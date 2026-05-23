HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 16:07 23 Mayıs 2026 16:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 16:11 23 Mayıs 2026 16:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi

Özgür Özel, 138 milletvekilinden 96’sının katıldığı toplantıda 95 oy alarak CHP Grup Başkanı oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
Fotoğraf: CHP

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP’nin genel başkanlığına getirilmesinin ardından Özgür Özel, 138 milletvekilini parti genel merkezine çağırdı.

Toplantıya katılan isimler arasında, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ve Özel yönetimine muhalif olduğu bilinen isimler de vardı. Toplantıya 96 kişi katıldı. 15 kişi mazeret bildirdi. 27 milletvekili ise mazeret bildirmeden katılmadı

Özel toplantıda CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. 96 milletvekilinin 95’inin oyuyla da CHP TBMM Grup Başkanı seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
Bugün 14:39

(HA)

özgür özel CHP Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan
