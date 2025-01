Ji bianetê heta Çiyayên Kaz: Xelatên 2024an ên SESê hatin dayîn

Merasîma xelata jinên salê ya 2024an ya Komeleya Piştgirî û Wekheviyê SESê li Muzeya Perayê ku Beyoglûyê ye, hat li dar xistin.

Merasîma xelata jinên salê ya 2024an ya Komeleya Piştgirî û Wekheviyê SESê di roja Sêşema 21ê Kanûna Paşiyê de hat li dar xistin. Merasîma xelatê ji bo berxwedan jinan û bilindkirina hevgirtina jinan girîng bû.

Pêşkeşvaniya çalakiyê Ayşen Şahînê kir. Gelek parlementer, endamên çapemeniyê û parêzvanên mafên mirovan tevlî merasîmê bûn. Di merasîmê de xelat dan wan jinên ku bi dengên nêzî 3 hezar û 500 kesî hatin hilbijartin.

Seroka Weqfa Ragihandinê ya IPSê û yek ji damezrînerên bianetê rojnameger Nadire Mater û edîtora bianetê rojnameger Evrîm Kepenek di nav xelatgiran de bûn. bianet ji bo belavkirina nêrîna nûçegîhaniya Zayenda Civakî pêşengiyê dike.

Axaftina vekirinê ya merasîma xelatê Seroka Damezrîner a Komeleya Wekhevî û Piştevaniyê SESê Gulseren Onançê kir.

Jinên gundên Hacibekirler û Yaniklarê jî ku li Çiyayên Kazê li dijî xebatên lêgerîna madenê têdikoşiyan, xelat wergirtin. Xelata wani Suheyla Doganê da.

Suheyla Dogan beriya ku xelatê bide têkoşîna jinan bi van gotinan silav kir:

“Jin bi berxwedaneke mezin xwezaya xwe û qadên jiyanê diparêzin. Ji bo kana zêr 520 hektar daristan hat tunekirin. Jinên gundan mil bi mil vê têkoşînê didomînin û tiştekî din naxwazin. "Têkoşîna me wê bidome."

Jinên ji çiyayên Kazê hatine hestên xwe bi van gotinan anîn ziman:

“Em dixwazin li gundê xwe bijîn, em naxwazin daristanên xwe bidin Cengîz. Avên me jehrî dibin, ajalên me dimirin. Em dixwazin welatekî xweş ji neviyên xwe re bihêlin, lê Cengîz nahêle. Spas ji bo ku hûn bûn in dengê me.”

Li ser navê Jinên Açik Radyoyê Meral Mutlu Madra û Dîdem Gençturkê xelat girtin. Sevgî Uçan Çubukçuya ku xelata wan da, got, "Tevî ku îro di derbarê şewatê de qedexeya weşanê heye jî, xebata Açik Radyoyê ya ji bo hevgirtinê vê xelatê hîn watedartir dike."

Meral Mutlu Madrayê bal kişand ser girîngiya keda jinan û ev tişt got:

“Keda jinan jiyan bi xwe ye û gelek caran ew nayê xûyakirin. Em ji sala 1995an û vir ve bi guhdarên xwe yên piştevan re hewl didin ku Açik Radyoyê zindî bihêlin. Ev xelat rûmeta têkoşîna me hemûyan e. Dengê we û hebûna we hêz da me.”

Dîdem Gençturkê jî jinên di Açik Radyoyê de ne bi bîr anî û got, “Em li ser navê 750 bernamegerên jin li vir in. Keda hemûyan mezin e û ev xelat ya me hemûyan e.”

Li ser navê Tevgera Femînîst a Kurdan Gultan Kişanakê xelat wergirt û xelata wê ji aliyê Mucella Yapiciyê ve hat pêşkêşkirin. Yapiciyê pesnê berxwedana Gultan Kişanakê da û got, "Gultan bi wêrekî hemû berpirsyariyên jinbûn û bûyîna jina Kurd hilgirt ser xwe. Têkoşîna wê ji bo me hemûyan îlham e."

Ji Koalîsyona Jinan İlknûr Ustunê xelat da yek ji damezrînerên bianetê rojnameger Nadîre Mater û edîtora nûçeyên Jinan û LGBTI+yan a bianetê Evrîm Kepenekê.

Nadire Materê weha got:

Ez dixwazim têkoşîna hemû jinên Tirkiyeyê û cîhanê slav bikim. Bianetê xelata Jinên Salê ya 2024an a SES'ê wergirt. Bi vê xelatê zayenda bianetê jî diyar bû. Bianet îsal 25 salî ye. Ev 25 sal in em bi jinan re dimeşin. Di qonaxa damezrandinê de ya ku me di salên 1996 û 1997an de hewl dida bikin, ev bû: afirandina modeleke ku li derveyî medyaya berbelav. Me got, ''ragihandineke dî pêkan e''. Niha, dema em îro dinêrin, heta medyaya berbelav jî nemaye. Medyaya berbelav bûye du beş: Ji aliyekî medyaya desthilatê û ji aliyê din medyaya li dijî desthilatê. Medya li dijî desthilatê medyayeke piralî ye. Di serî de, me hewl da ku li dijî desthilatên piralî, cîhaneke nû ya medyayê ya jinparêz, zarokparêz, mafparêz ava bikin. Di salên derbasbûyî de me rojnamegeriya jinparêz veguhest rojnamegeriya zayenda civakî. Di qonaxa ku îro em gihaştine de, her tişt bûye mijara me, ez kêfxweş im ku me dest bi rêyeke bi vî rengî kiriye.

Medya her diçe girîngtir dibe. Di rastiyê de kombûna sazî, rêxistinên wek me her ku diçe zihmettir dibe. Bêguman em ê li ber xwe bidin. Me ji destpêkê ve li ser vê yekê bianetê ava kir. bianet bi piranî ji jinan pêk tê û Evrîm jî jinek e û hevala me ya edîtora nûçeyên Jinan û LGBTI+yan e. Em vê xelatê li ser navê hemû jinên ku 25 sal in di bîanetê de afirandine û dixebitin werdigirin û em gelek spas dikin.”