar şöyle:

22 Şubat 2024’te , Pınar Bulunmaz eşi R.B. ile araçta yaşadığı tartışmanın ardından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Aile, olayın intihar değil cinayet olduğunu öne sürüyor.

, Pınar Bulunmaz eşi R.B. ile araçta yaşadığı tartışmanın ardından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Aile, olayın intihar değil cinayet olduğunu öne sürüyor. Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından 3. duruşma öncesinde hazırlanan raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği bilimsel olarak belirtildi. Ancak savcının tutuklu yargılama talebi ve bir hakimin bu yöndeki görüşüne rağmen mahkeme, oy çokluğuyla sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

tarafından 3. duruşma öncesinde hazırlanan raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği bilimsel olarak belirtildi. Ancak savcının tutuklu yargılama talebi ve bir hakimin bu yöndeki görüşüne rağmen mahkeme, oy çokluğuyla sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, “suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphelerin bulunduğu, ancak adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu” ifadesi yer aldı.

“Adalet istiyoruz”

Aile, tutuksuz yargılama kararına tepki göstererek şu çağrıyı yapmıştı:

“Sanığı koruyan bölgesel yapıların, aşiretlerin adaletten ve devletten büyük olmadığını görmek istiyoruz. Eşit ve bağımsız bir yargılama talep ediyoruz.”

Aile ayrıca, 4 Eylül’de yapılan ikinci keşif ve yeni delillerle birlikte dosyadaki çelişkilerin daha da netleştiğini, bazı tanık beyanlarının sanığı koruma amacı taşıdığının ortaya çıktığını savunuyor.

Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada

Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü

(EMK)