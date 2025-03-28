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HABER
Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 09:15
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 13:22
3 dk Okuma

İMAMOĞLU PROTESTOLARI

Üç gazeteci gözaltına alındı

Saraçhane eylemlerini ve üniversite boykotlarını takip eden Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ve ETHA muhabiri Elif Bayburt İstanbul'da, gazeteci-çevirmen Çiğdem Öztürk ise Ayvalık’ta gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Üç gazeteci gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip eden gazetecilere yönelik polis operasyonları devam ediyor.

Saraçhane eylemlerini ve üniversite boykotlarını takip eden Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Elif Bayburt, bugün sabah saatlerinde ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

1+1 Express ekibinden gazeteci ve çevirmen Çiğdem Öztürk ise Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla, altı kişiyle birlikte dün (27 Mart) gözaltına alındı. 1+1 Express, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztürk’ün de aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında tutuklama talep edildiğini belirtti.

*Çiğdem Öztürk (Fotoğraf: DİSK Basın-İş/X)

Ev baskınları

ETHA ve Evrensel’de yer alan haberlere göre, evlerinde arama yapılan gazeteciler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldü.

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Polis, çalışma arkadaşımız Nisa Sude Demirel’i bu sabah gözaltına aldı. Günlerdir, gençlerin eylemlerini, üniversite boykotlarını izliyor, yazıyordu. Nisa, gençlerin bu tarihi itirazını kayda alan, genç ve çok iyi bir gazetecidir. Nisa’yı geri alacağız.. Nisa’yı geri alacağız,” ifadelerini kullandı.

*Nisa Sude Demirel (solda) ve Elif Bayburt (Fotoğraflar: Evrensel ve ETHA, Kolaj: bianet)

“Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz”

DİSK Basın-İş, sosyal medya platformu X’te yaptığı iki ayrı açıklamada, Öztürk ile Demirel ve Bayburt’un ev baskınlarıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi:

“Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz! Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın! #GazetecilikSuçDeğildir”

“1+1 Express ekibinden gazeteci-çevirmen Çiğdem Öztürk'ün de aralarında olduğu 7 kişi, Ayvalık'ta, izinsiz gösteri yaptıkları ve cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Anayasal gösteri hakkını kullanan meslektaşımız ve arkadaşları derhal serbest bırakılsın.”

Ne olmuştu?

Saraçhane eylemlerini ve üniversite boykotlarını takip eden AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, muhabir Hayri Tunç, 25 Mart’ta “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla tutuklandı, avukatların itirazı üzerine 27 Mart’ta tahliye edildi.

Sendika.Org muhabiri Zişan Gür, Saraçhane protestolarını takip ederken 25 Mart gecesi gözaltına alındı. Gözaltındayken burnu kırılan Gür, 26 Mart’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Saraçhane protestolarını takip eden bir diğer gazeteci Emre Orman’ın evine 24 Mart’ta baskın yapıldı, ancak evde olmadığı için gözaltına alınmadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Orman, 27 Mart’ta emniyete gidip ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İzmir’deki protestolar nedeniyle de üç gazeteci gözaltına alınmıştı. 24 Mart’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan BirGün yazarı Barış İnce ve foto muhabiri Murat Kocabaş, 27 Mart’ta serbest bırakıldı.

25 Mart’ta protestoları takip ederken gözaltına alınan gazeteci ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Barut, 27 Mart’ta serbest bırakıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Saraçhane eylemleri gazetecilere gözaltı etha Evrensel
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