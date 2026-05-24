ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.05.2026 14:53 24 Mayıs 2026 14:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.05.2026 15:43 24 Mayıs 2026 15:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Özgür Özel: Bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: Bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar

"Mutlak butlan" yani kesin hükümsüzlük kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmak istenen Özgür Özel, genel merkez binasının sabah saatlerinden itibaren polis eşliğinde tahliye edilmesi girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı
Bugün 09:24

"Buradan atarlarsa meydanlardayız"

Özel, şunları söyledi: 

“İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenler ile 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti’nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07.00’sinde hiçbirisi CHP’li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP’li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama ‘Delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz’ dedik.

Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Birinci Meclis’teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti.

"Bize bir oda yeter, bir çadır yeter, bize milletimiz yeter"

Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye; sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye’de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan özgür özel CHP CHP 38. Olağan Kurultayı
ilgili haberler
Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek
Bugün 17:55
/haber/muslim-sari-kilicdaroglu-bugun-genel-merkeze-gelmeyecek-319909
CHP lideri Özel, Meclis’e yürüyor: "Biz bu yoldan dönmeyiz"
Bugün 17:00
/haber/chp-lideri-ozel-meclise-yuruyor-biz-bu-yoldan-donmeyiz-319906
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek
Bugün 17:55
/haber/muslim-sari-kilicdaroglu-bugun-genel-merkeze-gelmeyecek-319909
CHP lideri Özel, Meclis’e yürüyor: "Biz bu yoldan dönmeyiz"
Bugün 17:00
/haber/chp-lideri-ozel-meclise-yuruyor-biz-bu-yoldan-donmeyiz-319906
Sayfa Başına Git