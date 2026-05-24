ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.05.2026 17:55 24 Mayıs 2026 17:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.05.2026 18:06 24 Mayıs 2026 18:06
Okuma Okuma:  3 dakika

Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek

“Dışarıda bekleyen arkadaşlarımızın hiçbiri kriminal tipler değil, onlar Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer. Hepimiz partiliyiz.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek
Fotoğraf: AA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından binada basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
Bugün 09:24

CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, saatlerce bina önünde beklediklerini, Özel’in ekibiyle temas sağlanamadığı için güvenlik görevlilerinin “sürecin içine girmek zorunda kaldığını” savundu. Sarı ayrıca, Genel Merkez’de büyük bir tahribat olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun bugün Genel Merkez’e gelmeyeceğini belirten Sarı, “O, kendisi için en uygun zamanda planlamasını yapacak” dedi.

“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
22 Mayıs 2026

“Bizimle temas etmeyi uygun görmediler”

Müslim Sarı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için ortaya atılan ‘şaibe’ iddialarının Özgür Özel tarafından kulak arkası edildiğini ileri sürdü, “Bugün gelmiş olduğumuz noktada, hiç arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
21 Mayıs 2026

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Sarı’nın konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:

“Bizler saatlerce burada kaldık, diyalog kapısı kapalı değildir, her türlü çözüme açığız dediğimiz halde, maalesef sonuç alamadık. Üstelik arkadaşlarımız diyaloğa açık olduklarını, bu diyalog kapısının bizim tarafımızdan kapalı olduğuna ilişkin kamuoyuna bilgi verdiler, AKP’nin İçişleri Bakanı ile konuşmayı tercih ettiler.

“Bizler, CHP’liler olarak bir çözüm bulma ihtimalimiz varken bizimle temas etmeyi uygun görmediler. Biz yine de saatlerce burada bekledik ama güvenlik görevlileri sürecin içine girmek zorunda kaldı.

“Dışarıda bekleyen arkadaşlarımızın hiçbiri kriminal tipler değil, onlar Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer. Hepimiz partiliyiz.”

Özgür Özel: "Kılıçdaroğlu 'ne istiyorsunuz' diye sordu; 'Kurultay istiyoruz' dedim, 'en kısa zamanda'"
Özgür Özel: "Kılıçdaroğlu 'ne istiyorsunuz' diye sordu; 'Kurultay istiyoruz' dedim, 'en kısa zamanda'"
22 Mayıs 2026

“Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız”

CHP’nin ilgili kurullarının önümüzdeki günlerde çalışarak yol haritasını belirleyeceğini belirten Sarı, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda kutultayın toplanacağını ilan etmişti. Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız ve kurultaya gideceğiz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e ne zaman geleceğine ilişkin soruya Sarı, “Genel Başkan’ımızla buraya gelmeden önce konuştum, ‘Buraya gelecek misiniz’ diye. Bugün gelmeyi uygun görmedi. En uygun zamanda kendi planlamasını yapacak, bu da duyurulur. Belki yarın, belki yarından da yakın” diye konuştu.

Özel “uzlaşı” iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI: YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHÇUP OLMAYACAĞIM
Özel “uzlaşı” iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
23 Mayıs 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan chp genel merkezi
bu haberin uzantıları
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
Bugün 09:24
/haber/chp-genel-merkezine-polis-mudahalesi-ozel-ve-partililer-binadan-ayrildi-319901
ilgili haberler
CHP lideri Özel, Meclis’e yürüdü: "Sandık gelecek, butlan gidecek"
Bugün 17:00
/haber/chp-lideri-ozel-meclise-yurudu-sandik-gelecek-butlan-gidecek-319906
Özgür Özel: Bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar
Bugün 14:53
/haber/ozgur-ozel-bedenimizi-teslim-alirlar-ama-mucadelemizi-teslim-alamayacaklar-319903
CHP’li büyükşehir belediye başkanları: Kurultay 45 gün içinde toplanmalı
23 Mayıs 2026
/haber/chpli-buyuksehir-belediye-baskanlari-kurultay-45-gun-icinde-toplanmali-319899
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI: YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHÇUP OLMAYACAĞIM
Özel “uzlaşı” iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
23 Mayıs 2026
/haber/ozel-uzlasi-iddialarini-reddetti-kurultay-mesaji-verdi-319896
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
23 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ndan-ilk-aciklama-ozgur-bey-e-grup-baskanligi-gorevi-hayirli-olsun-319895
“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
22 Mayıs 2026
/haber/su-an-itibariyla-chpnin-genel-baskani-sayin-kemal-kilicdarogludur-319870
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
Bugün 09:24
/haber/chp-genel-merkezine-polis-mudahalesi-ozel-ve-partililer-binadan-ayrildi-319901
ilgili haberler
CHP lideri Özel, Meclis’e yürüdü: "Sandık gelecek, butlan gidecek"
Bugün 17:00
/haber/chp-lideri-ozel-meclise-yurudu-sandik-gelecek-butlan-gidecek-319906
Özgür Özel: Bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar
Bugün 14:53
/haber/ozgur-ozel-bedenimizi-teslim-alirlar-ama-mucadelemizi-teslim-alamayacaklar-319903
CHP’li büyükşehir belediye başkanları: Kurultay 45 gün içinde toplanmalı
23 Mayıs 2026
/haber/chpli-buyuksehir-belediye-baskanlari-kurultay-45-gun-icinde-toplanmali-319899
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI: YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHÇUP OLMAYACAĞIM
Özel “uzlaşı” iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
23 Mayıs 2026
/haber/ozel-uzlasi-iddialarini-reddetti-kurultay-mesaji-verdi-319896
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
23 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ndan-ilk-aciklama-ozgur-bey-e-grup-baskanligi-gorevi-hayirli-olsun-319895
“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
22 Mayıs 2026
/haber/su-an-itibariyla-chpnin-genel-baskani-sayin-kemal-kilicdarogludur-319870
Sayfa Başına Git