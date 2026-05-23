HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 10:48 23 Mayıs 2026 10:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 10:57 23 Mayıs 2026 10:57
Okuma Okuma:  3 dakika

Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz

Öğrenciler bugün saat 14.00’te tüm yurttaşları kampüse dayanışmaya çağırdı.

Evrim Kepenek
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına karşı öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler dün üniversite kampüsünde protesto düzenledi.

Santralİstanbul ve Kuştepe kampüslerinden öğrencilerin katıldığı eyleme çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi. Protesto sırasında kampüse çok sayıda güvenlik görevlisi getirildi. Öğrencilerin önemli bir bölümü ise 22 Mayıs gecesi kampüsten ayrılmadı. Silahtarağa’daki Mimarlık Fakültesi binasında sabahladı. Öğrenciler bugün saat 14.00’te tüm yurttaşları kampüse dayanışmaya çağırdı.

"Saldırı girişimi oldu"

bianet’e konuşan trans aktivist Arin, gece boyunca yaşananları şöyle anlattı:

“Gece 11’e kadar rektörlük önündeki direnişimiz sürdü. Daha sonra Mimarlık Fakültesi’ne girdik. Aramızda sivil polisler de vardı, içeride öğrencilerin fotoğraflarını çektiler. Saldırı girişimi oldu fakt biz geri püskürttük. Ardından üzerimize özel güvenlik görevlileri gönderildi. Bizi okuldan çıkarmaya çalıştılar ama arkadaşlarımızla birlikte buna izin vermedik. Bir kısmımız Mimarlık Fakültesi’nde, bir kısmımız da etkinlik çadırında kaldı. Geceyi kampüste geçirdik.”

"Terk etmiyoruz"

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi başka bir öğrenci ise yaşadıkları sürecin kendileri için yalnızca bir okul meselesi olmadığını söyledi:

“Bu okula yüksek bir dereceyle girdim. Burada geçirdiğim zaman, hayatımdaki en zor dönemlerden birinde benim için büyük bir dayanaktı. Şimdi ise hem öğrencilerin hem akademisyenlerin büyük bir belirsizlikle karşı karşıya bırakıldığını görüyoruz. Yemek kartlarının iptal edildiği, akademisyenlere eşyalarını toplamalarının söylendiği bilgisi bizlere ulaştı.”

Öğrenciler, eğitim haklarının ellerinden alınmasına karşı üniversitelerine sahip çıkacaklarını vurguladı şöyle dedi: 

“Bizler gerek burslu gerek burssuz öğrenciler olarak bir gecede eğitim hakkımızdan mahrum bırakılmayı kabul etmiyoruz. Kampüsümüzü, hocalarımızı ve kurduğumuz hayatı bırakmak istemiyoruz. Diplomalarımızın başka bir kurum adına düzenlenmesini de, farklı üniversitelere dağıtılmayı da kabul etmiyoruz. Hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin mağdur edilmediği bir çözüm istiyoruz. Okulumuzu terk etmeyeceğiz.”

"Hocalarımıza eşyalarınızı toplayın denildi"

Bir başka öğrenci de şöyle dedi:

"Kız kardeşim İBB davasından sekiz aydır tutukluyken okulda yaşadığım güzel günler tek dayanak noktam oldu. Bugün sevgili arkadaşlarım okulda kalacaklar.Okuldaki hoca ve öğrencilerin yemek kartlarının iptal edildiğini ve öğretmenlerimize eşyalarınızı toplayın dendiğini teyit ettim. Bu öğrencilerin dayanışmasının ve mağduriyetinin en yüksek ses getirecek şekilde desteklenmesini istiyorum. 

"Hocalarımızın hakkını yedirmeyiz"

"Bir gecede eğitim hakkımızdan mahrum bırakılacağımızı öğrenerek okulumuza sahip çıkmak için harekete geçtik. Türkiye’nin en yetkin vakıf üniversitelerinden birinde nitelikli öğretmenlerimizden, düzenimizden, kampüsümüzden ve derslerimizden kati suretle mahrum kalmak istemiyoruz ve bu durum değişene kadar da okulumuzu terk etmeyeceğiz. Ne buradan ekmek parasını kazanıp bize kaliteli eğitim sunmaya çalışan öğretmenlerimizin ne de böylesine bir okuldan mezun olup güzel ülkemize en güzel katkıları sağlayacak çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeye niyetimiz yok.

Biz okulumuzu çok benimsedik, sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Eğitim hakkımızdan mahrum bırakılmak istemiyoruz. Bu kadar okuluna göre yeni bir hayat düzeni kurmuş öğrencinin ne yerlerinin değiştirilmesini ne diplomalarında farklı bir kurum belirtilmesini istemiyoruz. Eğitim gören ve veren hiçbir mensubumuzun mağdur olmasını istemiyoruz. Okulumuzu, kampüsümüzü, öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı seviyoruz ve tüm içtenliğimizle bağlı olduğumuz eğitim yuvamızdan ayrılmayı reddediyoruz."

Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Bilgi Üniversitesi bilgi üniversitesi çalışanları vakıf üniversiteleri
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

