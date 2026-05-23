HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 16:57 23 Mayıs 2026 16:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 17:04 23 Mayıs 2026 17:04
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’li büyükşehir belediye başkanları: Kurultay 45 gün içinde toplanmalı

Ortak açıklama yapan CHP’li büyükşehir belediye başkanları, “mutlak butlan” sürecinin partiyi bölmeyi amaçladığını belirtti; olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: CHP

CHP’li büyükşehir belediye başkanları, “mutlak butlan” kararının partiyi bölmeyi ve iktidar değişimi umudunu zayıflatmayı amaçladığını belirterek, olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiğini açıkladı.

Özgür Özel bu sabah CHP Genel Merkezi’nde CHP’li 12 büyükşehir belediye başkanını topladı.

Belediye başkanları toplantıdan sonra ortak açıklama yayımladı. Özgür Özel ve parti yönetiminin yanında olduklarını duyurdu:

“Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır.

Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.

‘Mutlak Butlan’ kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız.

Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız.

Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz.”

Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanlarını topladı
Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanlarını topladı
Bugün 12:21

Toplantıya katılanlar şöyleydi:

  • Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer,
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş,
  • İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan,
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,
  • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce,
  • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 
  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 
  • Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 
  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 
  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 
  • Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan CHP
