Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP’nin genel başkanlığına getirilmesinin ardından Özgür Özel, 138 milletvekilini parti genel merkezine çağırdı.

Toplantıya katılan isimler arasında, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ve Özel yönetimine muhalif olduğu bilinen isimler de vardı. Toplantıya 96 kişi katıldı. 15 kişi mazeret bildirdi. 27 milletvekili ise mazeret bildirmeden katılmadı

Özel toplantıda CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. 96 milletvekilinin 95’inin oyuyla da CHP TBMM Grup Başkanı seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun

(HA)