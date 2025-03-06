Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada

Urfa’nın Siverek ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’a dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dosyaya da giren görüntülere göre, sanık R.B. arabadan iniyor, bir süre evin önünde yakınlarıyla konuşup içeri giriyor. R.B. eve girdikten sonra yakınları yerdeki izleri işaret ediyor. Sonrasında yakınları evin önündeki kan izlerini temizliyor. Bu kan izlerinin, sanığa ait olduğu düşünülüyor. R.B.'nin iddiasına göre bu kan Pınar'ın yaralandığı kurşunun kendisine isabet etmesi ile oluşmuş.

Daha önce dosyaya giren görüntülere göre Pınar evden koşarak çıkıyor, kaçıyor, arkasından giden R.B. bir süre sonra onu araca alıyor ve onun iddiasına göre Pınar araçta intihar ediyor. Ancak Pınar’ın araçta intihar ettiğini gösteren herhangi bir görüntü yok.

Bu yeni çıkan görüntülerde ise, sanık R.B., olayın ardından eve dönüyor üstünü değişiyor ve o çıkar çıkmaz yakınları evin önündeki kanları temizliyor.

Görüntüye göre, kamyonete yol veren ışıkları kameradan tarafa olan (izleyene dönük olan) beyaz araçtan 0:30. saniyede önce R.B. iniyor. Kolunu tutarak iniyor. O sırada Pınar da araçta görüntüde aslında. Sadece görüntüye yansımıyor. R.B.'nin bir ağabeyi araçtan birşeyler alıyor. Diğer ağabeyi araca binip aracın yönünü değiştiriyor. Tekrar evin önüne geliyor. Tam birinci dakikada yere çöken kişi sanık R.B. Diğer ağabeyi de evin önüne geldikten sonra diğer ağabeyi de arka koltuğa oturuyor, sonrasında Pınar’ı hastaneye götürdüklerini söylüyorlar ifadelerinde. Sonrasında R.B. eve giriyor. Yaklaşık 10 dakika sonra yakınları çıkıp evin önündeki kanları temizliyor.

Ayrıca, olay yeri de tam olarak tespit edilmiş değil. Sanık R.B.'nin ilk duruşmadaki ifadesinde kendisine ait olan beylik tabancasının evde olduğu ve Pınar’ın evdeki tabancayı alarak evden çıktığı iddiası kamera görüntülerine yansımadı.

"Görüntüler çelişkileri gösteriyor"

Pınar Bulunmaz'ın ağabeyi Erdal Sevim, bianet'e konuştu "adalet" çağrısını yineledi:

"Bu görüntüler ve daha önceki görüntüler çok fazla sayıda çelişkiyi gözler önüne seriyor. Biz bu sanığın korunduğunu ve planlı bir 'intihar' etti senaryosu ortaya atıldığını düşünüyoruz. Kardeşimin intihar etmediği çok açık. Sanık cezalandırılsın, biz adalet istiyoruz."

"Karısı intihar eden biri neden üstünü değiştirmek için eve döner?"

Ayrıca, kan izlerinin yıkanmasının iyi niyetli olmadığını bariz bir delil karartma olduğunu söyleyen Erdal Sevim, "Eğer gerçekten sanık suçsuz olsaydı bu kan izlerini yıkamaya ihtiyaç mı olur? Karısı kendi iddiasına göre intihar etmiş biri neden eve dönüp hemen üstünü değiştirir, karısını hastaneye götürmez? Yakınları neden kan izlerini temizleme ihtiyacı duydular. Hastanede kardeşimin yanında olmaları gerekirken , Elalem ne düşünür diye düşünüp evin önünü yıkama derdine düşen sanığın yengeleri 28 yaşında bir genç kadının verdiği yaşam mücadelesini görmezden gelip, duruma hayata karşı bir canın kaybına karşı duyarsızlıklarını göstermiş oluyorla. Avukatlarımız bu konuda gerekli başvıuruları yaptı ve bu delil temizlenmesine dair üst mahkemeye de gidilecek" dedi.

"Delil karartma suçuna cezasızlık AYM'ye taşındı"

Avukat Okan Altekin, şu bilgileri verdi:

"Kan izlerinin izlenilmesi, görüntülerin göremediğimiz kısmında avlunun içindeki kanlar da temizleniyor. Bu sonradan polisin özel teknik sistemi ile tespit ediliyor. Bunda ne problem var? Bir kere delil karartma, yok etme, gizleme suçunun unsurları oluşuyor mu evet oluşuyor. Yasaya göre cezalandırılmaları gerekir. Dolayısı ile görüntülerde de bu belli. R.B.’nin yakınları, ‘Bu kanları çocuklar görmesin sildik, delil olduğunu bilmiyorduk’ diyorlar. Delillerden karartanlardan başka biri de yine R.B.’nin ailesinden bir başka görüntüde var. Orada detaylı izlemek gerekli. Aracın dışına silah çıkartıyorlar. Bunu görmek gerekiyor. Delil karartma yönünden soruşturma başlatıldı, savcılık takipsizlik verdi. Biz itiraz ettik. Siverek Sulh Ceza hakimliği reddetti. Biz bunu AYM’ye taşıdık."

Ne olmuştu? Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eşi R.B., ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından R.B., tutuklandı; ancak yaklaşık üç ay sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı ve daha sonra adli kontrol şartıyla tamamen serbest bırakıldı. Soruşturma süreci 11 ay sürdü ve bu süre zarfında iddianame hazırlandı. İddianamede, R.B.’nin"eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. 12 Şubat 2025’te görülen ilk duruşmada, güvenlik kamerası görüntüleri ve kriminal raporlar, sanığın intihar iddiasıyla çelişti. Görüntülerde, Pınar Bulunmaz'ın evden koşarak çıktığı ve Rıdvan Bulunmaz'ın onu takip ettiği görülüyor. Ayrıca, Pınar Bulunmaz'ın ailesi, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor ve sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteriyor. Dava süreci devam ediyor.

(EMK)