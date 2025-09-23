ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 12:19
 Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 13:10
Pınar Bulunmaz davasında keşifte yeni bulgu: Sanığın beyanı çürüdü

Pınar'ın ağabeyi Sevim, mahkeme başkanının tanık ifadelerindeki çelişkileri dikkate almasını beklediklerini belirterek, kamuoyunu 8 Ekim’de görülecek duruşmaya destek olmaya davet etti.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Urfa’nın Siverek ilçesinde, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartışmasının ardından silahla vurularak yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanının talimatıyla olay yerinde ikinci keşif 4 Eylül'de yapıldı.

“İntihar etmedi” raporu

Dava dosyasında yer alan Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, Pınar Bulunmaz’ın intihar etmediğini açıkça ortaya koyuyor. Raporda, Pınar’ın darp edildiği ve darp sonrasında vurulduğu yönünde net tespitler bulunuyor.

Aile: Adil yargılama yapılmıyor

Pınar’ın ağabeyi Erdal Sevim, bianet’e yaptığı açıklamada, soruşturmanın başından bu yana etkin yürütülmediğini ve adil yargılamadan uzak bir süreç yaşandığını vurguladı. Sevim, “Sanığın ifadeleriyle kurgulanan senaryo tamamen bir oyundan ibaret. Hacettepe’den alınan, üç profesörün imzasını taşıyan rapor açıkça Pınar’ın darp edildiğini ve darp sonrası vurulduğunu belirtiyor. Buna rağmen sanığın tutuksuz yargılanmasına neden olan tanık beyanları çelişkilerle dolu. Bizim talebimiz adaletin derhal sağlanması” dedi.

Duruşma 8 Ekim’de

Sevim, mahkeme başkanının tanık ifadelerindeki çelişkileri dikkate almasını beklediklerini belirterek, kamuoyunu 8 Ekim’de görülecek duruşmaya destek olmaya davet etti.

"Davada adaletsizlik derinleşti"

Avukat Okan Altekin bianet’e şu bilgileri verdi:

“Aile, ilk keşifte birçok eksiklik olduğunu dile getirdiklerini hatırlatarak, canlandırma yapılmadan gerçeğin ortaya çıkamayacağını vurgulamıştı. Ancak davanın ilk mahkeme başkanı bu talebi reddetmişti. Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanı ise farklı bir yaklaşım sergileyerek, ara karar doğrultusunda olayın gerçekleştiği araçla birlikte Pınar Bulunmaz’ı temsilen aynı boy, kilo ve yaşta bir kadının katıldığı canlandırma yapılmasına karar verdi.

Keşif sırasında sanık Rıdvan Bulunmaz, olay anını ve kurşunun izlediği yönü canlandırdı. Ancak o sırada olay yerine gelen olay yeri inceleme memuru, sanığın anlatımını çürüten bir tespitte bulundu. İnceleme memuru, “R.B’nin söylediği gibi kurşunun çıkış yönü olamaz” diyerek beyanını mahkeme tutanaklarına geçirdi.”

Bunun ardından önceki keşifte olduğu gibi tanıklar yeniden dinlendi. Aileye göre, bu keşifte de tanık ifadeleri arasında ciddi çelişkiler ortaya çıktı. Bulunmaz’ın yakınları, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve davadaki adaletsizliği derinleştirdiğini belirtti.

Urfa Siverek’te Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te, kocası Rıdvan B. ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ocak 2025’te kabul edilmişti. R.B. tutuksuz yargılanıyor.
19 Şubat 2025
Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi
Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi
29 Temmuz 2025
2025’in ilk sekiz ayında erkekler 200 kadını öldürdü, 154 kadını taciz etti, 161 çocuğu istismar etti, 490 kadına şiddet uyguladı, yedi kadına tecavüz etti. Erkekler en az 797 kadını seks işçiliğine zorladı. 308 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 42 çocuğu öldürdü.

(EMK)

şüpheli kadın ölümler şüpheli kadın cinayetleri erkek şiddeti Pınar Bulunmaz
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi
29 Temmuz 2025
İskender Bayhan'dan Adalet Bakanı’na Pınar Bulunmaz soruları
1 Temmuz 2025
Pınar Bulunmaz’ın ölümünde delil karartma görüntüleri dosyada
6 Mart 2025
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025
Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar
19 Şubat 2025
Raporlara rağmen ameliyat izni çıkmadı: Özbek mülteci GGM’de tutuluyor
23 Eylül 2025
Raporlara rağmen ameliyat izni çıkmadı: Özbek mülteci GGM’de tutuluyor
HELENA MALENO GARZÓN ANLATIYOR
"Savaşın laboratuvarı Filistin, pazarı Avrupa"
20 Eylül 2025
"Savaşın laboratuvarı Filistin, pazarı Avrupa"
19 Mart’ta tutuklanan Derin Doğa Kuş: “Bize ‘siz mi değiştireceksiniz’ dediler; biz ‘evet’ dedik”
19 Eylül 2025
19 Mart’ta tutuklanan Derin Doğa Kuş: “Bize ‘siz mi değiştireceksiniz’ dediler; biz ‘evet’ dedik”
Mahpus Kaya "kuyu tipi" hapishaneyi anlattı: En ağır işkence, insanın insandan koparılmasıdır
18 Eylül 2025
Mahpus Kaya "kuyu tipi" hapishaneyi anlattı: En ağır işkence, insanın insandan koparılmasıdır
Gerçekten aile düzeni Mabel Matiz’in bir şarkısıyla mı bozulur?
18 Eylül 2025
Gerçekten aile düzeni Mabel Matiz’in bir şarkısıyla mı bozulur?
