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YT: Yayın Tarihi: 09.06.2026 15:05 9 Haziran 2026 15:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.06.2026 15:39 9 Haziran 2026 15:39
Okuma Okuma:  3 dakika

Mardin’de işkenceye maruz bırakılan D.K. hakkında tahliye kararı

D.K.’nin avukatı Rıdvan Kurt, “Ne iddianamede ne soruşturma ne de kovuşturma aşamasında kendisine bayrakla ilgili herhangi bir soru yöneltildi” dedi.

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
Mardin’de işkenceye maruz bırakılan D.K. hakkında tahliye kararı
Fotoğraf: AA Arşiv

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Rojava’ya yönelik saldırılara karşı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan ve işkenceye maruz bırakılan D.K., ilk duruşmada tahliye edildi.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya D.K., tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı Rıdvan Kurt duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada D.K., hakkındaki suçlamaları reddederek maruz kaldığı işkenceyi anlattı. Kendisine işkence yapanlardan şikâyetçi olduğunu belirten D.K., tahliyesini talep etti.

D.K.’nin avukatı Rıdvan Kurt da isnat edilen suçların yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, D.K. hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 29 Eylül’de görülecek.

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“Bayrakla ilgili herhangi bir soru yöneltilmedi”

bianet’in telefonla ulaştığı D.K.’nin avukatı Rıdvan Kurt, “Şu an sağlık durumu ilk güne kıyasla daha iyi. Duruşmaya SEGBİS yoluyla Ankara’daki cezaevinden katıldı” dedi.

D.K. hakkında üç suçtan iddianame düzenlendiğini hatırlatan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

Silahlı terör örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma ve askerî yasak bölgeye girme. Bugün yapılan yargılama neticesinde, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 29 Eylül’de görülecek. Mahkeme ara kararla tahliye etti, henüz nihai kararını vermedi.

Ne iddianamede ne soruşturma ne de kovuşturma aşamasında kendisine bayrakla ilgili herhangi bir soru yöneltildi. Bayrağa ilişkin bir delil ya da kamera kaydı da yok. Müvekkilimin öyle bir durumu söz konusu değildir. Zaten o da bu hususu kesin bir dille reddetti. Bu konuda kendisine herhangi bir soru da sorulmadı. 

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Ne olmuştu?

Nusaybin-Kamışlı hattında 20 Ocak’taki protestolar sırasında, eski gümrük sahasındaki Türk bayrağı Suriye tarafındaki göstericiler tarafından indirilmişti.

Sınırın Türkiye tarafında gözaltına alınan ve işkenceye maruz bırakılan üniversite öğrencisi D.K.’nin görüntüleri ise “bayrağı indiren kişi” olduğu iddiasıyla sosyal medyaya servis edilmişti.

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D.K.’ye uygulanan işkence, kolluk tarafından tutanaklara “kuleden düştü” şeklinde geçirilmişti:

“Tutanak 20 Ocak 2026 tarihinde saat 18.15’te kayda alınmıştır. Faruk Gezen Hudut Karakolu askerî yasak bölgeye izinsiz giren gençler sloganlar atmış, bu esnada aşağıdaki gençler kuleye taş atmış, kendisine isabet etmiş ve kuleden düşmüştür.”

Ancak D.K.’ye, çıkarıldığı mahkemede bayrağı indirdiğine ya da astığına dair herhangi bir soru sorulmazken, “örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “sınır güvenliğini ihlal etmek” iddiasıyla 23 Ocakta tutuklanmıştı.

Mardin Cezaevi’nde bir gün tutulduktan sonra Diyarbakır’a sevk edilen D.K., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması riski nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Mardin nusaybin bayrak indirme işkence ve kötü muamele yasağı
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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