Görüntüler dosyada: Pınar Bulunmaz koşarak kaçtı, sanık takip etti

Video Kurgu: Ali Dinç/ bianet

Urfa’nın Siverek ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’a dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Dosyaya da giren görüntülere göre, Pınar Bulunmaz evden koşarak çıkıyor.

Dosyaya giren görüntülere göre Pınar evden koşarak çıkıyor, kaçıyor, arkasından giden R.B. bir süre sonra onu araca alıyor ve onun iddiasına göre Pınar araçta intihar ediyor. Ancak Pınar’ın araçta intihar ettiğini gösteren herhangi bir görüntü yok.

Olay yeri de tam olarak tespit edilmiş değil. Sanık Rıdvan B.'nin ilk duruşmadaki ifadesinde kendisine ait olan beylik tabancasının evde olduğu ve Pınar’ın evdeki tabancayı alarak evden çıktığı iddiası kamera görüntülerine yansımadı.

*Kamera tarihinin güncel olduğu saatinin 1 saat 4 dakika ileri olduğu görülüyor.

Sanık, Pınar’ın araç içinde intihar ettiğini iddia etti. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlar ve otopsi bulguları bu iddiayla çelişiyor.

Ayrıca görüntülerde Sanık R.B.’nin ilk duruşmadaki ifadesinde kendisine ait olan beylik tabancasının evde olduğu ve Pınar’ın evdeki tabancayı alarak evden çıktığı iddiası kamera görüntülerine yansımıyor. Yine görüntülerde Pınar Bulunmaz’ın silah taşımadığı görülüyor.

Urfa Siverek’te Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te, kocası Rıdvan B. ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul 1 Ocak 2025’te edilmişti. R.B. tutuksuz yargılanıyor.

Olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Pınar Bulunmaz evden koşarak çıkıyor ve kaçıyor.Peşinden giden Rıdvan B. onu takip ediyor ve bir süre sonra aracına alıyor.

Rıdvan B. iddiasına göre Pınar araç içinde intihar etti. Ancak Pınar’ın araç içinde intihar ettiğini gösteren herhangi bir görüntü bulunmuyor.

Olay yeri tam olarak tespit edilmedi. Araçta ve evde bulunan kan izleri, olayın sanığın anlattığı gibi gerçekleşmediğini düşündürüyor.

Avukat Okan Altekin: Etkili soruşturma yürütülmedi

Avukat Okan Altekin, soruşturmadaki eksiklikleri ve delil karartma girişimlerini şöyle anlattı:

"Sanık, eşinin ölümü sonrası hastaneye gitmek yerine önce eve döndü, avlu ile evi temizledi. Polis, lüminol tekniğiyle silinen kan izlerini ortaya çıkardı. Sanığın yakınları olay gecesi eve gelip kanları temizledi. Olay yerinde ilk incelemede 10 mermi tespit edildi. Aynı zamanda bu tespit kamera görüntüleri de var. Bu sayı sonrasında rapora da yansıdı (Diyarbakır Krimal raporu) 12 mermi olduğu yansıdı. açıklandı. Çünkü R.B. silahın evde olduğunu şarjörün dolu olduğunu 13+1 mermi aldığını söylüyor. Kurulu olmadığını beyan ediyor. 1 mermi çekirdeği araç içerisinde bulunduğuna göre geri kalan 2 mermiye ne oldu? Bu da en az 2 el ateş daha edildiğini gösteriyor. Pınar’ın arkadaşı da mahkemede Pınar’ın intihar etmeye meyilli olmadığını hatta online alışveriş yaptığını söyledi."

Erdal Sağlam: Kardeşim öldürüldü

Pınar Bulunmaz’ın ağabeyi Erdal Sağlam, kardeşinin öldürüldüğünü ve intihar süsü verildiğini söyledi:

"Pınar evden koşarak kaçtı. Kaçan biri nasıl intihar eder? R. önce eve döndü ve kan izlerini temizledi. Olayın kadın cinayeti olduğu çok açık. Buna rağmen sanık tutuksuz yargılanıyor. Deliller, R. iddiasıyla çelişiyor. Kriminal raporlar, Pınar’ın sağ elinde atış artığı olmadığını gösterdi. Pınar’ın oturduğu yerde kan yok, ancak araç dışında ve evde kan izleri var. Cinayet dışarıda işlendi ve Pınar daha sonra araca konuldu."

Şüpheli serbest, aile adalet istiyor

Sanık R.B., kuvvetli suç şüphesi bulunmasına rağmen tutuksuz yargılanmaya devam ediyor.

