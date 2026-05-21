CHP Kurultay Davası’nın geçmişi

CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay’a ilişkin yargı süreci, kurultaydan kısa süre sonra yapılan “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla başladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç.’nin 19 Kasım 2023’te yaptığı başvuru üzerine yetkisizlik kararı vererek dosyayı 22 Aralık 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ocak 2024’te, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçu yönünden soruşturma başlattı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı eski kurultay delegeleri, kurultayda delege iradesinin “para, menfaat ve görev vaadiyle sakatlandığını” ileri sürerek 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve kurultayda seçilen parti organlarının görevden uzaklaştırılması talebiyle asliye hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açtı. Bu iptal davaları 14 Şubat 2025’te Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi; mahkeme ilk duruşmayı 17 Nisan 2025’te gördü.

Yargılama sürerken CHP, olağanüstü kurultay sürecine gitti ve 6 Nisan 2025’te “İrade Milletindir” sloganıyla 21. Olağanüstü Kurultayı’nı topladı. Kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1323 kayıtlı delegeden 1276’sının oy kullandığı seçimde 1171 geçerli oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Bu kurultay da yargı sürecine konu edildi. Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 21. Olağanüstü Kurultay çağrısının 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığını, bu nedenle çağrının ve kurultay sonuçlarının “yok hükmünde” sayılması gerektiğini ileri sürerek mahkemeye başvurdu.

Sürecin ceza boyutunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran 2025’te soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, Lütfü Savaş ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı; aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava süreci devam ederken CHP ikinci kez olağanüstü kurultaya gitti. Parti, 21 Eylül 2025’te 22. Olağanüstü Kurultayı’nı topladı. Kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi; blok liste usulüyle yapılan seçimlerde 60 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Aynı dönemde CHP İstanbul örgütü de olağanüstü kongre süreci yaşadı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin daha sonra açıkladığı gerekçeli kararda, 24 Eylül 2025’te CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin, 21 Eylül 2025’te de CHP 22. Olağanüstü Kurultayı’nın YSK denetiminde ve ilgili ilçe seçim kurullarının onayıyla yapıldığı hatırlatıldı.

Hukuk davasında Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sırasında hem ceza dosyasındaki gelişmeleri hem de CHP’nin daha sonra yaptığı kurultay ve kongreleri dikkate aldı. CHP’nin 6 Nisan 2025’te 21. Olağanüstü Kurultayı’nı, 21 Eylül 2025’te ise 22. Olağanüstü Kurultayı’nı yapması; ayrıca İstanbul’daki olağanüstü il kongresi süreci, mahkemenin “hukuki yarar” değerlendirmesinde belirleyici oldu.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim 2025’te 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan dava hakkında, davanın “konusuz kalması” nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptalini de içeren birleşen dosyalar yönünden “husumet yokluğu” gerekçesiyle ret kararı verdi. 10 Kasım 2025’te açıklanan 22 sayfalık gerekçeli kararda, yeni kurultay ve kongrelerde parti organlarının yeniden seçildiği ve bu seçimlerin ilçe seçim kurullarınca tasdik edildiği belirtilerek, iptali istenen eski kurultaylar bakımından hukuki yararın kalmadığı kaydedildi.

İlk derece mahkemesinin kararından sonra CHP, olağan kurultay takvimini de tamamladı. 28-30 Kasım 2025’te yapılan 39. Olağan Kurultay’da Özgür Özel, geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Buna karşın, 39. Olağan Kurultay sürecindeki il kongreleri ve parti içi seçimler de dava konusu edildi. Yapılan başvurularda, 38. Olağan Kurultay’ın “mutlak butlanla” batıl olduğunun tespiti, 21. ve 22. olağanüstü kurultayların yok hükmünde sayılması ve 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan seçimlerin iptali istendi.

Karar daha sonra istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını kaldırarak Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar görevi üstlenmesine karar verdi.

