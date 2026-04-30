1 Mayıs'a doğru: İl il eylem programı

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında yurttaşlar alanlarda bir araya gelecek.
İl il 1 Mayıs programlarını derledik.
Adana
- Miting: İstasyon Meydanı - 14.00
Ağrı
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 10.00
Ankara
- Toplanma: AKM Önü - 11.00
- Miting: Tandoğan Meydanı - 12.30
Antalya
- Toplanma: Aydın Kanza Parkı - 13.00
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.00
Artvin
- Miting: Atapark - 12.00
Artvin/Arhavi
- Miting: Çaykur Çay Fabrikası Önü - 10.30
Artvin/Hopa
- Miting: Hopa Meydanı - 14.00
Artvin/Kemalpaşa
- Miting: Migros Önü - 12.30
Aydın
- Toplanma: Atatürk Kent Meydanı - 10.30
- Miting: Adnan Menderes Bulvarı - 11.00
Aydın/Didim
- Miting: Didim Kent Meydanı - 11.00
Balıkesir
- Toplanma: Çarşamba Pazarı Mevkii - 10.30
- Miting: Kuvayi Milliye Meydanı - 11.30
Balıkesir/Bandırma
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00
Balıkesir/Burhaniye
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 15.00
Balıkesir/Gömeç
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00
Balıkesir/Balya
- Miting: Belediye Binası Önü -11.00
Balıkesir/Erdek
- Toplanma: İskele - 10.00
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00
Batman
- Toplanma: Basın Kavşağı - 12.00
- Miting: Yılmaz Güney Sergi Alanı - 14.00
Bitlis
- Toplanma: Filistin Parkı - 13.00
- Miting: Fuar Alanı - 14.00
Bursa
- Toplanma: Osmangazi Meydanı - 13.00
- Miting: Atatürk Stadyumu - 15.00
Bursa/Mudanya
- Toplanma: İskele Meydanı - 11.00
- Miting: Mütareke Meydanı - 12.00
Çanakkale
- Toplanma: Eski Salı Pazarı - 11.30
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.30
Dersim
- Toplanma: Sanat Sokağı - 11.00
- Miting: Seyit Rıza Meydanı - 12.00
Denizli
- Toplanma: Çınar Meydanı - 11.00
- Miting: Ulus Meydanı - 14.00
Diyarbakır
- Miting: İstasyon Meydanı - 12.00
Eskişehir
- Toplanma: Haller Gençlik Merkezi - 11.00
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.00
Erzincan
- Toplanma: Eski Terminal - 11.30
- Miting: Dörtyol Meydanı -12.00
Gaziantep
- Toplanma: Göksu Parkı - 11.00
- Miting: İstasyon Meydanı - 12.00
Giresun
- Toplanma: Debboy Mevkii PTT Önü - 13.30
- Miting: Osmanağa Meydanı - 14.00
Hatay/Antakya
- Toplanma: Maksim Alanı - 12.30
- Miting: Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu - 13.30
Iğdır
- Miting: Belediye Meydanı - 14.00
İstanbul
- Toplanma: Haydarpaşa Numune Hastanesi - 12.00
- Miting: Kadıköy Meydanı - 13.00
İstanbul’da çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi ise “İşçi sınıfımızın Taksim’e çıkışının 50. yılında omuz omuza Taksim’e yürüyoruz” diyerek saat 11.00’da Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yaptı.
İzmir
- Toplanma: Basmane - 11.00
- Miting: Gündoğdu Meydanı - 13.00
İzmir/Bergama
- Toplanma: Endüstri Meslek Lisesi Önü - 10.30
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.00
Kars
- Toplanma: Faikbey Caddesi - 10.00
- Miting: Eski Gar Müdürlüğü - 10.30
Kayseri
- Toplanma: Şube Binası Önü - 12.00
- Miting: Mimar Sinan Parkı - 14.00
Kırklareli/Lüleburgaz
- Toplanma: Eski Hükümet Konağı - 11.00
- Miting: Kongre Meydanı - 12.00
Kırşehir
- Toplanma: Masal Parkı - 11.00
- Miting: Cacabey Parkı - 12.00
Kilis
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 10.00
Kocaeli
- Toplanma: İnsan Hakları Parkı - 13.30
- Miting: Real Meydanı - 14.30
Kocaeli/Gebze
- Toplanma: Trafo Meydanı - 10.00
- Miting: Kent Meydanı - 11.00
Konya
- Toplanma: Kılıçaslan Meydanı - 14.00
- Miting: Kılıçaslan Meydanı - 15.30
Konya/Ereğli
- Toplanma: İstasyon Meydanı - 10.00
- Miting: Atatürk Anıtı - 11.00
Manisa
- Toplanma: Sultancamii - 12.30
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.30
Mardin
- Toplanma: Yenişehir PTT - 11.00
- Miting: Karayolları Parkı - 12.00
Mersin
- Toplanma: Millet Bahçesi - 13.30
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.30
Muğla
- Toplanma: Eski Akyol Pazaryeri - 11.00
- Miting: Atatürk Bulvarı - 12.00
Muğla/Bodrum
- Toplanma: Tepecik - 12.00
- Miting: Barış Meydanı - 13.00
Muş
- Toplanma: İstasyon Caddesi Sevgi Evi Karşısı - 13.30
- Miting: Gar Alanı Kutlama Alanı - 14.30
Ordu
- Toplanma: Ceren Özdemir Meydanı - 10.30
- Miting: Tayfur Gürsoy Meydanı
Rize/Fındıklı
- Miting: Fındıklı - 11.00
Rize/Pazar
- Toplanma: Pazar Şehir Stadı önü - 13.00
- Miting: Pazar Demokrasi Meydanı
Samsun
- Toplanma: Genel-İş Şubesi Önü - 11.30
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 13.00
Siirt
- Toplanma: Mado Önü - 13.00
- Miting: Siirt Demokrasi Meydanı - 14.00
Sinop
- Toplanma: Eski otogar önü - 11.30
- Miting: Uğur Mumcu Meydanı - 11.30
Sivas/Divriği
- Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00
Şırnak
- Toplanma: Cizre Eski Köprü - 10.00
- Miting: Belediye Caddesi Kutlama Alanı - 11.30
Trabzon
- Toplanma: Eski Tedaş binası önü - 12.00
- Miting: Meydan Parkı
Urfa
- Toplanma: Novada AVM - 13.00
- Miting: Topçu Meydanı Kutlama Alanı - 14.00
Van
- Toplanma: Hayat Hastanesi - 12.30
- Miting: Kent Meydanı - 13.30
Zonguldak
- Toplanma: İstasyon Meydanı - 12.00
- Miting: Madenci Anıtı - 13.00
*Haber, ağırlıkla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) açıkladığı 1 Mayıs programından derlenmiştir.
(VC)