Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından binada basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı

CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, saatlerce bina önünde beklediklerini, Özel’in ekibiyle temas sağlanamadığı için güvenlik görevlilerinin “sürecin içine girmek zorunda kaldığını” savundu. Sarı ayrıca, Genel Merkez’de büyük bir tahribat olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun bugün Genel Merkez’e gelmeyeceğini belirten Sarı, “O, kendisi için en uygun zamanda planlamasını yapacak” dedi.

“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”

“Bizimle temas etmeyi uygun görmediler”

Müslim Sarı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için ortaya atılan ‘şaibe’ iddialarının Özgür Özel tarafından kulak arkası edildiğini ileri sürdü, “Bugün gelmiş olduğumuz noktada, hiç arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

CHP Kurultay Davası’nın geçmişi

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Sarı’nın konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:

“Bizler saatlerce burada kaldık, diyalog kapısı kapalı değildir, her türlü çözüme açığız dediğimiz halde, maalesef sonuç alamadık. Üstelik arkadaşlarımız diyaloğa açık olduklarını, bu diyalog kapısının bizim tarafımızdan kapalı olduğuna ilişkin kamuoyuna bilgi verdiler, AKP’nin İçişleri Bakanı ile konuşmayı tercih ettiler.

“Bizler, CHP’liler olarak bir çözüm bulma ihtimalimiz varken bizimle temas etmeyi uygun görmediler. Biz yine de saatlerce burada bekledik ama güvenlik görevlileri sürecin içine girmek zorunda kaldı.

“Dışarıda bekleyen arkadaşlarımızın hiçbiri kriminal tipler değil, onlar Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer. Hepimiz partiliyiz.”

Özgür Özel: "Kılıçdaroğlu 'ne istiyorsunuz' diye sordu; 'Kurultay istiyoruz' dedim, 'en kısa zamanda'"

“Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız”

CHP’nin ilgili kurullarının önümüzdeki günlerde çalışarak yol haritasını belirleyeceğini belirten Sarı, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda kutultayın toplanacağını ilan etmişti. Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız ve kurultaya gideceğiz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e ne zaman geleceğine ilişkin soruya Sarı, “Genel Başkan’ımızla buraya gelmeden önce konuştum, ‘Buraya gelecek misiniz’ diye. Bugün gelmeyi uygun görmedi. En uygun zamanda kendi planlamasını yapacak, bu da duyurulur. Belki yarın, belki yarından da yakın” diye konuştu.

Özel "uzlaşı" iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi

