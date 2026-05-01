HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.05.2026 23:15 1 Mayıs 2026 23:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 01:02 2 Mayıs 2026 01:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Fotoğraflarla Kadıköy 1 Mayıs’ı

Yağmurun gün boyu dinmediği Kadıköy’de 1 Mayıs, bariyerlerin gölgesinde dağınık ve düşük tempolu geçti. Katılımcıların gündeminde ise sık sık Mecidiyeköy-Taksim hattında yaşananlar vardı.

Her gün Gebze-Halkalı hattında emekçileri taşıyan Marmaray trenleri, 1 Mayıs sabahı bu kez yelekleriyle Kadıköy’e gidenleri taşıyordu.

Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
1 Mayıs 2026
Söğütlüçeşme’ye varıldığında, sabah saatlerinden bu yana dinmeyen, ne çok şiddetli ne de hafif denebilecek süreklilikte bir yağmur vardı.

Polis bariyerleri de Kadıköy’de günün atmosferini belirleyen başlıklardan biriydi.

İskele Meydanı ve çevresi ile Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Söğütlüçeşme’den ana toplanma noktalarına uzanan güzergâhlarda birçok geçiş noktası kapatıldı.

Bu tablo, alana gitmek isteyenleri dolambaçlı yollara yöneltti; gündelik yaşamını sürdüren yurttaşların hareket alanını da daralttı. Polis yönlendirmesi yapılan bazı noktalarda ise geçişlere izin verilmedi.

Haydarpaşa Numune Hastanesi kolunda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bağlı sendikalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), bazı siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri bu koldan saat 11.00’de yürüyüşe geçti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikalar ile çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün yer aldığı Söğütlüçeşme kolunda ise yürüyüş saat 12.30’da başladı.

Yağmurun etkisiyle her iki yürüyüş kolunda da düşük bir tempo dikkat çekti. Alanda en sık duyulan sloganlardan biri “Her yer 1 Mayıs, her yer Taksim” oldu. Kadıköy’de yürüyüş sürerken birçok katılımcının dikkati Mecidiyeköy-Taksim hattındaydı; gelişmeler telefonlardan takip ediliyor, kortejlerde bu hatta ilişkin haberler konuşuluyordu.

Mecidiyeköy’den 1 Mayıs: Polis Taksim'e yürüyüşü engelledi, gözaltılar var
Mecidiyeköy’den 1 Mayıs: Polis Taksim'e yürüyüşü engelledi, gözaltılar var
1 Mayıs 2026
Ülkenin dört bir yanında yükselen eşitlik, adalet, barış, demokrasi ve emek talepleri Kadıköy’de pankartlara, dövizlere ve sloganlara yansıdı. Alanda Taksim yasağına tepkinin yanı sıra “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “Tutuklu gazetecilere özgürlük”, “Köle değil işçiyiz, susmuyoruz çünkü yoksullaşıyoruz” ve “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” mesajları öne çıktı.

Programın saat 15.30’da sona ermesi planlansa da alandan ayrılmalar 14.00 civarından itibaren başladı. Yağmur, bariyerler ve Taksim hattındaki gelişmelerin gölgesinde Kadıköy 1 Mayıs’ı dağınık ve düşük tempolu bir atmosferle tamamlandı.

(VC)

İstanbul
1 Mayıs 2026
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

ilgili haberler
Dünyada 1 Mayıs: Emekçiler bütün ülkelerde savaşa ve hayat pahalılığına karşı meydanlara çıktı
1 Mayıs 2026
/haber/dunyada-1-mayis-emekciler-butun-ulkelerde-savasa-ve-hayat-pahaliligina-karsi-meydanlara-cikti-319254
Kadıköy’de miting alanında çalışan emekçiler: Nice 1 Mayıslara
1 Mayıs 2026
/haber/kadikoyde-miting-alaninda-calisan-emekciler-nice-1-mayislara-319251
İstanbul 1 Mayıs’ında ortak bildirge: "Birleşeceğiz ve değiştireceğiz”
1 Mayıs 2026
/haber/istanbul-1-mayisinda-ortak-bildirge-birlesecegiz-ve-degistirecegiz-319240
Mecidiyeköy’den 1 Mayıs: Polis Taksim'e yürüyüşü engelledi, gözaltılar var
1 Mayıs 2026
/haber/mecidiyekoyden-1-mayis-polis-taksim-e-yuruyusu-engelledi-gozaltilar-var-319231
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
1 Mayıs 2026
/haber/kadikoyde-1-mayis-mitingi-haklarimizi-birlikte-savunacagiz-319227
diğer yazıları
Kadıköy’de miting alanında çalışan emekçiler: Nice 1 Mayıslara
1 Mayıs 2026
Kadıköy’de miting alanında çalışan emekçiler: Nice 1 Mayıslara
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
1 Mayıs 2026
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
MACARİSTANLI GAZETECİ DANIEL THORPE
"Orbán kaybetti ama Avrupa’nın en sağcı parlamentolarından biri kuruldu"
13 Nisan 2026
"Orbán kaybetti ama Avrupa’nın en sağcı parlamentolarından biri kuruldu"
LÜBNAN GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI ELSY MOUFARREJ
“Gerçek bir hesap verilebilirlik sağlanmadıkça İsrail’in saldırıları durmayacak”
1 Nisan 2026
“Gerçek bir hesap verilebilirlik sağlanmadıkça İsrail’in saldırıları durmayacak”
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
21 Ocak 2026
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
