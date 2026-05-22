HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 17:12 22 Mayıs 2026 17:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 17:14 22 Mayıs 2026 17:14
Okuma Okuma:  3 dakika

“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİA Haber Merkezi

Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine atanması kararı verilen, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21 Mayıs 2026

Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gideceğine dair sorular üzerine Sönmez, şu yanıtı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi ile diğer bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görevi başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. 37’nci Kurultay’la belirlenen Parti Meclisi ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibarıyla resmi olarak başlamışlardır.”

Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine ise “İki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce çıkışta kısa bir açıklama yapabilir,” yanıtını verdi.

“Resmi görevlendirme kendisine yapıldı”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Sönmez’in yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

Kendisi yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Resmi görevlendirme, tebligat kendisine yapıldı. Şu anda gerek milletvekilleri gerek parti meclisi üyeleri, belediye başkanları, mevcut belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor.”

MYK’de görevlendirme yapıldığına dair galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Yani ne Parti Meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire bir şey söz konusu değildir.”

Burada istenen şey bir gerginliğinin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir.”

“Sayın Cumhurbaşkanıyla da Sayın Devlet Bahçeli’yle de ve diğer bakın 6’lı Masa’yı, Halil İbrahim Sofrası’nı kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçileri muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur.”

“Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel’e yakın Özgün Özel’e uzak veya Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu’na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yakındır. Bu kadar söyleyebilirim.” (TY)

mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu CHP 38. Olağan Kurultayı özgür özel Atakan Sönmez
