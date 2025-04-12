Pınar Bulunmaz davasında baş şüpheli yine tutuklanmadı

Urfa Siverek’te 22 Şubat 2024’te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma dün (11 Nisan Cuma) Siverek Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanık R.B.’nin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 4 Temmuz 2025'e ertelendi.

Araçta tartışma, ölümle sonuçlandı

Pınar Bulunmaz, eşi R.B. ile birlikte araçta seyir halindeyken aralarında çıkan tartışma sırasında R.B.'ye ait tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından R.B., "kasten eşini öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Ancak yaklaşık üç ay sonra, olaya tanık olduğunu öne süren bir kişinin beyanları doğrultusunda serbest bırakıldı.

Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma yaklaşık 11 ay sürdü. Süreç boyunca olayın aydınlatılması için çeşitli deliller ve tanık ifadeleri değerlendirildi.

Duruşma öncesi, sanık R.B.’nin ailesi, Pınar Bulunmaz’ın ailesine saldırdı. Bu gelişmenin ardından Bulunmaz ailesinin avukatları, güvenlik gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na başvurarak davanın başka bir şehre nakledilmesini talep etti.

Ne olmuştu?

Urfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te eşi R.B. ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi ve R. B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak sanık, tutuksuz yargılanacak.

Olay günü Pınar Bulunmaz ile R.B. arasında tartışma yaşandı.

Pınar Bulunmaz, evden koşarak uzaklaştı, R.B. ise onu aracıyla takip etti.

Sanık, Pınar’ı arabaya bindirdi ve taşıma ruhsatlı silahıyla göğsünden vurarak öldürdü.

Pınar, ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybetti.

Savcılık, olayın "kadına karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

R.B. suçlamaları reddederek Pınar’ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak kriminal incelemeler ve tanık beyanları, sanığın iddialarını çürüttü.

Urfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te eşi ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi ve R.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak sanık, tutuksuz yargılanacak.

İddianameden detaylar

Olay günü Pınar Bulunmaz ile R.B. arasında tartışma yaşandı. Pınar Bulunmaz, evden koşarak uzaklaştı, R.B. ise onu aracıyla takip etti. Sanık, Pınar’ı arabaya bindirdi ve taşıma ruhsatlı silahıyla göğsünden vurarak öldürdü. Pınar, ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybetti. Savcılık, olayın "kadına karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Şüpheli serbest bırakıldı

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporuna göre, sanığın sol elinde atış artığı bulundu. Olay yerinde bulunan bir tanık, Pınar’ın kendi kendini vurduğunu gördüğünü iddia etti. Bu ifadeler üzerine sanık, tutuklanmasının ardından 3 ay sonra tahliye edildi. Başlangıçta "konutu terk etmeme" şartıyla serbest bırakılan sanık için daha sonra bu tedbir kaldırılarak haftada birkaç gün imza verme şartına çevrildi.