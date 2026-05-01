HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.05.2026 19:00 1 Mayıs 2026 19:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.05.2026 21:25 1 Mayıs 2026 21:25
Okuma Okuma:  1 dakika

Kadıköy’de miting alanında çalışan emekçiler: Nice 1 Mayıslara

Kadıköy İskele Meydanı’nda yalnızca 1 Mayıs mitingine katılanlar değil, gün boyu alanda çalışan emekçiler de vardı.

Vecih Cuzdan

Kadıköy’de miting alanında çalışan emekçiler: Nice 1 Mayıslara
Fotoğraf: Vecih Cuzdan/bianet

Haber takibi yapan basın emekçileri, alanda temizlik yapan işçiler, seyyar satıcılar ve ses sistemi kuran emekçiler

İstanbul Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde alanı dolduranların yanı sıra, gün boyunca çalışmayı sürdüren emekçiler de vardı.

Mitingin ardından alanda çalışmayı sürdüren emekçilere 1 Mayıs’a ilişkin mesajlarını sorduk.

Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
Bugün 09:30
Bir basın emekçisi, 1 Mayıs’ta haber yapmak için alanda olduklarını ancak aynı zamanda kendi hakları için de mücadele ettiklerini söyledi:

Hepimiz işçiyiz ve biz de bugün çalışıyoruz. Haklarımız için mücadele ediyoruz. Sokaktayız. Onlarla birlikteyiz, onların haberini yapıyoruz ama aslında kendi haklarımız için de buradayız. Daha nice güzel 1 Mayıslara.

Seyyar çay-kahve satan bir emekçi ise 1 Mayıs’ın kendisi için anlamını şu sözlerle anlattı:

1 Mayıs’ın anlamı benim için, işçi ve emekçi bayramıdır, değerli bir bayramdır. Umuyorum ki alın teriyle çalışan madenciler, sendikacılar, herkesin hakkının fazlasıyla ödenmesini istiyorum. Ben de bir sokakta çalışan olarak…

Mitingin ardından alanda temizlik yapan bir belediye işçisi, çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “1 Mayıs’ta da çalışmaya devam” dedi.

Alanda ses sistemi kuran bir emekçi de iki gündür aktif olarak çalıştıklarını ve mitingin güzel geçtiğini söyledi:

1 Mayıs gayet güzel geçti. Ses sistemi kurduk, iki gündür aktif çalışıyoruz. Her şey 1 Mayıs İşçi Bayramı için.

Simit tezgâhı olan bir emekçi ise gün sonunda yorgunluğunu dile getirirken, gelecek yıl katılımın daha yüksek olmasını temenni etti:

Çok yorgunum, yeter artık. 1 Mayıs güzel geçti ama biraz daha katılım olsaydı iyi olurdu. Herkese teşekkür ederiz. İnşallah bir sene sonra daha kalabalık olur. Hep birlikte kazanacağız.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2026 İstanbul emekçiler
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

ilgili haberler
İstanbul 1 Mayıs’ında ortak bildirge: "Birleşeceğiz ve değiştireceğiz”
Bugün 15:01
/haber/istanbul-1-mayisinda-ortak-bildirge-birlesecegiz-ve-degistirecegiz-319240
Mecidiyeköy’den 1 Mayıs: Polis Taksim'e yürüyüşü engelledi, gözaltılar var
Bugün 10:12
/haber/mecidiyekoyden-1-mayis-polis-taksim-e-yuruyusu-engelledi-gozaltilar-var-319231
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
Bugün 09:30
/haber/kadikoyde-1-mayis-mitingi-haklarimizi-birlikte-savunacagiz-319227
diğer yazıları
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
Bugün 09:30
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
MACARİSTANLI GAZETECİ DANIEL THORPE
"Orbán kaybetti ama Avrupa’nın en sağcı parlamentolarından biri kuruldu"
13 Nisan 2026
"Orbán kaybetti ama Avrupa’nın en sağcı parlamentolarından biri kuruldu"
LÜBNAN GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI ELSY MOUFARREJ
“Gerçek bir hesap verilebilirlik sağlanmadıkça İsrail’in saldırıları durmayacak”
1 Nisan 2026
“Gerçek bir hesap verilebilirlik sağlanmadıkça İsrail’in saldırıları durmayacak”
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
21 Ocak 2026
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
“İşçiler, iklim krizinin ön saflarında”
31 Aralık 2025
“İşçiler, iklim krizinin ön saflarında”
Sayfa Başına Git