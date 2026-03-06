ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 14:05 6 Mart 2026 14:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 14:09 6 Mart 2026 14:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi

Avukat Altekin, "Sanığa iyi hâl indiriminin uygulanmasını hukuka aykırı bulsak da kasten öldürme suçundan ceza almış olması kamu vicdanını rahatlatmıştır" dedi.

Evrim Kepenek

Urfa’nın Siverek ilçesinde, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartışmasının ardından silahla vurularak yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Rıdvan B.’ye, Pınar’ı öldürmekten müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, “sicilini ve geleceğini” göz önünde bulundurarak Rıdvan B.’ye iyi hâl indirimi yaptı.

Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti
27 Şubat 2025

Baş şüpheli R.B.’nin yargılandığı dava bugün Siverek Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilen sanığın “kaçma şüphesi” bulunduğunu belirterek bir önceki duruşmada tutuklanmasına hükmetmişti. R.B., duruşma salonunda tutuklanmıştı.

Bugün görülen duruşmada ise R.B. hakkında müebbet hapis cezası verildi.

“Serbest bırakılması hukuka aykırıydı”

Pınar’ın ailesinin avukatı Okan Altekin, bianet’e yaptığı açıklamada kararı şöyle değerlendirdi:

“Mahkeme, B.’nin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediğini sabit gördü. Üniversitesinden alınan uzman raporu ve adli tıp raporları, Pınar’ın şiddete uğradığını ortaya koydu. Bu haliyle sanığın soruşturma aşamasından bu yana kurguladığı çelişkili beyanlarının hükme esas alınmaması, kadın cinayeti davalarına emsal oluşturması açısından önemli bir karardır. Sanığa iyi hâl indiriminin uygulanmasını hukuka aykırı bulsak da kasten öldürme suçundan ceza almış olması kamu vicdanını rahatlatmıştır.”

Ne olmuştu?

Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eşi R.B., ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla yaralanarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından R.B., tutuklandı; ancak yaklaşık üç ay sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı ve daha sonra adli kontrol şartıyla tamamen serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci 11 ay sürdü ve bu süre zarfında iddianame hazırlandı. İddianamede, R.B.’nin"eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

12 Şubat 2025’te görülen ilk duruşmada, güvenlik kamerası görüntüleri ve kriminal raporlar, sanığın intihar iddiasıyla çelişti. Görüntülerde, Pınar Bulunmaz'ın evden koşarak çıktığı ve Rıdvan Bulunmaz'ın onu takip ettiği görülüyor.

Haber Yeri
İstanbul
Pınar Bulunmaz
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

