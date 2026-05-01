İstanbul 1 Mayıs’ında ortak bildirge: "Birleşeceğiz ve değiştireceğiz”

İstanbul’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı.

4 kurumun ortak imzasını taşıyan "2026 1 Mayıs bildirgesi" açıklandı.

Bildirgenin tam metni şöyle:

Biz işçileriz, kamu emekçileriyiz, mühendisleriz, mimarlarız, şehir

plancılarıyız, hekimleriz…

Biz emeklileriz, gençleriz, kadınlarız.

Biz bu ülkenin tüm yükünü omuzlarında taşıyanlarız.

Biz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız.

Biz çalışan, üreten ama hakkını alamayanlarız!

Biz evde, işte, tarlada emeği görünmez kılınanlarız!

Biz emeğimizin hakkını istiyoruz!

Biz gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz!

Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz!

Biz yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz!

Ve bugün burada sadece talep etmek için değil ortak bir iddiayı

haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık:

Bu düzeni biz değiştireceğiz!

Birleşeceğiz ve değiştireceğiz!

Ücretlerimizin enflasyon karşısında eritilmesini birleşerek durduracağız!

Güvencesiz işlerde, uzun saatler boyunca, tükene tükene çalışmaya, ölümüne çalışmaya son vereceğiz!

İnsan onuruna yaraşır ücretleri birleşe birleşe kazanacağız!

Gelirde ve vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle kuracağız!Gençlerimiz bu ülkeden ümidini kesmeyecek, hiçbir yere göç etmek

zorunda kalmayacak. Ant olsun ki çocuklarımız ve gençlerimiz için umudu bu topraklarda yeşerteceğiz!

Okullarımız ve sağlık kurumlarımız öğrencilerin ve emekçilerinin şiddete, katliama maruz kalacağı yerler olmayacak, yaşam nöbeti tutmak zorunda kalmayacağız!

Kamusal hizmetlerin parasız, ulaşılabilir, nitelikli, bilimsel ve anadilinde olacağı bir düzeni mutlaka kuracağız.

Emeklilere saygı göstermeyi direne direne öğreteceğiz; insanca yaşam hakkını omuz omuza kazanacağız!

Doğamızı talancılardan, kentlerimizi rantçılardan her beraber koruyacağız!

Varsın baskıyı artırsınlar…

Varsın hapishaneleri doldursunlar…

Varsın yargıyı talimatla yönetsinler…

Biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar; biz buradayız!

Ve buradan ilan ediyoruz:

Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini!

Onlar tek kişinin kararıyla asgari ücret belirlesin; biz örgütlenerek asgari ücret dayatmasını biz işçiler yıkacağız!

Emeğimizi değersizleştiren ve görünmez kılmaya çalışan sistemin karşısına dikilerek, daha fazla istihdam, güvenceli iş, ücrette eşitlik için mücadele edeceğiz.

Onlar sendikal haklarımızı gasp etsin; biz daha fazla örgütleneceğiz!

Onlar grevleri yasaklasın; biz grev hakkımıza sahip çıkacağız!Onlar bizi işten atmakla, ihraçlarla korkutmaya çalışsın; biz emekçiler onurumuzu ve haklarımızı birlikte savunacağız!

Geri döneceğiz, biz kazanacağız!

Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Seçilmiş yerel yöneticilerin yerine kayyumlar atanmasına her beraber karşı duracağız!

Seçme ve seçilme hakkımızı ve yerel demokrasiyi hep birlikte savunacağız!

İstiyorlar ki hayatımızın her alanına onlar karar versin…

Ne yiyeceğimize, ne içeceğimize, ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, hangi sendikaya üye olacağımıza ve hatta kimi seçeceğimize karar vermek isteyenlere buradan 1 Mayıs alanlarından cevap veriyoruz:

Hayır!

Hayır!

Hayır!

Kendi hayatımız hakkında, ülkemiz hakkında, geleceğimiz hakkında karar verecek olan biziz!

Ve örgütlü bir halktan daha büyük bir güç yoktur!

Haklarımızı korumanın da güçlendirmenin de tek yolu örgütlenmektir!

Başka yol yoktur!

Haklarımızı da, adaleti de, demokrasiyi de, barışı da, laikliği de, memleketi de biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar birlikte savunacağız!

ABD emperyalizmi ve İsrail’in haksız hukuksuz savaşlarına karşı tüm halklar omuz omuza duracağız!

Bölgemizin kaderinin monarşiler, sultanlar, diktatörler, baskıcı rejimler olmadığını omuz omuza vererek göstereceğiz; her yerde ama her yerdeişçilerin emekçilerin, kadınların, gençlerin özgürlük ve eşitlik taleplerinin yanında olacağız, enternasyonalist dayanışmayı yükselteceğiz.

Halkların omuz omuza mücadelesini büyüteceğiz, barışı ve demokratik toplumu biz inşa edeceğiz, kardeşliğe biz sahip çıkacağız!

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü biz Türkiye halkları birleşerek sağlayacağız.

Ataerkine, nefret söylemine, yok sayılmaya karşı eşitlik ve özgürlük için mücadeleyi büyüteceğiz!

Onlar inançlar üzerinden bizi bölmek parçalamak isterken biz daha fazla laiklik diyeceğiz.

Emperyalistler ve işbirlikçileri bölgemize savaş, diktatörlük ve saltanat dayatırken, laik, demokratik, tam bağımsız bir Cumhuriyeti, emeğin

Cumhuriyetini hep beraber var edeceğiz!

Biz bu düzeni değiştirecek iradeye, kararlığa ve umuda sahibiz.

Biz emekçiler adaletli bir düzeni, barışı ve demokrasiyi kuracak güçteyiz.

Ve tarihimizden biliyoruz ki, “Gücümüz birliğimizden gelir”

Ve 1 Mayıs marşımızda hep bir ağızdan söylediğimiz gibi

“Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından”

Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim.

Nerede olursak olalım, hangi işkolunda olursak olalım, yakamızın rengi ne olursa olsun örgütlenelim!

Nerede olursan ol,

İçerde, dışarda, derste, sırada,

Yürü üstüne - üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının...

Dayan kitap ile

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile

Evet kitap ile, iş ile, tırnak ile, düş ile, umut ile, sevda ile, düş ile birleşeceğiz, direneceğiz ve kazanacağız!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

Yaşasın 1 Mayıs!

Biji Yek Gulan!