DW: Dîroka Weşanê: 01.05.2026 10:11 1 Gulan 2026 10:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.05.2026 18:37 1 Gulan 2026 18:37
Xwendin Xwendin:  8 xulek

Mîtînga 1ê Gulanê ya li Kadıkoyê: "Em ê mafên xwe bi hev re biparêzin"

Bi banga DİSK, KESK, TMMOB û TTByê, mîtînga 1ê Gulanê li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê hat lidarxistin. Kortej dê ji du milan ve ber bi qada mîtîngê ve bimeşin. Seroka Giştî a DİSKê Arzu Çerkezoglu ji bianetê re axivî û diyar kir ku ew li dijî bêedaletî û neyeksaniyê li qadan in.

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Pîrozbahiya 1ê Gulanê a li Kadikoyê. Fotograf: Vecih Cüzdan-bianet

Îro, 1ê Gulanê Roja Ked û Piştevaniyê ye.

Li Stenbolê bi banga Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DİSK), Konfederasyona Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê (KESK), Yekîtiya Odeyên Endezyar û Avahîsazên Tirk (TMMOB) û Yekîtiya Doktorên Tirkan (TTB), li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê mîtînga 1ê Gulanê tê lidarxistin.

Foto: Vecih Cuzdan (Endamên sendîkayê yên ku di bin baranê de ji bo meşa 1’ê Gulanê amadekariyan dikin, li dorapankartên ku li ser wan “Em bibin yek, em biguherînin” nivîsî ye kom dibin. Li ser zemînê şil, pankartên DİSK’ê û flamayên sendîkayê derdikevin pêş; tê dîtin ku beşdar bi baranparêz û sîwanên xwe li qada kortejê li bendê ne.)

Navnîşana li Kadıkoyê qada îskeleyê ye

Ji bo mîtînga ku bi dirûşma “Ji bo ked, edalet, aştî û demokrasiyê em bibin yek, em biguherînin” tê lidarxistin, kortej li ser du milên cuda dest bi kombûnê kirin.

Meşa ku DİSK, TMMOB û TTB organîze dike dê saet di 11.00an de li ber Nexweşxaneya Numune ya Haydarpaşayê; ya KESKê jî dê ji Soguluçeşmeyê dest bi bike. Tê plankirin ku piştî meşa kortejan, mîtîng li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê dest pê bike.

Foto: Vecih Cuzdan (Jinên di korteja 1’ê Gulanê de, li ser rêya ku bi baranê şil bûye, di nava flama û pankartan de govendê digirin. Di nav qelebalixa ku êlekên mor ên bi nivîsa “nan û gul” û pankarta bi nivîsa “Li dijî xizanî û bêewlehiyê hêza me yekitiya me ye” derdikevin pêş de; beşdar bi alayên sor di qadê de bi pêş ve diçin.)

1ê Gulanê wê li du qadan were pîrozkirin û li çar navçeyan jî qedexe be

Walîtiya Stenbolê ragihand ku destûr hatiye dayîn ku DİSK, KESK, TMMOB û TTB li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê û TKP jî li Meydana Kartalê pîrozbahiyan bikin.

Walîtiyê diyar kir ku ji derveyî van her du bernameyan dê destûr nedin tu çalakiyên 1ê Gulanê û ragihand ku li navçeyên Beyoğlu, Şişli, Fatih û Beşiktaşê mîtîng, meş, daxuyaniyên çapemeniyê û çalakiyên bi vî rengî di nava rojê de hatine qedexekirin.

Bajar bi bajar bernameya 1ê Gulanê
30 Nîsan 2026

Baroya Stenbolê jî di parvekirina xwe ya li ser hesabê Xê de bi peyama "Edalet Nanê Gel e" ragihand ku ew dê tevli mîtîngê bibin.

Ji Arzu Çerkezogluyê peyama 1ê Gulanê

Seroka Giştî ya DİSKê Arzu Çerkezogluyê, beriya meşa 1ê Gulanê ya li Kadıkoyê ji bianetê re axivî.

Çerkezogluyê diyar kir ku 1ê Gulanê li her çar aliyên Tirkiyeyê bi awayekî girseyî û bi coş derbas dibe û destnîşan kir ku qadên 1ê Gulanê hêza karker, kedkar, jin, ciwan û gel nîşan didin:

