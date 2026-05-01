ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.05.2026 10:12 1 Mayıs 2026 10:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.05.2026 17:53 1 Mayıs 2026 17:53
Okuma Okuma:  4 dakika

Mecidiyeköy’den 1 Mayıs: Polis Taksim'e yürüyüşü engelledi, gözaltılar var

İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs yasağının ardından Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. Polis ablukayı Mecidiyeköy'den başlattı. Taksim'e yürümek isteyenleri gözaltına aldı. Sadece TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuşma yapmasına izin verdi.

Evrim Kepenek

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mecidiyeköy’den 1 Mayıs: Polis Taksim'e yürüyüşü engelledi, gözaltılar var

1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasını yasaklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresindeki çok sayıda yolu ulaşıma kapattı. Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve çevresini abluka altına aldı.

Valilik tarafından gece saatlerinde yayımlanan kararla Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro istasyonları işletmeye kapatılırken, İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması da durduruldu.

Sendika ve siyasi partilerin Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yapmasının ardından Halaskargazi ve Büyükdere caddeleri de Cevahir AVM çevresinden itibaren kapatıldı. Bölgedeki her sokak başında polis ekipleri ve TOMA’lar bekletiliyor.

10.00 | Polis barikatı Cevahir AVM önünden Torun Center ve Çevre Yolu’na kadar genişletti. Basın mensuplarını da barikat dışına attı.

10.30 | İlk gözaltılar oldu. Polis Çevre Yolu’nun altında toplanmak isteyen protestoculara müdahale etti ve gözaltına aldı. Bir yurttaş gözaltı aracına götürülürken "Taksim halka kapatılamaz" sloganı attı.

10.50 | İlerleyen dakikalarda polis barikatı biraz daha ileriye çekti. Gazetecilerin de işlerini yapmasına engel oldu. Basın mensupları sık sık polisle tartıştı.

Ayrıca bu sırada ablukada altında bulunan ve gözaltına alınan yurttaşların görüntülenmemesi için polis alanı kalkanlarla kapattı. Polis ablukasında bulunanlar "Her yer Taksim her yer direniş sloganı" attı.

11.05 | Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen kitleye polis, biber gazı sıktı.

11.10 | Polis, Mecidiyeköy'de "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı atan Halkevleri üyelerini şiddet kullanarak gözaltına aldı. Başka bir grubu da abluka içine soktu.

11.30 | Mecidiyeköy'de "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı" sloganlarıyla yürüyen iki ESP'li gözaltına alındı

11.50 | Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve gazeteci Yusuf Çelik gözaltına alındı.

12.00 | Polis, sadece Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Mecidiyeköy Meydanı’nda açıklama yapmasına izin verdi. Kitle, “Yaşasın 1 Mayıs, her yer Taksim, her yer direniş” sloganlarıyla alana girdi.

Burada bir konuşma yapan Erkan Baş, "24 yıldır iktidardalar. Medyayı abluka altına aldılar. Emniyeti, yargıyı, bürokrasiyi, devletin tüm aygıtlarını tekellerine aldılar ama bu ülkeyi, halkımızı, işçileri teslim alamadılar” dedi ve şunları ekledi:

"Bugün bir kez daha haksız, hukuksuz; anayasaya, mahkeme kararlarına ve yasalara aykırı biçimde, yasa dışı yollarla 1 Mayıs’ı kutlamamızı engellemeye çalıştılar. Bugün burada toplanan irade sadece '1 Mayıs yasaklarını tanımıyoruz' demedi. Aynı zamanda bizler, bu ülkenin emekçileri ve devrimcileri olarak, bu ülkeyi bu kara düzene, para babalarının iktidarına, patronların iktidarına ve holdinglerin düzenine teslim etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Buradan herkese ilan ediyoruz: Bu memleket bizim. Bu memleket işçilerin, emekçilerin, alınteri dökenlerin. Bu memleket özgürlük, eşitlik, demokrasi, barış ve adalet için mücadele eden bizlere ait."

13.20 | Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) açıklamasına göre Mecidiyeköy'de gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 350.

1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
2 Ocak 2000

(EMK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

Devamını Göster
ilgili haberler
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi: "Haklarımızı birlikte savunacağız”
Bugün 09:30
/haber/kadikoyde-1-mayis-mitingi-haklarimizi-birlikte-savunacagiz-319227
1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
2 Ocak 2000
/dosya/1-mayis-1977-kayiplarini-yakinlari-anlatiyor-285270
diğer yazıları
KADINLARIN GÜNDEMİ
Sayfa Başına Git