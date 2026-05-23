ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 14:39 23 Mayıs 2026 14:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 16:12 23 Mayıs 2026 16:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağını iddia etti. "CHP, ahlaki değerlerini ve ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından ilk kez konuştu. Evinin önünde gazetecilere açıklama yaptı. Soru almadı.

Kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak seçilen Özgür Özel için “Yeni görevi hayırlı olsun” dedi. Sonrasında da şöyle konuştu:

"Bu sabah yeni bir gelişme oldu, Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti, şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir. Kendisi ‘Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım' demişti. Bu görüşme belki bugün gerçekleşir.

Bir şeyin çok iyi bilinmesi lazım; CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP, ahlaki değerlerini ve ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız, ahlaki değerleri olacak.

Bizim partiye çok eleştiriler gelmiştir, muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum.

Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum; partinin tabanını düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. 

Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda kendileri ile görüştüm dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değil. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından çalışma ofisine geçti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu özgür özel CHP mutlak butlan
ilgili haberler
CHP’li büyükşehir belediye başkanları: Kurultay 45 gün içinde toplanmalı
Bugün 16:57
/haber/chpli-buyuksehir-belediye-baskanlari-kurultay-45-gun-icinde-toplanmali-319899
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
Bugün 16:07
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
CHP’li Tanal'dan "mutlak butlan" kararını veren hakimlerin bilgisayarları incelensin talebi
Bugün 13:10
/haber/chpli-tanal-dan-mutlak-butlan-kararini-veren-hakimlerin-bilgisayarlari-incelensin-talebi-319891
Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanlarını topladı
Bugün 12:21
/haber/ozgur-ozel-buyuksehir-belediye-baskanlarini-topladi-319890
YSK, 'yerel seçimin iptali' başvurusunu reddetti
Bugün 11:45
/haber/ysk-yerel-secimin-iptali-basvurusunu-reddetti-319888
HRW: Erdoğan siyasi haklara yönelik saldırısını derinleştiriyor
Bugün 11:05
/haber/hrw-erdogan-siyasi-haklara-yonelik-saldirisini-derinlestiriyor-319885
HABER / İZLENİM
Saraçhane’den CHP Genel Merkezi’ne: Asıl sınav belirsizlik
Bugün 09:34
/yazi/sarachaneden-chp-genel-merkezine-asil-sinav-belirsizlik-319881
Özgür Özel: "Kılıçdaroğlu 'ne istiyorsunuz' diye sordu; 'Kurultay istiyoruz' dedim, 'en kısa zamanda'"
22 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-ne-istiyorsunuz-diye-sordu-kurultay-istiyoruz-dedim-en-kisa-zamanda-319880
YSK “mutlak butlan” başvurusunu reddetti
22 Mayıs 2026
/haber/ysk-mutlak-butlan-basvurusunu-reddetti-319878
“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
22 Mayıs 2026
/haber/su-an-itibariyla-chpnin-genel-baskani-sayin-kemal-kilicdarogludur-319870
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li büyükşehir belediye başkanları: Kurultay 45 gün içinde toplanmalı
Bugün 16:57
/haber/chpli-buyuksehir-belediye-baskanlari-kurultay-45-gun-icinde-toplanmali-319899
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
Bugün 16:07
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
CHP’li Tanal'dan "mutlak butlan" kararını veren hakimlerin bilgisayarları incelensin talebi
Bugün 13:10
/haber/chpli-tanal-dan-mutlak-butlan-kararini-veren-hakimlerin-bilgisayarlari-incelensin-talebi-319891
Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanlarını topladı
Bugün 12:21
/haber/ozgur-ozel-buyuksehir-belediye-baskanlarini-topladi-319890
YSK, 'yerel seçimin iptali' başvurusunu reddetti
Bugün 11:45
/haber/ysk-yerel-secimin-iptali-basvurusunu-reddetti-319888
HRW: Erdoğan siyasi haklara yönelik saldırısını derinleştiriyor
Bugün 11:05
/haber/hrw-erdogan-siyasi-haklara-yonelik-saldirisini-derinlestiriyor-319885
HABER / İZLENİM
Saraçhane’den CHP Genel Merkezi’ne: Asıl sınav belirsizlik
Bugün 09:34
/yazi/sarachaneden-chp-genel-merkezine-asil-sinav-belirsizlik-319881
Özgür Özel: "Kılıçdaroğlu 'ne istiyorsunuz' diye sordu; 'Kurultay istiyoruz' dedim, 'en kısa zamanda'"
22 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-ne-istiyorsunuz-diye-sordu-kurultay-istiyoruz-dedim-en-kisa-zamanda-319880
YSK “mutlak butlan” başvurusunu reddetti
22 Mayıs 2026
/haber/ysk-mutlak-butlan-basvurusunu-reddetti-319878
“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
22 Mayıs 2026
/haber/su-an-itibariyla-chpnin-genel-baskani-sayin-kemal-kilicdarogludur-319870
Sayfa Başına Git