Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”

Bugün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.

İstanbul’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi yapılıyor.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (Yağmur altında 1 Mayıs yürüyüşü için hazırlık yapan sendika üyeleri, “Birleşelim, değiştirelim” yazılı pankartların çevresinde toplanıyor. Islak zeminde açılan DİSK pankartları ve sendika flamaları öne çıkarken, katılımcıların yağmurluk ve şemsiyelerle kortej alanında beklediği görülüyor.)

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi: Yarın 11’de Mecidiyeköy'de olacağız

Kadıköy'de adres: İskele Meydanı

“Emek, adalet, barış ve demokrasi için birleşelim, değiştirelim” sloganıyla düzenlenen miting için kortejler iki ayrı kolda toplanmaya başladı.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (1 Mayıs kortejinde kadınlar, yağmurla ıslanan yolda flamalar ve pankartlar arasında halay çekiyor. Mor “ekmek ve gül” yelekleri ve “Yoksulluğa güvencesizliğe gücümüz birliğimiz” yazılı pankartın öne çıktığı kalabalıkta, katılımcılar kırmızı bayraklarla alanda ilerliyor.)

"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"

Arzu Çerkezoğlu’ndan Taksim yasağına tepki

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kadıköy’deki 1 Mayıs yürüyüşü öncesi bianet’e konuştu.

Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel ve coşkulu geçtiğini söyledi; Taksim yasağına, İstanbul’un ablukaya alınmasına ve Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik gözaltılara tepki gösterdi.

Taksim’in yasaklı olması ile belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri ve milletvekillerinin tutuklu olmasının aynı zihniyetin sonucu olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanlarının işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve halkın gücünü gösterdiğini söyledi.

Taksim’de 1 Mayıs anması: “Unutmadık, vazgeçmiyoruz”

Kortejler yürüyor: Metal işçileri, gazeteciler, ekoloji örgütleri

DİSK, TMMOB ve TTB yürüyüş kolu saat 11.00’de Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden, KESK yürüyüş kolu ise Söğütlüçeşme’den yürüyüş başladı. Kortejlerin yürüyüşünün ardından miting Kadıköy İskele Meydanı’nda başlayacak.

Kortejlerde tutuklu gazeteciler ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar da dile getirildi.

#İstanbul | Kadıköy 1 Mayıs'ında İskele Meydanı'na doğru yürüyüş sürüyor.



Ekoloji örgütleri de kortejde "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganıyla yer aldı.

Öcalan fotoğrafına polis müdahalesi Söğütlüçeşme kolunda “Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrar” yazılı pankartın açılması ve Abdullah Öcalan bayrağı taşınması üzerine polis, yürüyüş güzergahı boyunca farklı noktalarda eylemcilere müdahale etti. #İstanbul | Kadıköy 1 Mayıs’ı



Söğütlüçeşme kolunda "Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrar" yazılı pankartın açılması ve Abdullah Öcalan bayrağı taşınması üzerine polis, yürüyüş güzergahı boyunca farklı noktalarda eylemcilere müdahale etti. DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, bianet'e yaptığı açıklamada polis müdahalesine tepki gösterdi. Çiçek, bu yılki 1 Mayıs'ta devletin tutumundaki çelişkinin bir kez daha açığa çıktığını belirterek, polislerin Abdullah Öcalan'ın posterine tahammülsüzlük gösterdiğini söyledi ve yetkililere barış ve demokratik toplum süreci kapsamında sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.



Mecidiyeköy’den dakika dakika 1 Mayıs: Polis Taksim'e yürüyüşü engelledi, gözaltılar var

Sokaklarda ve miting alanında bariyer ablukası

Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Söğütlüçeşme’den başlaması planlanan kortejlerin ana toplanma noktalarına kadar uzanan bariyerler, hem 1 Mayıs’a katılmak isteyenlerin hem de gündelik yaşamını sürdürenlerin hareket alanını daralttı. Polislerin yönlendirdiği bazı noktalardan da geçiş yapılamadı.

