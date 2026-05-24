HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.05.2026 17:00 24 Mayıs 2026 17:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.05.2026 18:41 24 Mayıs 2026 18:41
Okuma Okuma:  4 dakika

CHP lideri Özel, Meclis’e yürüdü: "Sandık gelecek, butlan gidecek"

“Bundan sonra da sokakta, meydanda Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz.”

ANKA Haber Ajansı
CHP lideri Özel, Meclis’e yürüdü: "Sandık gelecek, butlan gidecek"
Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez binasına yönelik polis müdahalesinin ardından parti yöneticileri ve partililerle birlikte TBMM’ye yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel’in fotoğraflarının taşındığı yürüyüşte, sık sık “Özgür Türkiye, özgür gelecek” sloganı atıldı.

Yaklaşık yedi kilometrelik yürüyüşe çok sayıda yurttaş da katılırken, yer yer polis müdahaleleri yaşandı.

Yürüyüş sırasında Dumlupınar Bulvarı’nın TBMM’ye gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Yolun diğer yönünde akan trafikteki yurttaşlar ise araçlarının kornalarına basarak ve alkışlarla Özel’e destek verdi. 

Sağanak altında yürüyüş

Özel ve beraberindekilerin yürüyüşü sırasında sağanak başladı. Üzerinde yalnızca beyaz gömlek bulunan Özel, yürüyüşüne yoğun yağış altında devam etti. Özel bu sırada, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarına eşlik etti.

TBMM Dikmen Kapısı önüne gelindiğinde polisin TOMA’larla yolu kapatması üzerine CHP Genel Başkanı Özel, TOMA’nın üzerine çıktı. Özel, yürüyüş sırasında kendisini takip eden muhabirlere yaptığı açıklamada, “100-150 kişi çıktık, on binlerle Meclis’e doğru yürüyoruz” ifadesini kullandı.

Özgür Özel, parti yöneticileri ve yurttaşların yürüyüşü, TBMM yanındaki Milli Egemenlik Parkı’nda sona erdi.

CHP lideri, burada yurttaşlara hitap etti. Özel, “Partiyi 12 Eylül darbecileri gibi, 19 Mart ve 21 Mayıs darbecileri fiilen kapatmıştır. CHP’yi milletin dedikleri yönetmiyorsa, delegenin seçtikleri yönetmiyorsa, hele hele CHP’yi Saray’ın seçtikleri yönetiyorsa, CHP kapanmıştır. CHP’yi üçüncü kez açmak için var gücümle savaşacağım. En sonunda o sandığı getireceğim, CHP’yi sizin seçtikleriniz yönetecek. O sandık gelecek, o butlan gidecek. O sandık gelecek, Saray ittifakı bitecek. O sandık gelecek, millet iktidar olacak. Biz kazanacağız” dedi.

“Benim Türkiye’de 83 tane makam odam var”

CHP lideri Özgür Özel’in yürüyüş boyunca yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün bir genel merkezi yoktu. Çadırlarda kuruldu, savaş meydanlarında fikirler orada gelişti. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir oda, genel merkez yerine geçiyordu.

“Benim Türkiye’de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini geride bıraktım. Meraklısına, hazımsızlara… Bir tanesi Meclis’te, ona doğru yürüyorum. 81 tanesi de Edirne’de, Malatya’da, Antalya’da, Manisa’da, Rize’de, Şırnak’ta, Hakkari’de.

“Bundan sonra kaybetmeye niyetimiz yok”

“Bir başarı için bina lazım değil. Her binası olan başarılı olmuyor. Başarı için yürek lazım, mücadele lazım, azim lazım. O da bizde var. Kaybetmeye alışmadığımız için, kaybetmeyi reddettiğimiz için hedefteyiz. Bu iftira, iktidarı değiştirmeyelim diye. Onun için bundan sonra kaybetmeye niyetimiz yok.

“Biz son seçim zaferini kazanıp 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaparken binada oturmuyorduk. Binada oturarak kazanılmıyor. Biz sokaktaydık, milletle kucaklaştık, meydanları doldurduk; zaferi öyle kazandık. Bundan sonra da sokakta, meydanda Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz. 

“Mesele, CHP meselesi değil”

“Ben bu yoldan dönmem, biz bu yoldan dönmeyiz. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız.

“[Kemal Kılıçdaroğlu] Atatürk’ün emanetini yanlış anlamış. Bu emanete saldırmak, milletin en hassas duygularından birine saldırmaktır. Biz 100-150 kişi çıktığımız yolda, gördünüz, on binler oldu. Millet akıyor, geliyor. Ama mesele, CHP meselesi değil. Millet, sandığa, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkıyor.”

