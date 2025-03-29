ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 29 Mart 2025 12:01
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2025 12:08
2 dk Okuma

Tekirdağ cezaevinde hak ihlali: Hasta mahpusun tahliyesi engellendi

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tekirdağ cezaevinde hak ihlali: Hasta mahpusun tahliyesi engellendi
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Hepatit B, Hepatit D ve siroz hastası Ahmet Oyunlu, infaz süresini tamamlamasına rağmen tahliye edilmedi.

İdare ve Gözlem Kurulu’nun hukuksuz kararıyla cezaevinde tutulmaya devam edilen Oyunlu’nun itirazı, Tekirdağ 1. İnfaz Hakimliği tarafından haklı bulunarak tahliye kararı verildi. Ancak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti ve Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi jet hızıyla savcılığın itirazını kabul etti.

"Mahkemelerin denetim yetkisi bile tanınmıyor"

Söz konusu karar, İdare ve Gözlem Kurulları’nın adeta "paralel yargı" makamı haline geldiğini gözler önüne serdi.

Savcılığın itirazında, hükümlünün "örgütten ayrıldığına dair yeterli kanaatin oluşmadığı" belirtilirken, bu konuda tek yetkinin İdare ve Gözlem Kurulu’nda olduğu savunuldu. Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi de bu gerekçeyi kabul etti. Böylece, İdare ve Gözlem Kurulu'nun yanlış bir takdirde bulunsa bile kararlarının sorgulanamayacağı ve mahpusların özgürlüğünün bu kurulun insafına bırakıldığı resmen tescillendi.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları Yönetmeliği neleri kapsıyor?
Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları Yönetmeliği neleri kapsıyor?
23 Ağustos 2024

İnsan Hakları Komisyonu'na başvuru

Bayramın üçüncü günü ailesine kavuşmayı bekleyen Ahmet Oyunlu, verilen hukuksuz karar nedeniyle özgürlüğüne kavuşamazken, ailesi de büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Durumu Meclis gündemine taşıyan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

Milletvekili Aslan, başvurusunu basınla da paylaşarak, bu hukuksuzluğun takipçisi olacaklarını belirtti.

Tuncel’den Adalet Bakanlığı’na: İdare Gözlem Kurulları mahkeme yerine geçti
Tuncel’den Adalet Bakanlığı’na: İdare Gözlem Kurulları mahkeme yerine geçti
3 Ağustos 2023
“İdare ve Gözlem Kurulu, kendini mahkeme yerine koyuyor”
“İdare ve Gözlem Kurulu, kendini mahkeme yerine koyuyor”
15 Aralık 2023
Tahliye engellemeleri | Hayali bir kurulla karşı karşıyayız
30 YILLIK MAHPUS SERMİN DEMİRDAĞ ANLATIYOR
Tahliye engellemeleri | Hayali bir kurulla karşı karşıyayız
19 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar ihd Meclis İnsan Hakları Komisyonu hasta tutsaklar İdare gözlem kurulları
ilgili haberler
Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları Yönetmeliği neleri kapsıyor?
23 Ağustos 2024
/haber/cezaevi-idare-ve-gozlem-kurullari-yonetmeligi-neleri-kapsiyor-298912
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları Yönetmeliği neleri kapsıyor?
23 Ağustos 2024
/haber/cezaevi-idare-ve-gozlem-kurullari-yonetmeligi-neleri-kapsiyor-298912
Sayfa Başına Git