Mardin’de işkenceye maruz bırakılan D.K. hakkında tahliye kararı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Rojava’ya yönelik saldırılara karşı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan ve işkenceye maruz bırakılan D.K., ilk duruşmada tahliye edildi.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya D.K., tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı Rıdvan Kurt duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada D.K., hakkındaki suçlamaları reddederek maruz kaldığı işkenceyi anlattı. Kendisine işkence yapanlardan şikâyetçi olduğunu belirten D.K., tahliyesini talep etti.

D.K.’nin avukatı Rıdvan Kurt da isnat edilen suçların yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, D.K. hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 29 Eylül’de görülecek.

bianet’in telefonla ulaştığı D.K.’nin avukatı Rıdvan Kurt, “Şu an sağlık durumu ilk güne kıyasla daha iyi. Duruşmaya SEGBİS yoluyla Ankara’daki cezaevinden katıldı” dedi.

D.K. hakkında üç suçtan iddianame düzenlendiğini hatırlatan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

Silahlı terör örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma ve askerî yasak bölgeye girme. Bugün yapılan yargılama neticesinde, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 29 Eylül’de görülecek. Mahkeme ara kararla tahliye etti, henüz nihai kararını vermedi.

Ne iddianamede ne soruşturma ne de kovuşturma aşamasında kendisine bayrakla ilgili herhangi bir soru yöneltildi. Bayrağa ilişkin bir delil ya da kamera kaydı da yok. Müvekkilimin öyle bir durumu söz konusu değildir. Zaten o da bu hususu kesin bir dille reddetti. Bu konuda kendisine herhangi bir soru da sorulmadı.