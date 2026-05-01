Fotoğraflarla Kadıköy 1 Mayıs’ı
Her gün Gebze-Halkalı hattında emekçileri taşıyan Marmaray trenleri, 1 Mayıs sabahı bu kez yelekleriyle Kadıköy’e gidenleri taşıyordu.
Söğütlüçeşme’ye varıldığında, sabah saatlerinden bu yana dinmeyen, ne çok şiddetli ne de hafif denebilecek süreklilikte bir yağmur vardı.
Polis bariyerleri de Kadıköy’de günün atmosferini belirleyen başlıklardan biriydi.
İskele Meydanı ve çevresi ile Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Söğütlüçeşme’den ana toplanma noktalarına uzanan güzergâhlarda birçok geçiş noktası kapatıldı.
Bu tablo, alana gitmek isteyenleri dolambaçlı yollara yöneltti; gündelik yaşamını sürdüren yurttaşların hareket alanını da daralttı. Polis yönlendirmesi yapılan bazı noktalarda ise geçişlere izin verilmedi.
Haydarpaşa Numune Hastanesi kolunda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bağlı sendikalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), bazı siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri bu koldan saat 11.00’de yürüyüşe geçti.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikalar ile çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün yer aldığı Söğütlüçeşme kolunda ise yürüyüş saat 12.30’da başladı.
Yağmurun etkisiyle her iki yürüyüş kolunda da düşük bir tempo dikkat çekti. Alanda en sık duyulan sloganlardan biri “Her yer 1 Mayıs, her yer Taksim” oldu. Kadıköy’de yürüyüş sürerken birçok katılımcının dikkati Mecidiyeköy-Taksim hattındaydı; gelişmeler telefonlardan takip ediliyor, kortejlerde bu hatta ilişkin haberler konuşuluyordu.
Ülkenin dört bir yanında yükselen eşitlik, adalet, barış, demokrasi ve emek talepleri Kadıköy’de pankartlara, dövizlere ve sloganlara yansıdı. Alanda Taksim yasağına tepkinin yanı sıra “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “Tutuklu gazetecilere özgürlük”, “Köle değil işçiyiz, susmuyoruz çünkü yoksullaşıyoruz” ve “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” mesajları öne çıktı.
Programın saat 15.30’da sona ermesi planlansa da alandan ayrılmalar 14.00 civarından itibaren başladı. Yağmur, bariyerler ve Taksim hattındaki gelişmelerin gölgesinde Kadıköy 1 Mayıs’ı dağınık ve düşük tempolu bir atmosferle tamamlandı.
