Rojnameger Nazîm Daştan û Cîhan Bîlgîn hatin qetilkirin

Kedkarên Çapemeniya Azad rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn demekê bû geşedanên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dişopandin. Herdu rojnameger duh saet derdora 15.20an li ser rêya di navbera Bendava Tişrînê û bajarokê Sirrînê de hedef hatin girtin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Daştan û Bîlgîn di encama êrişa balafira bêmirov a biçek (SÎHA) ya Tirkiyeyê de hatin qetilkirin. Ajokarê wesayîtê Ezîz Hec Bozan jî birîndar bû.

Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn ji 8ê Kanûna Pêşiyê ve geşedanên li Bendava Tişrîn û Pira Qerekozakê dişopandin.

Rojnameger Daştan di 17ê Kanûna Pêşiyê de ev peyam parve kiribû:

"Medyaya şerê taybet amûrên ku ji xwe re herî zêde esas digire Tirs, xof û fikar e. Hewl didin li ser bingeha dezenformasyon û manîpulasyonê atmosferekê ava bikin. #Rojava li dijî van jî şer dike. Feraset û nêrîna ku ji rastiyê bêpar e, ji bo beramber avantaj e.”

DFGyê bertek nîşan da

Komeleya Rojnamegerên Dîcle Firatê(DFG) bertek nîşanî kuştina 2 rojnamegeran da. Komeleyê di daxuyaniya xwe ya li ser medyaya civakî de got, "Nazîm û Cîhan du rojnamegerên hêja bûn ku rastiya şerê li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji raya giştî re radigihand. Em ê rastiyan, bi israr û înad, bi hêza ku me ji wan girtiye her dem bîne ziman û em ê vê bidomînin.”

