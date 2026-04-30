1 Mayıs Taksim İnisiyatifi: Yarın 11’de Mecidiyeköy'de olacağız

İstanbul’da çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi ise yarın (1 Mayıs) saat 11.00’da Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yaptı.f

1 Mayıs'a doğru: İl il eylem programı

İnisiyatifin, “Taksim halkındır 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” başlığıyla X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Tertip Komitemiz, 7 Nisan’da İstanbul Valiliği'ne 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak üzere bildirimde bulunmuştur ve bildirimimiz karşısında olumsuz bir yanıt almamıştır. İşçi sınıfının tarihsel mücadelelerinin yanı sıra Anayasal haklar, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına bağlı olarak Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu tartışmasız bir şekilde tescillenmiş, bu hak izne tabi olmaktan çıkmıştır. Resmi makamlara bildirdiğimiz ve kamuoyuna çağrı yaptığımız üzere yarın 1 Mayıs 2026 Taksim İnisiyatifi olarak 11.00’da Mecidiyeköy'de olacağız.

Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ekim 2023 tarihli ‘Taksim’ kararından: “...işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan “...işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunmalarını dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nı ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır.”

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi bileşenleri Bağımsız Emek Sendikası, Devrimci Tekstil işçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), DİSK/Enerji-Sen, DİSK/Limter-İş Sendikası, Depo, Antrepo, Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı Sendikası (DGD-SEN), İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN), Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), Posta Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-SEN), Tarım-Sen, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (TSS-İŞ), Tüm Otel ve Turizm İşçileri Sendikası, Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), Yapı ve Yol İşçileri Sendikası (Yapı Yol-İş), Alınteri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Devrimci Hareket, Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, İşçi Emekçi Birliği, Kızıl Parti, Köz, Komün, Mücadele Birliği, Öğrenci Kolektifleri, Partizan, Proleter Devrimci Duruş (PDD), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Umut Sen.

Taksim’de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: 46 gözaltı

İstanbul’da 1 Mayıs: Taksim ve Kadıköy çağrıları

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin yanı sıra Birleşik Komünist Parti, Devrim Partisi, DİSK Nakliyat-İş, Halk Cephesi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi de ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Taksim’de olacaklarını duyurdu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise 1 Mayıs için Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşma çağrısı yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kadıköy'deyiz

