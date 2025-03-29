Cumartesi Anneleri: Huzurlu bayram için demokrasiye, barışa ihtiyaç var

Gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak, faillerin yargılanmasını talep etmek için her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 1044’üncüsünü yaptı.

Ellerinde kayıplarının fotoğrafları ve karanfillerle meydanda toplanan aileler, bu hafta 32 yıl önce Cizre’de gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Ali Karagöz için adalet istedi.

"Bayrama huzursuz giriyoruz"

Açıklamayı, 1980 kayıplarından Hayrettin Eren’in yeğeni Setenay Yarıcı okudu. Bayram öncesinde adalet arayışlarının devam ettiğini belirten Yarıcı, şunları söyledi:

"Yarın bayram. Ancak biz kayıp yakınları olarak, aile buluşmalarının, huzur ve barışın simgesi olan bu günlere, kayıplarımızdan bir haber alamamanın derin acısı ve adalete ulaşamamanın yakıcı öfkesiyle giriyoruz. Biliyoruz ki huzur ve barışın egemen olacağı bayramlar için demokrasiye ihtiyacımız var. Adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerinin teminatı olan hukuk kurallarına iktidarın da tabi olmasına ihtiyacımız var. Çünkü adalet ve hukuk güvenliğinden yoksun toplumlar, sürekli bir gerilim ve belirsizlik içinde, güvencesiz bir hayat sürmeye mahkûm olurlar."

Ali Karagöz nasıl kaybedildi?

42 yaşındaki, altı çocuk babası Ali Karagöz, Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde yaşıyor ve hayvan ticaretiyle geçimini sağlıyordu. 27 Aralık 1993 sabahı, askerler ve Kamil Atak’a bağlı korucular tarafından evi basılarak gözaltına alındı.

Eşi Ayşe Karagöz, onun peşine düşse de tehditlerle karşılaştı. Bir görgü tanığı, Karagöz’ün elleri bağlı şekilde İskan Aslan ile birlikte Kamil ve Kukel Atak’a ait bir evin bodrumuna götürüldüğünü gördüğünü aktardı.

Ayşe Karagöz, eşinin serbest bırakılması için Atak ailesine gittiğinde öldürülmekle tehdit edildi. Savcılığa başvurduğunda ise dilekçesinin işleme konmadığını öğrendi. Eşini aramaktan vazgeçmeyen Karagöz, yıllar boyunca tehditlere maruz kaldı ve hiçbir bilgiye ulaşamadı.

2009 yılında korucu Mehmet Nuri Binzet’in tanıklığıyla, Kamil ve Kukel Atak’a ait evin bodrum katlarında gözaltına alınan kişilerin sorgulanarak infaz edildiği ortaya çıktı. Ancak yürütülen soruşturmalara rağmen Ali Karagöz’ün akıbeti hâlâ karanlıkta bırakıldı ve failler yargılanmadı.

"Adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz"

Cumartesi Anneleri, her koşulda kayıpları için adalet istemekten ve devletin evrensel hukuk normları çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek eylemlerini sonlandırdı.

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(EMK)