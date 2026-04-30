1 Mayıs'a doğru: İl il eylem programı

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında yurttaşlar alanlarda bir araya gelecek.

İl il 1 Mayıs programlarını derledik.

Adana

Miting: İstasyon Meydanı - 14.00

Ağrı

Miting: Cumhuriyet Meydanı - 10.00

Ankara

AKM Önü - 11.00 Miting: Tandoğan Meydanı - 12.30

Antalya

Aydın Kanza Parkı - 13.00 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.00

Artvin

Miting: Atapark - 12.00

Artvin/Arhavi

Miting: Çaykur Çay Fabrikası Önü - 10.30

Artvin/Hopa

Miting: Hopa Meydanı - 14.00

Artvin/Kemalpaşa

Miting: Migros Önü - 12.30

Aydın

Atatürk Kent Meydanı - 10.30 Miting: Adnan Menderes Bulvarı - 11.00

Aydın/Didim

Miting: Didim Kent Meydanı - 11.00

Balıkesir

Çarşamba Pazarı Mevkii - 10.30 Miting: Kuvayi Milliye Meydanı - 11.30

Balıkesir/Bandırma

Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Balıkesir/Burhaniye

Miting: Cumhuriyet Meydanı - 15.00

Balıkesir/Gömeç

Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Balıkesir/Balya

Miting: Belediye Binası Önü -11.00

Balıkesir/Erdek

İskele - 10.00 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Batman

Basın Kavşağı - 12.00 Miting: Yılmaz Güney Sergi Alanı - 14.00

Bitlis

Filistin Parkı - 13.00 Miting: Fuar Alanı - 14.00

Bursa

Osmangazi Meydanı - 13.00 Miting: Atatürk Stadyumu - 15.00

Bursa/Mudanya

İskele Meydanı - 11.00 Miting: Mütareke Meydanı - 12.00

Çanakkale

Eski Salı Pazarı - 11.30 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.30

Dersim

Sanat Sokağı - 11.00 Miting: Seyit Rıza Meydanı - 12.00

Denizli

Çınar Meydanı - 11.00 Miting: Ulus Meydanı - 14.00

Diyarbakır

Miting: İstasyon Meydanı - 12.00

Eskişehir

Haller Gençlik Merkezi - 11.00 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.00

Erzincan

Eski Terminal - 11.30 Miting: Dörtyol Meydanı -12.00

Gaziantep

Göksu Parkı - 11.00 Miting: İstasyon Meydanı - 12.00

Giresun

Debboy Mevkii PTT Önü - 13.30 Miting: Osmanağa Meydanı - 14.00

Hatay/Antakya

Maksim Alanı - 12.30 Miting: Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu - 13.30

Iğdır

Miting: Belediye Meydanı - 14.00

İstanbul

Haydarpaşa Numune Hastanesi - 12.00 Miting: Kadıköy Meydanı - 13.00

İstanbul’da çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi ise “İşçi sınıfımızın Taksim’e çıkışının 50. yılında omuz omuza Taksim’e yürüyoruz” diyerek saat 11.00’da Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yaptı.

İzmir

Basmane - 11.00 Miting: Gündoğdu Meydanı - 13.00

İzmir/Bergama

Endüstri Meslek Lisesi Önü - 10.30 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 12.00

Kars

Faikbey Caddesi - 10.00 Miting: Eski Gar Müdürlüğü - 10.30

Kayseri

Şube Binası Önü - 12.00 Miting: Mimar Sinan Parkı - 14.00

Kırklareli/Lüleburgaz

Eski Hükümet Konağı - 11.00 Miting: Kongre Meydanı - 12.00

Kırşehir

Masal Parkı - 11.00 Miting: Cacabey Parkı - 12.00

Kilis

Miting: Cumhuriyet Meydanı - 10.00

Kocaeli

İnsan Hakları Parkı - 13.30 Miting: Real Meydanı - 14.30

Kocaeli/Gebze

Trafo Meydanı - 10.00 Miting: Kent Meydanı - 11.00

Konya

Kılıçaslan Meydanı - 14.00 Miting: Kılıçaslan Meydanı - 15.30

Konya/Ereğli

İstasyon Meydanı - 10.00 Miting: Atatürk Anıtı - 11.00

Manisa

Sultancamii - 12.30 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.30

Mardin

Yenişehir PTT - 11.00 Miting: Karayolları Parkı - 12.00

Mersin

Millet Bahçesi - 13.30 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 14.30

Muğla

Eski Akyol Pazaryeri - 11.00 Miting: Atatürk Bulvarı - 12.00

Muğla/Bodrum

Tepecik - 12.00 Miting: Barış Meydanı - 13.00

Muş

İstasyon Caddesi Sevgi Evi Karşısı - 13.30 Miting: Gar Alanı Kutlama Alanı - 14.30

Ordu

Ceren Özdemir Meydanı - 10.30 Miting: Tayfur Gürsoy Meydanı

Rize/Fındıklı

Miting: Fındıklı - 11.00

Rize/Pazar

Pazar Şehir Stadı önü - 13.00 Miting: Pazar Demokrasi Meydanı

Samsun

Genel-İş Şubesi Önü - 11.30 Miting: Cumhuriyet Meydanı - 13.00

Siirt

Mado Önü - 13.00 Miting: Siirt Demokrasi Meydanı - 14.00

Sinop

Eski otogar önü - 11.30 Miting: Uğur Mumcu Meydanı - 11.30

Sivas/Divriği

Miting: Cumhuriyet Meydanı - 11.00

Şırnak

Cizre Eski Köprü - 10.00 Miting: Belediye Caddesi Kutlama Alanı - 11.30

Trabzon

Eski Tedaş binası önü - 12.00 Miting: Meydan Parkı

Urfa

Novada AVM - 13.00 Miting: Topçu Meydanı Kutlama Alanı - 14.00

Van

: Hayat Hastanesi - 12.30 Miting: Kent Meydanı - 13.30

Zonguldak

İstasyon Meydanı - 12.00 Miting: Madenci Anıtı - 13.00

*Haber, ağırlıkla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) açıkladığı 1 Mayıs programından derlenmiştir.

(VC)