Îro 1ê Gulanê ye. Roja yekîtî, têkoşîn û pişteviya navneteweyî ya çîna karkeran e. Em li çar aliyê Tirkiyeyê li qadan û li meydanan in. Em li her derê cîhanê, ligel hemû xwişk û birayên xwe yên çînî ku hemû nirx û ciwaniyên vê dinyayê hildiberînin, li meydanan in. Em li qadan in da ku îtirazên xwe yên li dijî îktîdarên heyî, xeyalên xwe yên cîhana siberojê, armanc û têkoşîna xwe biqîrin. Îro li Tirkiyeyê, di pêvajoyeke ku neyeksanî, bêedaletî û zext zêde bûne de, di pêvajoyeke ku bi mîlyonan mirov mehkûmî birçîbûn û xizaniyê hatine kirin de, em ji bo guherandina vê nîzamê li meydanên 1’ê Gulanê ne. Dirûşma vê 1ê Gulanê ev e: 'Karker dê bibin yek, ev pergal dê biguhere'. Belê, ev pergal qedera me nîne, dê bê guman biguhere. Ji bo Tirkiyeya kedê ya ku tê de wekhevî, edalet, aştî û biratî hebe û demokrasi bi hemû sazî û qaîdeyên xwe bixebite, em di 1ê Gulanê de li meydanan in. Em bang li her kesî dikin ku werin cem hev û mil bi mil bin. Bijî 1ê Gulanê.

29 Nisan 2026

Kortej dimeşin: Karkerên metalê, rojnameger, rêxistinên ekolojiyê

Baskê meşê yê DİSK, TMMOB û TTB’ê di saet 11.00’an de li pêşiya Nexweşxaneya Numune ya Haydarpaşayê, baskê meşê yê KESK’ê jî li Söğütlüçeşmeyê dest bi meşê kirin. Piştî meşa kortejan, wê mîtîng li Meydana Îskeleyê ya Kadıköyê dest pê bike."

Di kortejan de mijara rojnamegerên girtî û zextên li ser azadiya derbirînê jî hatin ziman.

Rêxistinên ekolojiyê jî bi dirûşma 'Dest nede hewa, av û axa min' di kortejê de cih girtin.

Polîsan midaxeleyî fotografa Ocalan kir

Li baskê Soguluçeşmeyê, piştî vekirina pankarta ku li ser "Di sosyalizmê de israr, di mirovbûnê de israr e" hatibû nivîsandin û hilgirtina ala Abdullah Ocalan, polîsan li ser rêya meşê di gelek xalên cuda de mudaxele li çalakgeran kir.

Parlamenterê Stenbolê yê DEM Partiyê Cengiz Çiçek ji bianetê re axivî û bi tûndî bertek nîşanî midaxeleya polîsan da.

Çiçek wiha got: "Tiştên ku îro qewimîn, di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de nakokiyek e. Em bang li rayedaran dikin ku di çarçoveya Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de wezîfeyên xwe bi cih bînin."

Li kolanan û li qada mîtîngê dorpêça bariyeran

Bariyerên ku ji Nexweşxaneya Numune ya Haydarpaşayê û Sogutluçeşmeyê heta xalên sereke yên kombÛna kortejan dirêj dibin, qada tevgerê hem ji bo kesên dixwestin beşdarî 1ê Gulanê bibin û hem jî ji bo welatiyên ku dixwestin jiyana xwe ya rojane bidomînin teng kir. Li hin xalên ku polîsan rê nîşan didan jî derbasbûn nehat kirin.

Li gorî agahiyên ku Rêvebirê Karên Nivîsê yê Berpirsyar ê bianetê Vecih Cuzdan ragihandine, du xalên cuda yên lêgerînê hatine avakirin. Ji van xalan yek li ser Rêya Sogutluçeşmeyê ye ku meriv ji Rîhtimê dimeşe û li dorgelê şaredariyê dizivire; ya din jî li derketina Metrobüs-Marmarayê ye.

Nexşe nîşan dide ku rêya ji Rîhtima Kadıkoyê heta xala lêgerînê, bi ser Kolana Sogutluçeşmeyê re û bi dorgela şaredariyê ve dirêj dibe. Ev rota eşkere dike ku gihîştina qada mîtîngê ne rasterast e; ji ber bariyer û rêvekirinan, bi ser xeteke dûr û dirêj re tê peydakirin.

Cuzdan diyar kir ku kesên dixwazin ji xeta Kadıkoy, Altıyol û Bogayê tevlî kortejan bibin, neçar dimînin ku ji bo gihîştina xala lêgerînê rêyeke gelekî dirêj bimeşin. Cuzdan ragihand ku welatiyên li qadê jî ji heman pirsgirêkê bi gazinc in û anî ziman ku bariyerên polîsan beşdariyê zehmet dikin û dibin sedema dîmenekî belavbûyî.

Fotograf: Vecih Cuzdan (Dîmena qada mîtînga 1’ê Gulanê û dikê ya li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê; qad di bin baranê de ye û bi bariyerên polîsan hatiye dorpêçkirin.)

Li dorgela Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê ya ku mîtîng lê were kirin jî çend xetên cuda yên bariyeran hatin avakirin. Vê rewşê hem beşdarbûna li qadê zehmet kir û hem jî rê li ber tevgera di nav rûgeha meşê de girt.

(VC/NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
1ê Gulanê 1ê Gulanê Roja Karkerên Cîhanî kadikoy
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected]
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

