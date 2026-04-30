ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 21:38 30 Nisan 2026 21:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 21:50 30 Nisan 2026 21:50
Okuma Okuma:  1 dakika

MESEM'li çocuklar ve gençler 1 Mayıs'ta alanlara çıkıyor

Çocuk işçiliği tartışmalarının odağındaki MESEM programındaki çocuklar, 1 Mayıs’ta “kendi taleplerimizle buradayız” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MESEM'li çocuklar ve gençler 1 Mayıs'ta alanlara çıkıyor

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında eğitimle birlikte çalışma yaşamına dahil edilen çocuklar ve gençler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 21 kentte eylem çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyurularda çocuklar, maruz kaldıkları çalışma koşullarına karşı söz kurmak ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla alanlarda olacaklarını belirtti.

MESEM nedir?
MESEM nedir?
5 Aralık 2025

"Kendi taleplerimizle alanlardayız"

“MESEM’li Gençler” imzasıyla yapılan çağrıda çocuklar, 1 Mayıs’ta kendi talepleriyle yürümek istediklerini ifade etti. Açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs alanlarında buluşuyoruz, sesimizi yükseltiyoruz” denildi.

Çocuklar, farklı şehirlerde bir araya gelerek hem görünür olmayı hem de yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini vurguladı.

MESEM'li öğrenciler 1 Mayıs'a giderken: "Denetim bizi korumuyor, işvereni temize çekiyor"
MESEM'li öğrenciler 1 Mayıs'a giderken: “Denetim bizi korumuyor, işvereni temize çekiyor"
Bugün 00:00

Paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentte 1 Mayıs günü için buluşma noktaları ve saatleri duyuruldu. 

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MESEM mesleki eğitim merkezleri 1 mayıs emek ve dayanışma günü çocuk işçiliği
