Li Stenbolê kuştina rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgînê hat protestokirin: 30 kes hatin desteserkirin

Ji bo protestokirina qetilkirina rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgînê bi banga Komeleya Rojnamegerên Dîcle Firatê, Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê û DÎSK Basin Îşê îro saet di 13.00an de li Qada Şîşhaneya Stenbolê gelek kes kombûn.

Polîsan mudaxeleyî girseya ku xwest daxuyaniya çapemeniyê bixwîne, kir.

🔴 Katledilen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için İstanbul Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen kitleye polis müdahalesi



Eyleme katılan çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.



📹: @kepenekevrimm pic.twitter.com/SuPAg3ep1R — bianet (@bianet_org) December 21, 2024

Polîsan rojnamegerên ku ji bo şopandina nûçeyê hatibûn ji qadê derxistin û gelek rojnameger jî desteserkirin.

Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen meslektaşlarımız gözaltına alındı.



Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz!



pic.twitter.com/uWE7I7pm8U — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) December 21, 2024

DÎSK Basîn-Îşê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî têkildarî mijarê wiha got: "Hevkarên me yên ku li Qada Şîşhaneyê ji bo rojnameger Nazîm Daştan û Cîhan Bîlgîn ên li Sûriyeyê hatin qetilkirin, kom bûbûn, hatin desteserkirin. Em dixwazin hevalên me demildest bên berdan. "

Rojnameger Nazîm Daştan û Cîhan Bîlgîn hatin qetilkirin

Rojnamegerên ku hatin desteserkirin ev in: Pinar Gayip, Enes Sezgin, Osman Akin, Hayri Tunç, Yadigar Aygun, Serpil Unal, Zeynep Kuray, Mustafa Subaşı, Saliha Aras, Rozerin Gultekin, Ferhat Sezgin, Melik Çelik, Gulistan Dursun, Elif Bayburt, Umut Taştan, Rojdan Erez, Ahmet Guneş, Pelin Laçın, Mahsum Saglam, Can Papila. Navên kesên din yên hatine desteserkirin ev in: Dilek Basalan, Newroz Unverdi, Samet Ayas, Haci Ugiş, Ramazan Yavuz, Mehmet Onal, Ayten Bingöl, Serbülent Çiçek, Fethiye Kaçmaz, Fesih İlhan.

