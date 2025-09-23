Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü

Urfa’nın Siverek ilçesinde, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartışmasının ardından silahla vurularak yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanının talimatıyla olay yerinde ikinci keşif 4 Eylül'de yapıldı.

“İntihar etmedi” raporu

Dava dosyasında yer alan Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, Pınar Bulunmaz’ın intihar etmediğini açıkça ortaya koyuyor. Raporda, Pınar’ın darp edildiği ve darp sonrasında vurulduğu yönünde net tespitler bulunuyor.

Aile: Adil yargılama yapılmıyor

Pınar’ın ağabeyi Erdal Sevim, bianet’e yaptığı açıklamada, soruşturmanın başından bu yana etkin yürütülmediğini ve adil yargılamadan uzak bir süreç yaşandığını vurguladı. Sevim, “Sanığın ifadeleriyle kurgulanan senaryo tamamen bir oyundan ibaret. Hacettepe’den alınan, üç profesörün imzasını taşıyan rapor açıkça Pınar’ın darp edildiğini ve darp sonrası vurulduğunu belirtiyor. Buna rağmen sanığın tutuksuz yargılanmasına neden olan tanık beyanları çelişkilerle dolu. Bizim talebimiz adaletin derhal sağlanması” dedi.

Duruşma 8 Ekim’de

Sevim, mahkeme başkanının tanık ifadelerindeki çelişkileri dikkate almasını beklediklerini belirterek, kamuoyunu 8 Ekim’de görülecek duruşmaya destek olmaya davet etti.

"Davada adaletsizlik derinleşti"

Avukat Okan Altekin bianet’e şu bilgileri verdi:

“Aile, ilk keşifte birçok eksiklik olduğunu dile getirdiklerini hatırlatarak, canlandırma yapılmadan gerçeğin ortaya çıkamayacağını vurgulamıştı. Ancak davanın ilk mahkeme başkanı bu talebi reddetmişti. Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanı ise farklı bir yaklaşım sergileyerek, ara karar doğrultusunda olayın gerçekleştiği araçla birlikte Pınar Bulunmaz’ı temsilen aynı boy, kilo ve yaşta bir kadının katıldığı canlandırma yapılmasına karar verdi.

Keşif sırasında sanık Rıdvan Bulunmaz, olay anını ve kurşunun izlediği yönü canlandırdı. Ancak o sırada olay yerine gelen olay yeri inceleme memuru, sanığın anlatımını çürüten bir tespitte bulundu. İnceleme memuru, “R.B’nin söylediği gibi kurşunun çıkış yönü olamaz” diyerek beyanını mahkeme tutanaklarına geçirdi.”

Bunun ardından önceki keşifte olduğu gibi tanıklar yeniden dinlendi. Aileye göre, bu keşifte de tanık ifadeleri arasında ciddi çelişkiler ortaya çıktı. Bulunmaz’ın yakınları, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve davadaki adaletsizliği derinleştirdiğini belirtti.

Urfa Siverek’te Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te, kocası Rıdvan B. ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ocak 2025’te kabul edilmişti. R.B. tutuksuz yargılanıyor.

Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar

Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi

2025’in ilk sekiz ayında erkekler 200 kadını öldürdü, 154 kadını taciz etti, 161 çocuğu istismar etti, 490 kadına şiddet uyguladı, yedi kadına tecavüz etti. Erkekler en az 797 kadını seks işçiliğine zorladı. 308 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 42 çocuğu öldürdü.

(EMK)