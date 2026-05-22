“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”

Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine atanması kararı verilen, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gideceğine dair sorular üzerine Sönmez, şu yanıtı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi ile diğer bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görevi başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. 37’nci Kurultay’la belirlenen Parti Meclisi ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibarıyla resmi olarak başlamışlardır.”

Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine ise “İki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce çıkışta kısa bir açıklama yapabilir,” yanıtını verdi.