MESEM'li çocuklar ve gençler 1 Mayıs'ta alanlara çıkıyor

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında eğitimle birlikte çalışma yaşamına dahil edilen çocuklar ve gençler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 21 kentte eylem çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyurularda çocuklar, maruz kaldıkları çalışma koşullarına karşı söz kurmak ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla alanlarda olacaklarını belirtti.

MESEM nedir?

"Kendi taleplerimizle alanlardayız"

“MESEM’li Gençler” imzasıyla yapılan çağrıda çocuklar, 1 Mayıs’ta kendi talepleriyle yürümek istediklerini ifade etti. Açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs alanlarında buluşuyoruz, sesimizi yükseltiyoruz” denildi.

Çocuklar, farklı şehirlerde bir araya gelerek hem görünür olmayı hem de yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini vurguladı.

MESEM'li öğrenciler 1 Mayıs'a giderken: “Denetim bizi korumuyor, işvereni temize çekiyor"

Paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentte 1 Mayıs günü için buluşma noktaları ve saatleri duyuruldu.

