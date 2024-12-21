İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş çağrısıyla Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in katledilmesini protesto etmek için bugün saat 13.00’da İstanbul Şişhane Meydanı’nda bir araya geldi.

Polis, basın açıklaması okumak isteyen kitleye müdahale etti.

🔴 Katledilen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için İstanbul Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen kitleye polis müdahalesi



Eyleme katılan çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.



📹: @kepenekevrimm pic.twitter.com/SuPAg3ep1R — bianet (@bianet_org) December 21, 2024

Polis, haber takibi yapan gazetecileri alandan çıkartırken çok sayıda gazeteciyi gözaltına aldı.

Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen meslektaşlarımız gözaltına alındı.



Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz!



pic.twitter.com/uWE7I7pm8U — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) December 21, 2024

DİSK Basın-İş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen meslektaşlarımız gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü

Gözaltına alınan gazetecilerim isimler şu şekilde: Pınar Gayıp, Enes Sezgin, Osman Akın, Hayri Tunç, Yadigar Aygün, Serpil Ünal, Zeynep Kuray, Mustafa Subaşı, Saliha Aras, Rozerin Gültekin, Ferhat Sezgin, Melik Çelik, Gülistan Dursun, Elif Bayburt, Umut Taştan, Rojdan Erez, Ahmet Güneş, Pelin Laçın, Mahsum Sağlam, Can Papila.

Gözlaltına alınan diğer isimler ise şu şekilde: Dilek Basalan, Newroz Ünverdi, Samet Ayas, Haci Ugiş, Ramazan Yavuz, Mehmet Önal, Ayten Bingöl, Serbülent Çiçek, Fethiye Kaçmaz, Fesih İlhan.

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(AD)