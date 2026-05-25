HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 10:20 25 Mayıs 2026 10:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 10:45 25 Mayıs 2026 10:45
Okuma Okuma:  3 dakika

CHP GENEL MERKEZİ’NE POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul’da üç bölgede protesto: "Bu keyfiyete karşı susmayacağız"

CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi, İstanbul’da üç ayrı bölgede düzenlenen kitlesel eylemlerle protesto edildi.

BİA Haber Merkezi

*CHP'nin çağrısıyla Kadıköy'de yapılan protesto, 24 Mayıs 2026. (Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet)

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi, İstanbul’da protesto edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın çağrısıyla 1. Bölge’de Kadıköy, 2. Bölge’de Beyoğlu, 3. Bölge’de Bahçelievler’de protesto yürüyüşleri ve basın açıklamaları yapıldı. 

BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.

Kadıköy’de Boğa Heykeli’nden başlayan kitlesel yürüyüş Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda yapılan açıklamalarla sona ererken, Beyoğlu’nda ise Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.

Üç bölgede de kitlesel gerçekleşen protestolara, emek ve demokrasi güçleri de destek verdi.

“Muhalefeti bölme planı devreye sokuldu” 

CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’ndan Şirinevler Meydanı’na kadar yapılan yürüyüşe ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Gün gelecek, devran dönecek; AKP halka hesap verecek”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarının atıldığı yürüyüşün sonlandığı Şirinevler Meydanı’nda konuşan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat, 39 ilçe başkanının hazırladığı ortak açıklamayı okudu.

“Muhalefeti bölme planı devreye sokuldu” diyen Akpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten zor geçen bayramı halkımıza zehir ettiler. Demokrasilerde seçilmişler, atanmışlardan önce gelir. Bugün cumhurbaşkanı da milletvekili de belediye başkanları da meşruiyetlerini halktan alır.

“Tarihimizde ilk defa iktidar eliyle muhalefet partisinin genel başkanının belirlenmeye ve değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Parti üyelerimiz akıl almaz iftiralarla kurultayda kendi genel başkanını seçtikleri için tutuklanıyor, zindanlara atılıyor. Kimse dünyada eşi benzeri olmayan bu keyfiyete karşı susmamızı beklemesin.

“Genel Başkanımız Özgür Özel’in arkasındayız”

“CHP, bir kongre ve kurultaylar partisidir. Biz hür irademizle kendi genel başkanımızı ve yöneticilerimizi belirleriz. Yeri gelir kendi içimizde en sert rekabeti gösteririz ama kararı biz veririz. Bu defa CHP’de parti içi bir tartışma yoktur. Partimizin tabanı, üyeleri ve delegeleri olduğu gibi Genel Başkanımız Özgür Özel’in arkasındadır.

“Saraydan medet umanları, valiliklere dilekçe yazanları, AKP yargısının arkasına saklananları ne bu halk ne de parti üyeleri affetmeyecektir. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız zindanlarda direnirken koltuk uğruna milletimizi yüzüstü bırakanları tarih de affetmez, millet de affetmez.”

İBB Başkanvekili Aslan: “Derhal kurultay”

ANKA Haber Ajansı’na konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesine tepki göstererek “Demokrasi için hiç iyi olmamıştır” dedi.

“Bizim partimizin delegelerle, oylarla seçilmiş bir yönetimi var. Bu şekilde bir uygulama hoş değildir” diyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Derhal 45 gün içinde kurultaya gidilmelidir ve ülke bu kaostan çıkarılmalıdır. Vatanını seven herkes bu süreci iyi tahlil etmeli ve 45 gün içinde kurultaya gidilmelidir. Bizim talebimiz 45 gün içinde kurultaydır.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan CHP chp istanbul chp genel merkezi protesto özgür özel