Delil karartma girişimleri belgelerle ortaya çıktı. Sanığın intihar iddiası, kriminal ve otopsi raporlarıyla çelişti. Aile, sanığın tekrar tutuklanmasını istiyor. Pınar’ın ölümünü aydınlatacak soruşturmanın eksik yürütüldüğü düşünülüyor.

Cinayet şüphesini güçlendiren detaylar 1. Pınar’ın Kaçtığı Kamera Görüntülerinde Açıkça Görülüyor. Olay günü kameraya yansıyan görüntülerde Pınar evden hızla çıkıyor. Panik halinde sokakta koşuyor. Bir insan intihar etmek istese kaçar mı? 2. Aracın içinde ön koltukta intihar ettiği söyleniyor fakat burada hiç kan izi yok. Yoğun kan olması gerekirken kan izi dahi yok. Aracın ön koltuğunda kan izi yok. 3. R.B. Pınar’ı hastaneye götürmek yerine eve geldi. Pınar aracın içinde bekliyor. Kardeşleri Pınar’ hastaneye götürüyor. R.B., kendi üstünü temizliyor. Kıyafetlerini çıkarıp eve bırakıyor , tuvalete gidiyor. Oradaki kan izleri yakınları tarafından siliniyor. 4. Kriminal Rapor, Pınar’ın Silahı Tuttuğu Eldeki Atış Artıklarını Reddetti: Sanık, Pınar’ın sağ eliyle silahı tuttuğunu ve kendini vurduğunu iddia etti. Ancak kriminal rapor, Pınar’ın sağ elinde atış artığı bulunmadığını ortaya koydu. Sanık R.B. ilk ifadesinde sağ elle Pınar’ın silahını tuttuğunu söylerken sonraki ifadesinde iki eli ile silahı tuttuğunu söylüyor. Eğer intihar ettiyse, silahı tuttuğu elde barut izi olması gerekirdi. 5. Mermi Giriş ve Çıkış Açısı İntihar Olasılığıyla Uyuşmuyor: Otopsi raporuna göre kurşun Pınar’ın sağ göğsünden girip yukarıdan aşağıya doğru ilerledi. Sol skapuldan çıktı. Ancak mermi çekirdeği aracın ön yolcu koltuğunun baş kısmının boynundan çıktı. 6. Mermi Sayısı Değişti. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporuna göre, ilk incelemede silahın şarjöründe 1o mermi vardı. Daha sonra yapılan incelemelerde bu sayı 12’ye yükseltildi. Deliller üzerinde oynama mı yapıldı? Pınar silah bir şekilde olay yerine getirdi. Rıdvan diyor ki “Ben her zaman silahımı yanımda taşırdım”. “Neden o gün silahını yanıma almamış. 7. Tanık Beyanları Şüpheli ve Yönlendirilmiş Olabilir. Sanık lehine ifade veren tanık, olaydan üç ay sonra ifade verdi. Üstelik tanıklık yaptığı gün ve öncesinde 12 kez sanığın ağabeyi ile telefon görüşmesi yaptı. Tanık ifadeleri yönlendirilmiş olabilir mi?

Ne olmuştu?

Urfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan B. ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi ve Rıdvan B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak sanık, tutuksuz yargılanacak.

Olay günü Pınar Bulunmaz ile Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandı.

Pınar Bulunmaz, evden koşarak uzaklaştı, Rıdvan Bulunmaz ise onu aracıyla takip etti.

Sanık, Pınar’ı arabaya bindirdi ve taşıma ruhsatlı silahıyla göğsünden vurarak öldürdü.

Pınar, ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybetti.

Savcılık, olayın "kadına karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Rıdvan B. suçlamaları reddederek Pınar’ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak kriminal incelemeler ve tanık beyanları, sanığın iddialarını çürüttü.

Urfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi ve Rıdvan Bulunmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak sanık, tutuksuz yargılanacak.

İddianameden detaylar

Olay günü Pınar Bulunmaz ile Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandı. Pınar Bulunmaz, evden koşarak uzaklaştı, Rıdvan Bulunmaz ise onu aracıyla takip etti. Sanık, Pınar’ı arabaya bindirdi ve taşıma ruhsatlı silahıyla göğsünden vurarak öldürdü. Pınar, ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybetti. Savcılık, olayın "kadına karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Şüpheli serbest bırakıldı

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporuna göre, sanığın sol elinde atış artığı bulundu. Olay yerinde bulunan bir tanık, Pınar’ın kendi kendini vurduğunu gördüğünü iddia etti. Bu ifadeler üzerine sanık, tutuklanmasının ardından 3 ay sonra tahliye edildi. Başlangıçta "konutu terk etmeme" şartıyla serbest bırakılan sanık için daha sonra bu tedbir kaldırılarak haftada birkaç gün imza verme şartına çevrildi.

(EMK)