ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 11:55 30 Nisan 2026 11:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 12:15 30 Nisan 2026 12:15
Okuma Okuma:  6 dakika

1 Mayıs'a doğru: İl il eylem programı

1 Mayıs, Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda kutlanacak. İl il 1 Mayıs programlarını derledik.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
*İstanbul, 1 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Murat Bay)

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında yurttaşlar alanlarda bir araya gelecek.

İl il 1 Mayıs programlarını derledik.

Adana

  • Miting: İstasyon Meydanı - 14.00

Ağrı

  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 10.00

Ankara

  • Toplanma: AKM Önü - 11.00
  • Miting: Tandoğan Meydanı - 12.30

Antalya

  • Toplanma: Aydın Kanza Parkı - 13.00
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.00

Artvin

  • Miting: Atapark - 12.00

Artvin/Arhavi

  • Miting: Çaykur Çay Fabrikası Önü - 10.30

Artvin/Hopa 

  • Miting: Hopa Meydanı - 14.00

Artvin/Kemalpaşa

  • Miting: Migros Önü - 12.30

Aydın

  • Toplanma: Atatürk Kent Meydanı - 10.30
  • Miting: Adnan Menderes Bulvarı - 11.00

Aydın/Didim

  • Miting: Didim Kent Meydanı - 11.00

Balıkesir

  • Toplanma: Çarşamba Pazarı Mevkii - 10.30
  • Miting: Kuvayi Milliye Meydanı - 11.30

Balıkesir/Bandırma

  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Balıkesir/Burhaniye

  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 15.00

Balıkesir/Gömeç

  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Balıkesir/Balya

  • Miting: Belediye Binası Önü -11.00

Balıkesir/Erdek

  • Toplanma: İskele - 10.00
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Batman

  • Toplanma: Basın Kavşağı - 12.00
  • Miting: Yılmaz Güney Sergi Alanı - 14.00

Bitlis

  • Toplanma: Filistin Parkı - 13.00
  • Miting: Fuar Alanı - 14.00

Bursa

  • Toplanma: Osmangazi Meydanı - 13.00
  • Miting: Atatürk Stadyumu - 15.00

Bursa/Mudanya

  • Toplanma: İskele Meydanı - 11.00
  • Miting: Mütareke Meydanı - 12.00

Çanakkale

  • Toplanma: Eski Salı Pazarı - 11.30
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.30

Dersim

  • Toplanma: Sanat Sokağı - 11.00
  • Miting: Seyit Rıza Meydanı - 12.00

Denizli

  • Toplanma: Çınar Meydanı - 11.00
  • Miting: Ulus Meydanı - 14.00

Diyarbakır

  • Miting: İstasyon Meydanı - 12.00

Eskişehir

  • Toplanma: Haller Gençlik Merkezi - 11.00
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.00

Erzincan

  • Toplanma: Eski Terminal - 11.30
  • Miting: Dörtyol Meydanı -12.00

Gaziantep

  • Toplanma: Göksu Parkı - 11.00
  • Miting: İstasyon Meydanı - 12.00

Giresun

  • Toplanma: Debboy Mevkii PTT Önü - 13.30
  • Miting: Osmanağa Meydanı - 14.00

Hatay/Antakya

  • Toplanma: Maksim Alanı - 12.30
  • Miting: Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu - 13.30

Iğdır

  • Miting: Belediye Meydanı - 14.00

İstanbul

  • Toplanma: Haydarpaşa Numune Hastanesi - 12.00
  • Miting: Kadıköy Meydanı - 13.00
İstanbul’da çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi ise “İşçi sınıfımızın Taksim’e çıkışının 50. yılında omuz omuza Taksim’e yürüyoruz” diyerek saat 11.00’da Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yaptı.

İzmir

  • Toplanma: Basmane - 11.00
  • Miting: Gündoğdu Meydanı - 13.00

İzmir/Bergama

  • Toplanma: Endüstri Meslek Lisesi Önü - 10.30
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.00

Kars

  • Toplanma: Faikbey Caddesi - 10.00
  • Miting: Eski Gar Müdürlüğü - 10.30

Kayseri

  • Toplanma: Şube Binası Önü - 12.00
  • Miting: Mimar Sinan Parkı - 14.00

Kırklareli/Lüleburgaz

  • Toplanma: Eski Hükümet Konağı - 11.00
  • Miting: Kongre Meydanı - 12.00

Kırşehir

  • Toplanma: Masal Parkı - 11.00
  • Miting: Cacabey Parkı - 12.00

Kilis

  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 10.00

Kocaeli

  • Toplanma: İnsan Hakları Parkı - 13.30
  • Miting: Real Meydanı - 14.30

Kocaeli/Gebze

  • Toplanma: Trafo Meydanı - 10.00
  • Miting: Kent Meydanı - 11.00

Konya

  • Toplanma: Kılıçaslan Meydanı - 14.00
  • Miting: Kılıçaslan Meydanı - 15.30

Konya/Ereğli

  • Toplanma: İstasyon Meydanı - 10.00
  • Miting: Atatürk Anıtı - 11.00

Manisa

  • Toplanma: Sultancamii - 12.30
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.30

Mardin

  • Toplanma: Yenişehir PTT - 11.00
  • Miting: Karayolları Parkı - 12.00

Mersin

  • Toplanma: Millet Bahçesi - 13.30
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.30

Muğla

  • Toplanma: Eski Akyol Pazaryeri - 11.00
  • Miting: Atatürk Bulvarı - 12.00

Muğla/Bodrum

  • Toplanma: Tepecik - 12.00
  • Miting: Barış Meydanı - 13.00

Muş

  • Toplanma: İstasyon Caddesi Sevgi Evi Karşısı - 13.30
  • Miting: Gar Alanı Kutlama Alanı - 14.30

Ordu

  • Toplanma: Ceren Özdemir Meydanı - 10.30
  • Miting: Tayfur Gürsoy Meydanı

Rize/Fındıklı

  • Miting: Fındıklı - 11.00

Rize/Pazar

  • Toplanma: Pazar Şehir Stadı önü - 13.00
  • Miting: Pazar Demokrasi Meydanı

Samsun

  • Toplanma: Genel-İş Şubesi Önü - 11.30
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 13.00

Siirt

  • Toplanma: Mado Önü - 13.00
  • Miting: Siirt Demokrasi Meydanı - 14.00

Sinop

  • Toplanma: Eski otogar önü - 11.30
  • Miting: Uğur Mumcu Meydanı - 11.30

Sivas/Divriği

  • Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Şırnak

  • Toplanma: Cizre Eski Köprü - 10.00
  • Miting: Belediye Caddesi Kutlama Alanı - 11.30

Trabzon

  • Toplanma: Eski Tedaş binası önü - 12.00
  • Miting: Meydan Parkı

Urfa

  • Toplanma: Novada AVM - 13.00
  • Miting: Topçu Meydanı Kutlama Alanı - 14.00

Van

  • Toplanma: Hayat Hastanesi - 12.30
  • Miting: Kent Meydanı - 13.30

Zonguldak

  • Toplanma: İstasyon Meydanı - 12.00
  • Miting: Madenci Anıtı - 13.00

*Haber, ağırlıkla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) açıkladığı 1 Mayıs programından derlenmiştir.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2026
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git