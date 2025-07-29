Adli tıp mütalaası: Pınar Bulunmaz intihar etmedi

Urfa’nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araçta tartıştıktan sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili davada Hacettepe Üniversitesi’nin hazırladığı adli tıp raporunda, Bulunmaz’ın intihar etmediği belirtildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıdvan Bulunmaz hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan soruşturma başlattı. İddiaya göre tartışma sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabanca ateş aldı ve çift yaralandı. Pınar Bulunmaz hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Sanık Rıdvan Bulunmaz olaydan sonra tutuklandı ancak üç ay sonra, elinde atış artığı bulunmasına rağmen bir tanığın ifadesi doğrultusunda serbest bırakıldı.

Adli tıp raporu

Dava dosyasına giren adli tıp mütalaasında, Pınar Bulunmaz’ın ölümü “intihar olarak açıklanamaz” şeklinde değerlendirildi. Raporda, olayın seyri ve mağdurun ruh hali göz önüne alındığında, klasik ya da yönlendirilmiş bir intihar senaryosunun geçerli olmadığı belirtildi.

Ayrıca otopsi ve ölüm muayenesi işlemlerinin yetersiz yapıldığı, vücuttaki travmaların tam olarak değerlendirilmediği vurgulandı. Rapor, Pınar Bulunmaz’ın kendisini vurduğu iddiasının sadece Rıdvan Bulunmaz’ın ifadesine dayandığını, bunun da bilimsel verilere uymadığını ortaya koydu.

Tutuklama talepleri reddedildi

4 Temmuz’da görülen duruşmada Rıdvan Bulunmaz’ın tutuklanması yönündeki talep, mahkeme tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti ve tekrar tutuklama talebinde bulundu. Ancak bu talep de önce Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından da dosyanın gönderildiği Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Baş şüpheli Rıdvan Bulunmaz, davada tutuksuz yargılanmaya devam edecek.

bianet'in hazırladığı çeteleye göre, 2024'te 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

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(EMK)