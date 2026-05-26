ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 11:28 26 Mayıs 2026 11:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 11:39 26 Mayıs 2026 11:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, ilk PM ve YDK toplantısını 1 Haziran'da yapacak

Parti Meclisi toplantısında, partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenerek görev dağılımı yapılacak, Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise parti içi disiplin süreçleri ele alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kemal Kılıçdaroğlu, ilk PM ve YDK toplantısını 1 Haziran'da yapacak

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da toplanacak.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun partinin, kurultayın ardından en yetkili organı olan PM'yi 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de toplaması planlanıyor. Toplantıda, PM üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak.

CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'ının sonucunda belirlenen PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri, yetkisiz mahkeme kararıyla görevlerine iade edilmişti.

Buna karşın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.

Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.

Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak.

Bunlara ek olarak, Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.

Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.

Partide 1 Haziran saat 15.00'te YDK toplantısının da yapılması planlanıyor. Toplantıda, parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
CHP Kemal Kılıçdaroğlu özgür özel
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşacak
25 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglu-30-mayis-ta-chp-genel-merkezi-nde-bayramlasacak-319943
Dünya basını CHP Genel Merkezi’ne müdahaleyi nasıl gördü?
25 Mayıs 2026
/haber/dunya-basini-chp-genel-merkezine-mudahaleyi-nasil-gordu-319936
‘Mutlak butlan’ davası avukatından Kılıçdaroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti
25 Mayıs 2026
/haber/mutlak-butlan-davasi-avukatindan-kilicdarogluna-hayirli-olsun-ziyareti-319928
Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek
24 Mayıs 2026
/haber/muslim-sari-kilicdaroglu-bugun-genel-merkeze-gelmeyecek-319909
CHP lideri Özel, Meclis’e yürüdü: "Sandık gelecek, butlan gidecek"
24 Mayıs 2026
/haber/chp-lideri-ozel-meclise-yurudu-sandik-gelecek-butlan-gidecek-319906
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
24 Mayıs 2026
/haber/chp-genel-merkezine-polis-mudahalesi-ozel-ve-partililer-binadan-ayrildi-319901
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
23 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ndan-ilk-aciklama-ozgur-bey-e-grup-baskanligi-gorevi-hayirli-olsun-319895
Özgür Özel: "Kılıçdaroğlu 'ne istiyorsunuz' diye sordu; 'Kurultay istiyoruz' dedim, 'en kısa zamanda'"
22 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-ne-istiyorsunuz-diye-sordu-kurultay-istiyoruz-dedim-en-kisa-zamanda-319880
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşacak
25 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglu-30-mayis-ta-chp-genel-merkezi-nde-bayramlasacak-319943
Dünya basını CHP Genel Merkezi’ne müdahaleyi nasıl gördü?
25 Mayıs 2026
/haber/dunya-basini-chp-genel-merkezine-mudahaleyi-nasil-gordu-319936
‘Mutlak butlan’ davası avukatından Kılıçdaroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti
25 Mayıs 2026
/haber/mutlak-butlan-davasi-avukatindan-kilicdarogluna-hayirli-olsun-ziyareti-319928
Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek
24 Mayıs 2026
/haber/muslim-sari-kilicdaroglu-bugun-genel-merkeze-gelmeyecek-319909
CHP lideri Özel, Meclis’e yürüdü: "Sandık gelecek, butlan gidecek"
24 Mayıs 2026
/haber/chp-lideri-ozel-meclise-yurudu-sandik-gelecek-butlan-gidecek-319906
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
24 Mayıs 2026
/haber/chp-genel-merkezine-polis-mudahalesi-ozel-ve-partililer-binadan-ayrildi-319901
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
23 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ndan-ilk-aciklama-ozgur-bey-e-grup-baskanligi-gorevi-hayirli-olsun-319895
Özgür Özel: "Kılıçdaroğlu 'ne istiyorsunuz' diye sordu; 'Kurultay istiyoruz' dedim, 'en kısa zamanda'"
22 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-ne-istiyorsunuz-diye-sordu-kurultay-istiyoruz-dedim-en-kisa-zamanda-319880
Sayfa Başına Git