Kadıköy’de miting alanında çalışan emekçiler: Nice 1 Mayıslara
Haber takibi yapan basın emekçileri, alanda temizlik yapan işçiler, seyyar satıcılar ve ses sistemi kuran emekçiler…
İstanbul Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde alanı dolduranların yanı sıra, gün boyunca çalışmayı sürdüren emekçiler de vardı.
Mitingin ardından alanda çalışmayı sürdüren emekçilere 1 Mayıs’a ilişkin mesajlarını sorduk.
Bir basın emekçisi, 1 Mayıs’ta haber yapmak için alanda olduklarını ancak aynı zamanda kendi hakları için de mücadele ettiklerini söyledi:
Hepimiz işçiyiz ve biz de bugün çalışıyoruz. Haklarımız için mücadele ediyoruz. Sokaktayız. Onlarla birlikteyiz, onların haberini yapıyoruz ama aslında kendi haklarımız için de buradayız. Daha nice güzel 1 Mayıslara.
Seyyar çay-kahve satan bir emekçi ise 1 Mayıs’ın kendisi için anlamını şu sözlerle anlattı:
1 Mayıs’ın anlamı benim için, işçi ve emekçi bayramıdır, değerli bir bayramdır. Umuyorum ki alın teriyle çalışan madenciler, sendikacılar, herkesin hakkının fazlasıyla ödenmesini istiyorum. Ben de bir sokakta çalışan olarak…
Mitingin ardından alanda temizlik yapan bir belediye işçisi, çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “1 Mayıs’ta da çalışmaya devam” dedi.
Alanda ses sistemi kuran bir emekçi de iki gündür aktif olarak çalıştıklarını ve mitingin güzel geçtiğini söyledi:
1 Mayıs gayet güzel geçti. Ses sistemi kurduk, iki gündür aktif çalışıyoruz. Her şey 1 Mayıs İşçi Bayramı için.
Simit tezgâhı olan bir emekçi ise gün sonunda yorgunluğunu dile getirirken, gelecek yıl katılımın daha yüksek olmasını temenni etti:
Çok yorgunum, yeter artık. 1 Mayıs güzel geçti ama biraz daha katılım olsaydı iyi olurdu. Herkese teşekkür ederiz. İnşallah bir sene sonra daha kalabalık olur. Hep birlikte kazanacağız.
