‘Mutlak butlan’ davası avukatından Kılıçdaroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ‘mutlak butlan’ kararı verdiği davada, Lütfü Savaş ve diğer davacıların avukatı olan Onur Üregen, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti.

Üregen, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmeden kararı 22 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’na tebliğ eden Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyetinde de yer almıştı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üregen, “Partimizin genel başkanını ziyarete geldim, hayırlı olsun dileklerinde bulundum” dedi.

CHP Kurultay Davası’nın geçmişi

“Partimizin teslimini icra kanalıyla hallettik”

“Tabii dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik” diyen Üregen, şöyle devam etti:

“Kendisine süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Bundan sonra yapılacaklarla ilgili neler yapılabilir, neler yapacağız, nasıl bir yol haritası izlenecek, üzerimize düşen ne varsa başkanımıza iletmeye çalıştık. Bu kadar yani, kendisini ziyarete geldim.”

Kılıçdaroğlu’nun bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi’nde olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Üregen, “O konuları gerçekten bilmiyorum. Atakan Bey (Sönmez), basın danışmanı, mutlaka sizi bilgilendirecektir. Ben daha çok hukuki konularla ilgilendim” yanıtını verdi.

BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı

“Sesinde biraz kısılma var”

Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuna ilişkin de konuşan Üregen, şunları söyledi:

“Kendisi biraz rahatsız. Düzelmesini, daha da iyileşmesini bekliyoruz. Kendisini yormak istemedim, sadece genel bir hukuki süreci, başından itibaren neler olduğunu ve dün neler yaşandığını, bundan sonra neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirmede bulundum. Rahatsız derken, kendisi son derece sağlıklı. Sesinde biraz kısılma var. Onun dışında bir şey yok.”

Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez’e gelmeyecek

“Kılıçdaroğlu yaşananlardan üzgün”

CHP Genel Merkezi’nde yaşananlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Üregen, “Genel Merkez’de yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. (Kılıçdaroğlu) Üzüldüğünü söyledi ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı dile getirdik” dedi.

Üregen, hukuki olarak bundan sonra atılacak adımlara ilişkin soru üzerine ise “Kısa süreçte yapacağımız şeyler var. Uzun süreçte de yapılacak şeyler var. Zamanı geldikçe bunlara ilişkin size daha detaylı bir basın açıklamasıyla bilgilendirme yapacağız” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun

(VC)