DEM Parti Eş Genel Başkanları: En büyük bayram barış sağlanacağı gün olacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kürtçe, Arapça ve Türkçe bir kutlama mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda bayramların dayanışma ve kardeşliğin en güçlü hissedildiği özel günler olduğu vurgulandı:

"Bu bayramın, ortak acılarımızı dayanışmayla aşmamıza, umudu büyütmemize ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyoruz. Ramazan Bayramı’nın, yoksulluğun, adaletsizliğin ve eşitsizliklerin sona erdiği; herkesin huzur içinde yaşayabildiği bir dönemin kapısını aralamasını temenni ediyoruz."

DEM Parti liderleri, ülkenin içinden geçtiği siyasi ve toplumsal gerilimlere dikkat çekerek, diyalog, demokratik uzlaşı ve müzakere yoluyla sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bayramların birleştirici ruhunu her zaman yaşatmanın önemine vurgu yaparak, halk iradesine saygılı, demokrasiye bağlı ve diyalogdan kaçınmayan bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini ifade ettiler.

"Bu bayram vesilesiyle, barış ve demokratik bir toplum çağrısının hayata geçmesini diliyoruz. Türkiye'nin en büyük bayramı, barışın sağlanacağı gün olacaktır" denilen mesajda, 85 milyon yurttaş için huzur ve demokrasi, cezaevlerindeki siyasi tutuklular için ise özgürlük temennisinde bulunuldu.

Hatimoğulları ve Bakırhan, tüm yurttaşların Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladıklarını belirtti.

(EMK)