HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 13:14
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 16:23
2 dk Okuma

Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak

Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanı, olay yerinde ikinci kez keşif yapılmasına karar verdi. Keşif 4 Eylül’de yapılacak.

Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Urfa’nın Siverek ilçesinde, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartıştıktan sonra silahla vurularak yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanı, olay yerinde ikinci kez keşif yapılmasına karar verdi. Keşif 4 Eylül’de yapılacak.

“İntihar etmedi” raporu

Dava dosyasında yer alan Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu’nda, Pınar Bulunmaz’ın intihar etmediği açıkça belirtilmişti. Ancak aile, soruşturmanın başından bu yana etkin yürütülmediğini ve adil yargılamadan uzak bir süreç yaşandığını dile getiriyor.

“18 aydır adalet arıyoruz”

Pınar'ın yakınları, 18 aydır süren mücadelenin en büyük sorunlarının “etkin soruşturma” ve “adil yargılama” eksikliği olduğunu belirterek, mahkeme başkanının değişmesiyle birlikte sürecin adil bir zemine oturmasını umduklarını söyledi:

“Mahkeme başkanının değişmesiyle birlikte gerçeklerin adil bir şekilde değerlendirilmesini ve suçluların hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Adalete olan inancımız yok olmuşken, bunca çelişki ve raporların ardından dileriz artık adaletin varlığını hissedebiliriz.”

Yakınları ayrıca, 15 aydır tutuksuz yargılanan sanığın durumuna dikkat çekerek şöyle dedi:

“Eşe, kadına karşı kasten öldürmeden yargılanan bir sanık var ama 15 aydır tutuksuz. Nedenini sorguluyoruz. Dileğimiz, sadece sanığın değil; suçluların, onlara destek olanların ve adaleti yanıltmaya çalışanların da en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.”

İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
1 Temmuz 2025
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar
Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar
19 Şubat 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şüpheli cinayetler erkek şiddeti Pınar Bulunmaz şüpheli kadın ölümleri
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

