Pınar Bulunmaz davasında mahkeme ikinci kez keşif yapacak

Urfa’nın Siverek ilçesinde, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartıştıktan sonra silahla vurularak yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanı, olay yerinde ikinci kez keşif yapılmasına karar verdi. Keşif 4 Eylül’de yapılacak.

“İntihar etmedi” raporu

Dava dosyasında yer alan Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu’nda, Pınar Bulunmaz’ın intihar etmediği açıkça belirtilmişti. Ancak aile, soruşturmanın başından bu yana etkin yürütülmediğini ve adil yargılamadan uzak bir süreç yaşandığını dile getiriyor.

“18 aydır adalet arıyoruz”

Pınar'ın yakınları, 18 aydır süren mücadelenin en büyük sorunlarının “etkin soruşturma” ve “adil yargılama” eksikliği olduğunu belirterek, mahkeme başkanının değişmesiyle birlikte sürecin adil bir zemine oturmasını umduklarını söyledi:

“Mahkeme başkanının değişmesiyle birlikte gerçeklerin adil bir şekilde değerlendirilmesini ve suçluların hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Adalete olan inancımız yok olmuşken, bunca çelişki ve raporların ardından dileriz artık adaletin varlığını hissedebiliriz.”

Yakınları ayrıca, 15 aydır tutuksuz yargılanan sanığın durumuna dikkat çekerek şöyle dedi:

“Eşe, kadına karşı kasten öldürmeden yargılanan bir sanık var ama 15 aydır tutuksuz. Nedenini sorguluyoruz. Dileğimiz, sadece sanığın değil; suçluların, onlara destek olanların ve adaleti yanıltmaya çalışanların da en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.”

