Muslim Sari: Kiliçdaroglu dê îro neyê Navenda Giştî
Ekîba Kemal Kiliçdaroglu, piştî ku Navenda Giştî ya Partiya Gel a Komarî (CHP) bi midaxaleya polîsan hate valakirin, di nava avahiyê de civîneke çapemeniyê li dar xist.
Parlamenterê berê yê Stenbolê yê CHPê Muslim Sari îdia kir ku ew bi saetan li ber avahiyê sekinîne û ji ber ku têkiliya wan bi ekîba Ozel re çênebûye, wezifedarên ewlehiyê “neçar mane ku bikevin nav mijarê”. Her weha Sari got ku di Navenda Giştî de tehribateke mezin heye.
Polîsan midaxele li Navenda Giştî ya CHPê kir: Ozel û partiyî ji avahiyê derketin
Sarı diyar kir ku Kiliçdaroglu dê îro neyê Navenda Giştî û weha got: ‘Ew ê di wextê herî guncav de ji bo xwe plansaziyê bike.”
“Nexwestin bi me re têkilî deynin”
Muslim Sari diyar kir ku îdîayên ‘gendelî’ yên ji bo 38emîn Kongreya CHPê ji aliyê Ozgur Ozel ve hatine paşguhkirin û weha axivî: “Di xala ku em îro gihîştinê de, em ketin nav rewşeke wisa ku me hîç nedixwest.”
CHPê ji bo biryara “betalbûna mitleq” serî li Dadgeha Bilind da
Li gorî agahiyên ku Ajansa Nûçeyan a ANKAyê ragihandine, xalên girîng ên di axaftina Sari de derketine pêş weha ne:
“Tevî ku em bi saetan li vir man û me got ku deriyê diyalogê ne girtî ye û em ji her cûre çareseriyê re vekirî ne jî, mixabin me hîç encamek bi dest nexist. Digel vê yekê, hevalên me gotin ku ew ji diyalogê re vekirî ne û wan jî ji raya giştî re wisa nîşandan ku deriyê diyalogê me girtiye. Her weha axaftina bi Wezîrê Karên Navxweyî ê AKPê re tercîh kirin.”
Serokê CHPê Ozel ber bi Meclisê dest bi meşê kir: “Em ji vê rê venagerin”
"Wekî endamên CHPê şansê me yê dîtina çareseriyekê hebû jî, wan ji bo çareseriyê em guncaw nedîtin. Me dîsa jî bi saetan li vir bendewarî kir, lê belê wezifedarên ewlehiyê neçar man ku bikevin nav mijarê.”
“Hevalên me yên li derve sekinîne ne krîmînal in; ew endamên Partiya Gel a Komarî ne ku ji bajarên cuda yên Tirkiyeyê hatine. Em hemû partiyî ne.”
“Pirsgirêka hiqûqî çareser bibe, em ê dest bi pêvajoya kongreyê bikin”
Sari diyar kir ku lijneyên pêwendîdar ên CHPê dê di rojên pêş de bixebitin û nexşerêya xwe diyar bikin û weha got:
“Serokê me yê Giştî Kemal Kiliçdaroglu ragihandibû ku kongre dê di dema herî guncaw de kom bibe. Dema ku pirsgirêka hiqûqî hate çareserkirin, em ê dest bi pêvajoya kongreyê bikin û herin kongreyê.”
Li ser pirsa ku gelo Kemal Kiliçdaroglu dê kengê were Navenda Giştî, Sarı weha bersiv da: ‘Berî ku ez bêm vir, ez bi Serokê me yê Giştî re axivî û min jê pirsî: “Gelo hûn ê bên vir?” Ji bo hatina vir îro guncav nedît. Ew ê di wextê herî guncav de plansaziya xwe bike û ev yek dê were ragihandin. Belkî sibê, belkî ji sibê jî nêziktir.”
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
(VC/AY)