#İstanbul | Kadıköy 1 Mayıs'ı



👉🏻 KESK ve bağlı sendikalar ile siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin bulunduğu Söğütlüçeşme kolunda henüz yürüyüş başlamadı.



İki ayrı arama noktası kuruldu. Bunlardan biri Rıhtım’dan Söğütlüçeşme Caddesi boyunca yürüyüp belediye çevresinden dolaşılarak ulaşılan noktada, diğeri ise Metrobüs-Marmaray çıkışında bulunuyor.

Harita, Kadıköy Rıhtım’dan Söğütlüçeşme Caddesi boyunca ilerleyip belediye çevresinden dolaşarak arama noktasına ulaşan güzergahı gösteriyor. Rota, miting alanına erişimin doğrudan değil, bariyerler ve yönlendirmeler nedeniyle uzatılmış bir hat üzerinden sağlandığını ortaya koyuyor.

Kadıköy, Altıyol ve Boğa hattından korteje katılmak isteyen yurttaşlar arama noktasına ulaşmak için uzun bir güzergahı yürümek zorunda bırakıldı. Alandaki yurttaşlar da aynı sorundan şikayet etti ve polis bariyerlerinin katılımı zorlaştıran, dağınık bir görüntü yaratan işlev gördüğününü belirttiler.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (Kadıköy İskele Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi için kurulan sahne ve alan, yağmur altında polis bariyerleriyle çevrilmiş halde görülüyor.)

Emek örgütleri ve siyasi partiler Kadıköy mitinginde

İki ayrı yürüyüş kolunda bir araya gelen kortejler, uzun yürüyüşlerin ardından bariyerleri aşarak İskele Meydanı’na giriş yaptı.

Meydanda kurumların yanı sıra CHP, SOL Parti, EMEP ve DEM Parti ile çok sayıda demokratik kitle örgütü de yer aldı.

Alanda sık sık “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Bijî yek gulan” ve “Asgari değil insanca yaşam”, "Bijî berxwedana karkeran" sloganları atıldı. Katılımcılar, sloganların ardından halaylar çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (Yağmurlu havaya rağmen 1 Mayıs alanında toplanan kalabalık, sendika ve siyasi parti flamaları ile pankartlar eşliğinde halay çekerek emek ve dayanışma mesajı veriyor.)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş da Kadıköy 1 Mayıs alanında yerini aldı.

"Bu düzeni biz değiştireceğiz"

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika yöneticileri)

Sahnedeki açılış konuşmalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na selam ve dayanışma mesajları gönderildi.

Konuşmalarda tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, Nedim Oruç, İsmail Arı ve Pınar Gayip de anıldı. Gazeteciler adına gönderilen mesaj, “Gazetecilik suç değildir” sözleriyle alanda paylaşıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak bildirgesi açıklandı. Bildirgede, işçiler, kamu emekçileri, emekliler, gençler, kadınlar, mühendisler, mimarlar ve hekimler adına "Bu düzeni biz değiştireceğiz" denilerek güvenceli çalışma, insanca ücret, gelirde ve vergide adalet, barış, demokrasi, laiklik ve Kürt sorununun demokratik çözümü için ortak mücadele çağrısı yapıldı.

İstanbul 1 Mayıs’ında ortak bildirge: "Birleşeceğiz ve değiştireceğiz”

Ruhi Su Dostlar Korosu ve Koma Vejin konserlerinin ardından 1 Mayıs bileşenlerinin ortak metninin özeti Türkçe ve Kürtçe okundu. Kutlamalar Erdal Bayrakoğlu konseri ile sona erdi.

İki meydanda kutlama, dört ilçede yasak

İstanbul Valiliği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, TKP’nin ise Kartal Meydanı’nda kutlama yapmasına izin verildiğini açıkladı.

Valilik, bu iki program dışında kentte 1 Mayıs etkinliğine izin verilmeyeceğini duyurarak, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş’ta gün boyunca miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

(VC/NÖ)