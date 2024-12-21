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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2024 15:42
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İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in katledilmesini Şişhane Meydanı'nda protesto etmek isteyen 20'si gazeteci 30 kişi gözaltına alındı.

Evrim Kepenek

KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş çağrısıyla Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in katledilmesini protesto etmek için bugün saat 13.00’da İstanbul Şişhane Meydanı’nda bir araya geldi.

Polis, basın açıklaması okumak isteyen kitleye müdahale etti.

Polis, haber takibi yapan gazetecileri alandan çıkartırken çok sayıda gazeteciyi gözaltına aldı.

DİSK Basın-İş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen meslektaşlarımız gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Gözaltına alınan gazetecilerim isimler şu şekilde:

Pınar Gayıp, Enes Sezgin, Osman Akın, Hayri Tunç, Yadigar Aygün, Serpil Ünal, Zeynep Kuray, Mustafa Subaşı, Saliha Aras, Rozerin Gültekin, Ferhat Sezgin, Melik Çelik, Gülistan Dursun, Elif Bayburt, Umut Taştan, Rojdan Erez, Ahmet Güneş, Pelin Laçın, Mahsum Sağlam, Can Papila.


Gözlaltına alınan diğer isimler ise şu şekilde:

Dilek Basalan, Newroz Ünverdi, Samet Ayas, Haci Ugiş, Ramazan Yavuz, Mehmet Önal, Ayten Bingöl, Serbülent Çiçek, Fethiye Kaçmaz, Fesih İlhan.

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(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Daştan Cihan Bilgin
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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